قتل ودمار واحتلال وحصار وتجويع... غزة تواجه الحرب الشاملة من جديد

يواجه قطاع غزة حرباً إسرائيلية شرسة في الآونة الأخيرة، خصوصاً خلال الأيام التي تم فيها وقف إدخال البضائع والسلع التجارية إلى القطاع، الأمر الذي أدى لاختفائها من الأسواق، والتسبب في أزمات كبيرة على مستوى الوضع المعيشي، تزامناً مع استمرار التصعيد العسكري من قتل وتدمير وتوسيع السيطرة الميدانية.

مجاعة في الأفق

وعلى مدار 5 أيام من منع تدفق البضائع والسلع عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة، واجه السكان شحاً شديداً في البضائع حتى نفدت، ولم يعد منها شيء يتوفر، خصوصاً الخضار والفواكه، وبضائع أخرى، قبل أن تغلق مخابز كبيرة أبوابها أمام الباعة، وتعلن عن نفاد الطحين التجاري، الأمر الذي أضفى معاناة جديدة للسكان، وسط مخاوف من مجاعة جديدة.

أطفال فلسطينيون وسط الدمار بعد غارة جوية إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة الجمعة (أ.ف.ب)

ورغم حل الخلافات بين كبار التجار الذين يسمح لهم باستيراد البضائع من إسرائيل والضفة الغربية، ووزارة الاقتصاد التابعة لحركة «حماس» بعد اتهامات للأخيرة بفرض ضرائب، لم تسمح القوات الإسرائيلية بدخول عدد كبير من الشاحنات، واقتصر الأمر على إدخال عشرات الشاحنات فقط التي لم يكن فيها أي خضار أو فواكه، واقتصرت فقط على الفحم والملابس والأحذية ومعلبات وخيم وشوادر.

وأدى إغلاق المخابز إلى اختفاء الطحين (الدقيق) رغم أن بعض الشاحنات التي دخلت كان تحمل كميات منه، تبين أنها مخصصة لبرنامج الأغذية العالمي الذي يشغل عدداً محدوداً من المخابز لصالحه، بينما توقف عمل المخابز التجارية التي تنتج الخبز بجودة أفضل، ويفضلها العديد من السكان، بينما يعتمد الأكثرية على المخابز الممولة من البرنامج الأممي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها؛ ما دفع بالآلاف للاصطفاف في طوابير طويلة للحصول على ربطة خبز واحدة تكاد تكفيهم لوجبة واحدة.

شح في الخضار المعروض في سوق محلية في دير البلح وسط قطاع غزة الجمعة (أ.ب)

وارتفع سعر كيس الطحين (25 كيلوغراماً) من 45 شيقلاً إلى أكثر من 200 شيقل (الدولار يساوي 3.11 شيقل) في غضون يوم واحد فقط من اختفائه بالأسواق نتيجة أزمة اختلقها أيضاً التجار، كما يؤكد العديد من الغزيين.

وتسيطر حالة من الهلع والخوف على السكان من إمكانية عودة المجاعة، خصوصاً في ظل نقص المساعدات المقدمة من هيئات أممية ودولية وعربية. وسط تحذيرات من جهات أممية ودولية من إمكانية تعرض غزة لشبح المجاعة مجدداً، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والبيئية.

تصعيد ميداني واسع

ويترافق هذا الواقع الإنساني الصعب، مع استمرار التصعيد الميداني في قطاع غزة. وقتل الفلسطيني أحمد أبو عودة من سكان رفح، في غارة استهدفته قبل ظهر الجمعة، بمواصي خان يونس، وهو أحد القائمين على مشروع حفظ القرآن الكريم، والثالث الذي يقتل في غضون أسبوع من العاملين في مؤسسة دار القرآن والسنة.

سوق محلي في دير البلح وسط قطاع غزة الجمعة (أ. ب)

بينما قُتل فلسطينيان، بعد ظهر الجمعة، في غارة استهدفت دراجة كهربائية بحي النصر شمال غربي مدينة غزة. بينما قُتل ثالث في غارة أخرى استهدفت غرفة في أرض مسيجة خلف عمارة سكنية قرب حي الرمال بنفس المدينة.

وكان 6 فلسطينيين قد قُتلوا، الخميس، في سلسلة غارات وهجمات إسرائيلية متفرقة بالقطاع.

وأغارت طائرات حربية، في وقت متأخر من الخميس، على منزل مكون من طبقات عدة وسط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة؛ ما أدى لتدميره بالكامل، وإحداث أضرار كاملة في المربع السكني، المستهدف والذي طلب الجيش الإسرائيلي من سكانه إخلاءه بشكل كامل، وأمهلهم دقائق معدودة؛ ما حرم السكان من إخراج مقتنياتهم، وبحثوا عن النجاة بأنفسهم.

وتزامن ذلك مع توسيع القوات الإسرائيلية سيطرتها الميدانية داخل قطاع غزة من خلال تقديم الخط الأصفر مجدداً لمئات الأمتار في مناطق عدة، منها شرق مدينة غزة وتحديداً حيي الشجاعية والتفاح، وكذلك شرق دير البلح، وقرية المصدر، ومخيم المغازي وسط القطاع.

فلسطينية تحمل أكياس سكر هي كل ما أنقذته من منزلها الذي دمرته غارة إسرائيلية في النصيرات يوسط قطاع غزة الجمعة (أ. ب)

وتوغلت آليات إسرائيلية بعضها هندسية في تلك المناطق، بينما حاصرت قوات برية بمساعدة العصابات المسلحة، الخميس والجمعة، منازل عدة ما زال سكانها فيها بمنطقة المصدر شمال دير البلح وسط القطاع، وحققوا معهم، واقتادوا بعضهم لمواقع عسكرية إسرائيلية، بينما طُلب من آخرين الانسحاب تجاه غرب دير البلح.

وبحسب شهود عيان، أُفْرِجَ عنهم بعد التحقيق معهم، أكدوا تعرض منازلهم للهدم من قبل الآليات الهندسية الإسرائيلية، بينما أُحرقت أخرى من قبل العصابات المسلحة.

وجاءت الحادثة بعد ساعات من مقتل عماد اللوح أحد قادة العصابات المسلحة التي تنتشر شرق دير البلح وسط قطاع غزة، في كمين نصبه له مسلحون من «حماس» في مناطق قريبة من تمركز العصابات والقوات الإسرائيلية.