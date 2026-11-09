عون: الأولوية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعودة الأهالي

شدّد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتأمين العودة الآمنة للأهالي إلى قراهم ومنازلهم يشكّلان أولوية، مؤكداً ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، في وقت تتصاعد المخاوف من التداعيات لانسحاب قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) من الجنوب نهاية العام الحالي.

وقال عون إن «حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية يشكّلان أولوية، لا سيما في الجنوب»، مشدداً على «ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الظروف التي تسمح للأهالي بالعودة الآمنة إلى قراهم ومنازلهم واستعادة حياتهم الطبيعية».

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أكّد، أمام رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان السيدة Agnès Dhur ومنسّق الأنشطة الإنسانية في البعثة السيد شوقي أمين الدين، أنّ حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية يشكّلان أولوية، لا سيّما في الجنوب. وشدّد على ضرورة احترام القانون... pic.twitter.com/sew0sbZl4M — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 9, 2026

وجاء موقف رئيس الجمهورية خلال استقباله رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان أنجس دهور، في القصر الرئاسي، حيث جرى عرض الأوضاع الإنسانية في المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية، والجهود التي تبذلها اللجنة لمساعدة السكان وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتناول اللقاء أيضاً القلق من التداعيات المحتملة للانسحاب التدريجي لـ«يونيفيل»، وانعكاساته على الأوضاع الإنسانية واحتياجات السكان في المناطق الحدودية. وفي هذا السياق، نوّه عون بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكداً «أهمية استمرار حضور المنظمات الإنسانية الدولية ودعمها للبنان خلال المرحلة المقبلة»، وضرورة تعزيز التنسيق مع المؤسسات الرسمية لمواكبة الاحتياجات المتزايدة.

الجيش يواكب الأهالي خلال قطف الزيتون في بلدة راشيا الفخار بقضاء حاصبيا (الوكالة الوطنية للإعلام)

مساعدات لمزارعي الجنوب

في ملف متصل ببقاء الجنوبيين في قراهم وأرضهم، أكد عون أن «وقوف الدولة إلى جانب المزارعين هو واجب عليها»، مشيراً إلى أن الدولة تتابع مطالبهم وتعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، سواء في الوصول إلى أراضيهم أو في الإنتاج والتصدير والتعويضات.

وجاء كلام عون خلال استقباله وفد تجمع مزارعي الجنوب والتعاونية الزراعية المستدامة، الذي عرض أبرز المشكلات التي يعانيها القطاع، مطالباً بتأمين وصول المزارعين إلى أراضيهم في المناطق الحدودية، وتسريع التعويضات عن أضرار عامي 2024 و2025، وتسهيل التصدير عبر سوريا.

وكشف رئيس الجمهورية عن أنه تبلغ من وزير الزراعة وجود مبلغ 7.5 مليون دولار مساعدةً للمزارعين، على أن يتبعه 40 مليون دولار لتأمين 1500 خيمة بلاستيكية و50 مضخة مياه للأراضي التي يمكن الوصول إليها حالياً، في حين ستؤمّن المبالغ اللازمة للأراضي التي يتعذر الوصول إليها فور تذليل الصعوبات الميدانية.

الرئيس جوزاف عون أمام تجمّع مزارعي الجنوب والتعاونية الزراعية المستدامة في سردا:- الدولة إلى جانب المزارعين وفق الإمكانات المتوافرة، وتبلّغت من وزير الزراعة تخصيص مبلغ 7.5 مليون دولار كمساعدة لهم، وسيتبعها 40 مليون دولار لتأمين 1500 خيمة بلاستيكية و50 مضخة مياه للأراضي التي... pic.twitter.com/EFgKln6Iq6 — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 9, 2026

اتصالات مع واشنطن ودمشق

إلى ذلك،كشف عون عن أنه طلب خلال محادثاته مع المسؤولين الأميركيين، ومن بينهم وزير الخارجية، الضغط على إسرائيل لتمكين المزارعين من معاينة أراضيهم والعمل فيها، لافتاً إلى أن متابعة الموضوع مستمرة، وإن كانت تستغرق بعض الوقت بسبب الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.

وأكد: «نتابع جميعاً مطالب المزارعين، ومطالب الجنوبيين بشكل عام؛ لأننا ندرك أهمية الأرض وضرورة التعلق بها؛ فهي أساس وجودنا»، مضيفاً: «أنا شخصياً ابن الجنوب وأعرفه تماماً وأعرف ماذا تعني الأرض لأهلها».

كما أشار إلى استمرار التواصل مع سوريا لتسهيل نقل الإنتاج اللبناني عبر أراضيها، إلى جانب الاتصالات مع البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة لتأمين الدعم اللازم للمزارعين.