العراق يفتح منفذاً مع إيران ويُغلق آخر... ويعمل على وساطة

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الثلاثاء، أن زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى إيران كانت «محاولة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين الإيراني والأميركي، إلى جانب محاولات أخرى». وفيما أعلنت السلطات إعادة فتح منفذ «الشيب» الحدودي مع إيران، أغلقت منفذاً آخر معها وسط البلاد.

وقال حسين، على هامش مشاركته في منتدى باريس للسلام، في تصريحات لـ«وكالة الأنباء العراقية»، إن «للعراق مصلحة في هذه المسألة، إذ أثّر إغلاق مضيق هرمز سلباً على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، فضلاً عن سقوط ضحايا جراء الحرب واتساع رقعتها، ما جعلها خطرة، بعدما امتدت ساحتها لتشمل العراق والدول الخليجية».

وأضاف حسين: «لدينا علاقات قوية مع الجارة إيران، وكذلك علاقات ممتازة مع الولايات المتحدة الأميركية... لهذا يستطيع العراق أن يلعب هذا الدور، إلا أن هناك دولاً أخرى تؤدي هذا الدور أيضاً».

مهلة ورسالة

وبالتزامن، قال مسؤول حكومي رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن «الزيدي نقل رسالة أميركية لطهران بشأن صيغة لتسوية الصراع القائم بين الدولتين، لكن الجانب الإيراني طلب مهلة ووقتاً للرد على مضمون الرسالة».

وكان مصدر مطلع أكد لوكالة «فارس» الإيرانية، أن الزيدي أجرى زيارة استمرت ساعات إلى طهران يوم الجمعة الماضي، التقى خلالها رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف، وتركزت المباحثات على جهود العراق لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

وقالت الوكالة إن «الزيدي والوفد المرافق له التقوا قاليباف، وأجروا معه مباحثات تركزت على مساعي العراق لإنهاء الحرب بين إيران وأميركا، ولم تتطرق إلى موضوعات أخرى».

وعقب خبر الوكالة الإيرانية، قال سفير العراق لدى إيران، ياسر الحجاج، في تصريحات لـ«وكالة الأنباء العراقية» الرسمية، إن «زيارة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى إيران تأتي بطابع خاص وغير معلن، وتهدف إلى بحث سُبل خفض التوتر ونزع فتيل الحرب في المنطقة».

ورغم التصريحات الرسمية المتواصلة بشأن الزيارة، وطابعها الرامي إلى تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، لم يستبعد مصدر مقرب من قوى «الإطار التنسيقي» أن تكون الزيارة ذات طابع محلي وغير مرتبط بالوساطة المعلنة.

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «سياسات الزيدي الأخيرة، خصوصاً المتعلقة بحظر الطيران الإيراني وغلق بعض المنافذ الحدودية ألحقت أضراراً غير قليلة بالجانب الإيراني، وقد يكون الهدف من الزيارة شرح وجهة النظر العراقية في هذا السياق، وتفادي الغضب الإيراني».

ويضيف المصدر: «لا ننسى أيضاً قصة الصراع الأخير المُعلن بين الزيدي و(كتائب حزب الله) بشكل خاص، والذي قد يؤدي إلى صدام مباشر بين الجانبين، وإمكانية أن تسهم طهران في خفض حالة التوتر القائمة بالنظر لنفوذها وعلاقاتها الوثيقة مع بعض الفصائل».

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (إعلام حكومي)

دور إقليمي

ويعتقد الأكاديمي ورئيس «مركز التفكير السياسي» إحسان الشمري، أن زيارة الزيدي إلى إيران «تأتي في المقام الأول في إطار محاولاته لعب دور إقليمي، من خلال المبادرة التي طرحها سابقاً على الرئيس الأميركي دونالد ترمب».

وبالنظر إلى تزامن الزيارة مع الجهود الكبيرة التي تبذلها دول عربية وإقليمية لخفض مستوى التصعيد، والحيلولة دون تجدد الحرب بين واشنطن وطهران، يرى الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «ذلك يمنحها خصوصية إضافية، بالنظر إلى طبيعة الرسالة التي حملها الزيدي إلى إيران في إطار مبادرته أو وساطته، والزيارة محاولة لإحداث اختراق في جدار التصلب الأميركي الإيراني، وتحقيق منجز على مستوى السياسة الخارجية العراقية».

مع ذلك، يعتقد الشمري أن «العراق قد يكون بعيداً جداً عن القدرة على لعب دور الدولة التي تجمع الولايات المتحدة وإيران على طاولة تفاهم. لذلك، فالمبادرة لم تستوفِ بعد شروط النجاح والنضوج السياسي اللازمين لتحقيق اختراق حقيقي».

منفذ «الشيب» مع إيران (هيئة المنافذ الحدودية)

«الشيب» و«مندلي»

في تطور آخر، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية العراقية»، عمر الوائلي، الثلاثاء، إعادة افتتاح منفذ «الشيب» الحدودي مع إيران الذي أغلق في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما تقرر إغلاق منفذ «مندلي» في محافظة ديالى بصورة مؤقتة، بدءاً من الجمعة المقبل.

وقال الوائلي في تصريحات صحافية، إن «منفذ (الشيب) سيستأنف العمل بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية المطلوبة، مشيراً إلى أن قرار إغلاق منفذ (مندلي)، بدءاً من 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، يأتي لغرض استكمال المتطلبات الفنية الخاصة به».

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، قال في تصريحات سابقة، إن «وزارة الخزانة الأميركية طلبت رسمياً من بغداد إغلاق جميع منافذها الحدودية مع إيران باستثناء منفذين».

مسافرة إيرانية تحمل أمتعتها تغادر مطار النجف الدولي في العراق يوم 23 سبتمبر 2026 (رويترز)

حظر الطيران مستمر

بالتزامن، قال الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الثلاثاء، إن العراق رفض السماح لطائرة المنتخب الإيراني لكرة القدم بالهبوط مباشرة في مطار البصرة. وكان من المقرر مشاركته في بطولة ودية إلى جانب العراق ولبنان وفلسطين.

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن اتحاد الكرة، القول إنه «بسبب عراقيل وضعتها الحكومة العراقية -وتحديداً عدم إصدار تصريح لرحلة جوية مباشرة إلى البصرة- غادر لاعبو المنتخب الإيراني لكرة القدم متوجهين إلى مدينة عبادان، ومنها سيكملون رحلتهم إلى البصرة براً».

وقال مسؤول في وزارة النقل العراقية لـ«الشرق الأوسط» إن «الطيران الإيراني لا يُسمح له بالهبوط إلا في مطار النجف، وقد فضل الجانب الإيراني نقل منتخب كرة القدم عبر مطار عبادان؛ لأنه أقرب إلى ملعب البصرة».

وأضاف أن «العراق لا يزال ملتزماً بقرار منع الطيران الإيراني من النزول في المطارات العراقية، باستثناء مطار النجف، لتفادي عقوبات الخزانة الأميركية».