الشرع في نيويورك تنتظره فعاليات الأمم المتحدة وهوامشها

الشرع في نيويورك تنتظره فعاليات الأمم المتحدة وهوامشهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5321337-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%A7
ووصل الرئيس الشرع والوفد المرافق له، الاثنين، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي كلمة الجمهورية العربية السورية، ويجري مباحثات مع عدد من قادة الدول والمسؤولين.
وكان الشرع التقى، في مستهل زيارته لنيويورك، وفداً من الجالية السورية في الولايات المتحدة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، وعدد من المسؤولين.
وتحدث الشرع خلال اللقاء عن أبرز المستجدات في سوريا وأهم المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية، ومسار البناء والتعافي، كما استمع إلى مداخلات الحضور ومقترحاتهم حول عدد من القضايا.
وأكد أهمية دور الجالية السورية في تعزيز العلاقات السورية - الأميركية والدفع بها قدماً، إلى جانب الاستفادة من خبرات السوريين في الخارج وكفاءاتهم، وإسهامهم في جهود إعادة الإعمار والتنمية.
جلسة في المجلس الأطلسي
يشارك الشرع، مساء الثلاثاء، في جلسة حوارية ينظمها «المجلس الأطلسي» في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة.
وبحسب البرنامج الرسمي للمجلس، تعقد الجلسة عند الساعة 5:30 مساءً بتوقيت نيويورك، وتتناول رؤية الشرع لمستقبل سوريا وأولويات الحكومة في إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والإصلاح المؤسسي، إلى جانب تطورات العلاقات السورية - الأميركية وتعزيز مؤسسات الدولة ودور سوريا الإقليمي.
على مدى سنوات مضت، حملت إلى الأمم المتحدة ملفات الألم من البراميل المتفجرة، والأسلحة الكيميائية، والتهجير القسري والمخيمات، والجرائم والانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد بحق السوريين، أما هذه المرة، فأحمل الأمل و سأتحدث عن رؤية سوريا بدون مخيمات، وعن جهودنا في الحكومة السورية... pic.twitter.com/yXA69Nsdaq
تجدر الإشارة إلى أن دمشق قطعت شوطاً واسعاً بين زيارتَي نيويورك في سبتمبر (أيلول) 2025 و2026، انتقلت خلاله من استعادة قنوات الاتصال إلى توسيع الشراكات، وتفكيك القيود، وإعادة فتح السفارات، ورفع العقوبات، وتجديد انخراطها في المحافل والمؤسسات الدولية.، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الرسمية (سانا).
ويأتي حضور سوريا هذا العام بعد سلسلة من التحولات الدبلوماسية والسياسية، وهي تحولات تنقل مشاركتها في نيويورك من استعادة الحضور عام 2025 إلى ترسيخه وتوسيع مساراته في عام 2026.
وقد يكون أفضل تعبير عن ذلك، ما كتبه وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح قبل سفره مع الوفد الرئاسي إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: «على مدى سنوات مضت، حملت إلى الأمم المتحدة ملفات الألم من البراميل المتفجرة، والأسلحة الكيميائية، والتهجير القسري والمخيمات، والجرائم والانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد بحق السوريين، أما هذه المرة، فأحمل الأمل وسأتحدث عن رؤية (سوريا دون مخيمات)، وعن جهودنا في الحكومة السورية لتمكين أهلنا من العودة الآمنة والطوعية والمستدامة إلى بيوتهم وأرضهم، وسنناقش مع شركائنا كيف نحوّل العودة من حلم إلى واقع ملموس يصنع الاستقرار ويعيد الحياة إلى المجتمعات السورية».
علماً بأن الوزير الصالح سيتحدث عن تلك التفاصيل في جلسة نظمتها الخارجية السورية والوفد الممثل لها في المنظمة الأممية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، في نيويورك، بحضور مسؤولين أمميين معنيين بالملف السوري.
كشف مدير منطقة الصنمين السورية أن مسلحين ضمن المجموعة الضالعة بمقتل 3 من عناصر قوى الأمن الداخلي في المدينة «يجرون اتصالات من أجل تسليم أنفسهم».
موفق محمد (دمشق)
تفاهم عراقي أميركي على نزع السلاح منتصف 2027https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5321327-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D9%81-2027
عراقي يمر أمام لوحة إعلانية تحمل العلم العراقي في ساحة التحرير بوسط بغداد في 22 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
جدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي التزام بلاده بحصر السلاح بيد الدولة، أو ما بات يُعرف بـ«نزع سلاح الفصائل»، واستكمال الاستحقاقات السيادية.
