«حماس» تترقب رداً إيجابياً من «مجلس السلام» لإنقاذ اتفاق غزة

يسعى العضو البارز في «مجلس السلام» توني بلير، إلى محاولة إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار المتعلق بقطاع غزة، من خلال محاولة الضغط على إسرائيل لبدء تطبيق بعض البنود بشكل مرحلي لحين تنفيذه بالكامل، بعدما انتهت انتخابات «الكنيست» الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، في وقت تترقب فيه «حماس» الحصول على رد إيجابي يتعلق بمصير ومستقبل الاتفاق، مع استمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني.

والتقى بلير، صباح الخميس الماضي، مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، تبعه لقاء بعد الظهر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي سيدير حكومته مؤقتاً لحين تشكيل الحكومة الجديدة. كما التقى ظهر الجمعة مع المرشح المحتمل لرئاسة الوزراء غادي آيزنكوت، وبحث معهم ملف قطاع غزة.

بنيامين نتنياهو يصافح توني بلير خلال لقاء جمعهما في القدس (أرشيفية- أ.ف.ب)

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن بلير التقى مسؤولين كباراً في إسرائيل خلال الأيام الثلاثة الماضية، لبحث المضي قدماً في خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ذات العشرين نقطة، والتي تم التوصل لاتفاق بشأنها نهاية سبتمبر (أيلول) 2025، قبل أن تدخل حيز التنفيذ بوقف إطلاق النار المعلن في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) من ذلك العام.

ووفقاً للهيئة، والقناة الثالثة عشرة العبرية، فإن بلير شدد على ضرورة السماح للجنة إدارة غزة بدخول القطاع وتولي مهامها، والسماح لقوة الاستقرار الدولية التي يستمر العمل على تشكيلها، بالبدء في الانتشار قريباً في مواقع محددة لها، وذلك كخطوات أولى ستُسهم في عملية حصر سلاح «حماس» والفصائل الفلسطينية.

وأتت زيارة بلير متزامنة مع زيارة قام بها الممثل السامي الأعلى لغزة في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف؛ حيث لم يُعرف ما إذا كان شارك الأخير مع الأول في اللقاءات، أم أنه عقد لقاءات منفصلة.

أطفال فلسطينيون يلعبون في مخيم البريج للاجئين بوسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ب)

وزار بلير وملادينوف مقر التنسيق الأميركي الدولي في كريات جات، جنوب إسرائيل، الذي يوجد فيه ضباط كبار من عشرات الدول التي تتابع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

ووفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، فإن الضغط الأميركي للمضي قدماً في تنفيذ خطة ترمب لإنهاء الحرب استمر حتى بعد الانتخابات الإسرائيلية، على الرغم من الجمود في المحادثات مع «حماس»، والنشاط العسكري المستمر للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وأشارت إلى أنه على أرض الواقع لا يوجد ما يشير إلى أي تقدم حقيقي نحو المرحلة التالية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على التفاصيل، قولها إن المحادثات مجمدة، مع غياب أي تقدم حقيقي في الخطة الأميركية، وكل هذا يحدث في حين أن «حماس» لا تزال مسلحة وتواصل إعادة بناء صفوفها، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي إحباط مخططاتها، في نشاط تصاعدت وتيرته مؤخراً.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصافح الممثل الأعلى لشؤون غزة لدى «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف خلال لقاء بالقدس (أرشيفية- إ.ب.أ)

ورأت الصحيفة أن المعادلة الأمنية والسياسية ستتفاقم بفعل الاضطرابات السياسية التي أعقبت نتائج انتخابات «الكنيست»؛ حيث يعيش النظام السياسي في إسرائيل حالة من عدم اليقين، في ظل غياب أغلبية واضحة، وعدم الحسم بشأن إمكانية تشكيل حكومة مستقرة، مبينة أن هذا الواقع يؤثر بشكل مباشر على قدرة إسرائيل، في صياغة سياسة طويلة الأمد بشأن قطاع غزة، ولا سيما مسألة كيفية المضي قدماً في الخطة الأميركية، في وقت تتطلع فيه واشنطن إلى رؤية تقدم في خطة ترمب التي لا تزال تل أبيب تجهل ملامح مستقبلها السياسي في الأشهر المقبلة.

وتشكك إسرائيل في إمكانية نجاح أي خطوات جديدة أو التقدم فيها، لأسباب منها رفض «حماس» نزع وحصر سلاحها، وفق ما ذكره موقع «واللا» العبري منذ أيام عن مسؤولين إسرائيليين، مبيناً أن الوضع السياسي بعد انتخابات «الكنيست» يُعقِّد أيضاً إمكانية التقدم في الاتفاق، كما أن هناك تجهيزات داخل الجيش الإسرائيلي لإمكانية تنفيذ مخطط يتعلق باحتلال مدينة غزة، لإجبار الحركة على نزع سلاحها.

«حماس» تترقب

ويبدو أن «حماس» التي لا تملك خيارات كثيرة، بدأ ينفد صبرها تجاه تجاهل تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها؛ خصوصاً مع استمرار عمليات القتل والقصف اليومي، وتدهور الوضع الإنساني.

وقالت الحركة في رصد للانتهاكات الإسرائيلية اليومية: «السلام لا يُقاس بتوقيع الاتفاقيات وحده؛ بل بوقف القتل وعودة الحياة إلى أهلنا في غزة». وأضافت في رسالة مصورة عبر موقعها الإلكتروني: «لم تكن غزة يوماً هامشاً في حسابات السياسة، ولا يجوز أن تكون حياة أهلها بنداً مؤجلاً».

جانب من مركز التنسيق المدني العسكري بشأن غزة في بلدة كريات جات جنوبي إسرائيل (أرشيفية- رويترز)

وعلمت «الشرق الأوسط» من مسؤول في «حماس» بقطاع غزة، أن الحركة تترقب رداً من الوسطاء الذين يتواصلون بشكل مباشر مع المسؤولين في «مجلس السلام»، بعد الحراك الذي قاده بلير واللقاءات التي أجراها مع مسؤولين إسرائيليين.

وأوضح المسؤول أنه تم إطلاعهم من الوسطاء على أن هناك تحركات سيجريها «مجلس السلام» بشأن العمل للمضي قدماً في اتفاق غزة، وأنهم سينتظرون ما يمكن أن يتم التوصل إليه من نتائج.

وعمَّا إذا كانت «حماس» تعوِّل على موقف أميركي ضاغط بشكل أكبر؛ خصوصاً بعد الدعوات لتغيير السياسية تجاه إسرائيل في أعقاب خسارة الحزب الجمهوري بالانتخابات النصفية، قال المسؤول: إن هذا أمر وارد، ولكن التجربة السابقة لا تشير إلى أن الولايات المتحدة لديها نوايا حقيقية للضغط على الاحتلال، ولهذا الأمور تسير بشكل بطيء جداً.