العراق والأردن يبحثان تطوير المشروعات المشتركة

أكد رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، الاثنين، خلال لقائه في عمّان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن هذه الزيارة تهدف إلى تقوية العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وللتعبير عن حرص الحكومة العراقية على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتطوير المشروعات المشتركة في هذه المجالات.
وأضاف الزيدي أن العراق يمثل اليوم نقطة لقاء للجميع، ويعتمد على مبدأ التوازن وتحقيق المصالح المشتركة في علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة، داعياً إلى مواصلة الجهود الرامية لإنهاء الأزمات والتوترات في المنطقة، وإرساء دعائم الاستقرار فيها.
من جانبه، أكد العاهل الأردني حرص بلاده على تعزيز التعاون مع العراق على المستويات كافة، لا سيما السياسية والاقتصادية والتنموية، ودعم الأردن لدور العراق المحوري ومساعيه لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وحسب بيان للحكومة العراقية، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل وفق الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقّعة بين البلدين، والتأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق الثنائي، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
ووصل رئيس الحكومة العراقية إلى عمّان على رأس وفد وزاري كبير ضم نائب رئيس الحكومة لشؤون الطاقة محسن المندلاوي ووزراء الخارجية والنفط والكهرباء والصناعة ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية.
إنهاء تكليف حميد الشطري
على صعيد آخر، أنهى رئيس الوزراء العراقي، الاثنين، تكليف حميد الشطري من رئاسة جهاز المخابرات الوطني.
وسيتولى الزيدي إدارة جهاز المخابرات العراقي مؤقتاً لحين تكليف مدير جديد خلفاً للشطري.
ويتولى الشطري رئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بعد تعيينه من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلفاً لرائد جوحي.
وُلد الشطري في محافظة ذي قار جنوب العراق، وتولى مناصب عدة منها مدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية في يناير (كانون الثاني) 2021. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، تم تعيينه معاوناً لرئيس جهاز الأمن الوطني، ثم رئيساً للجهاز حتى يوليو (تموز) 2023، حين نُقل إلى مستشارية الأمن القومي. وفي ديسمبر 2024، عُيّن الشطري رئيساً لجهاز المخابرات الوطني العراقي.