جاء ذلك خلال اجتماع الزيدي بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بنيويورك، الاثنين، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الحادية والثمانين.
وطبقاً لبيان رئاسة الوزراء، فإن الزيدي أكد لروبيو أن حكومته «تعمل على ترسيخ العلاقات العراقية الأميركية، والارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في إطار من التعاون الاقتصادي البناء الذي يوسع مجالات العمل المشترك، ويعزز المصالح المتبادلة».
وجدد الزيدي «عزم الحكومة استكمال الاستحقاقات السيادية، والمضي في إجراءات حصر السلاح بيد الدولة وفقاً للثوابت الدستورية والقانونية».
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي في نيويورك، يوم أمس الاثنين بتوقيت بغداد، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية السيد ماركو روبيو والوفد المرافق له، وذلك على هامش مشاركة سيادته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الحادية والثمانين.وأكد سيادته أن... pic.twitter.com/UxR9UqnVUX
ونقل البيان الحكومي عن وزير الخارجية الأميركي دعم بلاده للعراق «في تكريس الاستقرار الداخلي واستدامته، وتحقيق تطلعات العراقيين في تنمية اقتصادهم وتعزيز انفتاحهم على العالم، بجانب دعم خطوات الحكومة وقراراتها الرامية إلى استكمال مقومات الدولة وتوطيد دعائم الاستقرار والتنمية الاقتصادية».
وعقب لقاء الزيدي وروبيو، تحدث المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للعراق، توم براك، الثلاثاء، في تصريحات صحافية، عن اتفاق يقضي بحصر السلاح بيد الدولة العراقية، وإنهاء الملف بالكامل بحلول نهاية يونيو (حزيران) 2027، الأمر الذي يتطابق جزئياً مع حديث الزيدي لصحيفة «نيويورك تايمز».
وتحدث الزيدي عن خطة حكومته لنزع سلاح الفصائل ودمج عناصرها «تبدأ بمرحلة تمهيدية مدتها 90 يوماً تضمن وقف هجماتها مقابل عدم تعرضها لضربات أميركية».
وقد يعني ذلك أن الزيدي تمكن من إقناع واشنطن إعطاء مهلة إضافية لحسم ملف نزع الفصائل المسلحة، بعد أن كانت حكومته تتمسك بتاريخ 30 سبتمبر (أيلول) الحالي الذي يتزامن من انسحاب قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية.
وقال المبعوث الرئاسي براك، في تصريح لوسائل إعلام أميركية، إنه «يوجد اتفاق على أنه بحلول نهاية شهر يونيو (حزيران) 2027، ستكون الدولة هي الجهة الوحيدة التي تمتلك القوة العسكرية».
وسبق أن تحدثت مصادر سياسية عن عزم الزيدي الطلب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائه المتوقع به في نيويورك السماح بمنح حكومته وقتاً إضافياً لحسم ملف نزع أسلحة الفصائل.
شروط «المقاومة»
في مقابل الحديث الحكومي عن المواعيد الجديدة لحسم ملف نزع الأسلحة، ما زالت الفصائل المعنية بهذه القضية، وأبرزها «كتائب حزب الله» و«حركة النجباء»، تعيد إنتاج ذات الشروط التي وضعتها فيما سبق، وهي شروط «تعجيزية» في بعض تفاصيلها بحسب بعض المراقبين.
وخلال اليومين الأخيرين كثر الحديث عن أبرز بنود الاتفاق بين قوى «الإطار التنسيقي» المهيمنة على الحكومة وبين الفصائل المسلحة، ويتردد أن هذه البنود جاءت بعد فترة مفاوضات بين الطرفين امتدت لأربعين يوماً بين الفصائل واللجنة الثلاثية التي شكلها «الإطار التنسيقي» في وقت سابق. وضمن هذه الشروط «تنظيم سلاح الفصائل ضمن إطار قانوني تحت مظلة هيئة الحشد الشعبي».
وإلى جانب «الجلاء الكامل للقوات الأميركية وقوات التحالف الدولي من العراق بحلول 30 سبتمبر 2026»، تضمنت شروط الفصائل إنهاء الوجود العسكري التركي في قاعدة زليكان قرب بعشيقة في محافظة نينوى، بموعد أقصاه 30 ديسمبر 2026، وكذلك إخراج مقاتلي «حزب العمال الكردستاني» من الأراضي العراقية ومناطق الإقليم. ومعروف أن الفصائل المسلحة لم تستهدف قاعدة زليكان التي تأسست عام 2014، كما أنها ترتبط بعلاقات وثيقة مع مقاتلي «حزب العمال الكردستاني» التركي الموجودين في قضاء سنجار.
وتشترط جماعات الفصائل أيضاً «إخراج أحزاب المعارضة الإيرانية المسلحة الموجودة في إقليم كردستان، بجانب إقرار قانون الحشد الشعبي ضمن مسار الاتفاق».
وتبدو الشروط الموقعة بين قوى الإطار والفصائل مصممة لتحقيق مطالب الفصائل المسلحة وليس الشروط الحكومية، بحسب مراقبين.
حظر الطيران الإيراني
من جهة أخرى، أعربت منظمة «بدر» التي يقودها هادي العامري عن غضبها من إمكانية استجابة السلطات العراقية لعقوبات الخزانة الأميركية المتعلقة بحظر الطيران المدني الإيراني.
وتأتي الاستجابة العراقية لتفادي العقوبات الثانوية التي تهدد بها واشنطن الدول والجهات التي لا تلتزم بقرار حظر الطيران الإيراني، حيث تشمل تلك العقوبات الحرمان التام من التعامل بنظام الدولار الأميركي لكل من يقدّم خدمات أرضية أو تزويداً بالوقود للطائرات الإيرانية.
وقال المتحدث باسم كتلة «بدر» النيابية حامد عباس الموسوي، في بيان تعليقاً على الأنباء التي تتردد حول استجابة بعض الأطراف الحكومية والتنفيذية لشروط وزارة الخزانة الأميركية: «نتوجه بتحذير مباشر وشديد اللهجة إلى الحكومة العراقية وسلطة الطيران المدني من مغبة الانصياع لهذه القرارات غير القانونية والتورط في تطبيقها».
وتأسست «منظمة بدر» (فيلق) في إيران عام 1982، وتعد من أبرز حلفاء إيران في العراق، وحرصت على الحصول على منصب وزارة النقل في معظم الدورات الوزارية السابقة، ويقود الوزارة الحالية وهب الحسني، وهو مدير سابق لمكتب هادي العامري.
وأضاف الموسوي، أن «أي خطوة حكومية بهذا الاتجاه تُعد خطأً استراتيجياً وتجاوزاً خطيراً للأصول والقوانين، ونلخص تحذيرنا وموقفنا الرافض في النقاط الثابتة التالية: انعدام الغطاء الدولي والانتهاك الصريح للسيادة».
وتابع أن «القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية هي قرارات أحادية الجانب تفقد أي سند في القانون الدولي، ولا تمتلك أي غطاء أممي أو قرار من مجلس الأمن الدولي».
ورأى الموسوي، أن «فرض إملاءات أجنبية على سلطة الطيران المدني العراقية يعد مساساً مساوماً بالسيادة الوطنية وسلباً لاستقلالية القرار العراقي لصالح أجندات خارجية، وهو تجاوز سافر للخطوط الحمراء العقائدية والدينية، والطائرات المدنية الإيرانية تحمل في معظم رحلاتها زوار العتبات المقدسة في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبغداد وسامراء».
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بنايات غزة الآيلة للسقوط مهدَّدة بقرب الشتاء... ولا بدائلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5321323-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%91%D9%8E%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84
بنايات غزة الآيلة للسقوط مهدَّدة بقرب الشتاء... ولا بدائل
الفلسطيني بسام نصير النازح في مدينة غزة يقف بين أنقاض مبنى متهدم يؤويه وعائلته (الشرق الأوسط)
لم يتحمل قلب المسنة أم إياد عزام (69 عاماً)، نبأ انهيار بناية «السعادة» بمنطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة، فهرولت مسرعة إلى محيط المكان الذي يبعد نحو 400 متر عن مكان إقامتها في خيمة، بحثاً عن زوجة ابنها وأحفادها.
بعد وصولها فُجعت السيدة بفقدان زوجة ابنها وتدعى إسلام، إلى جانب حفيدها رزق، فيما كان تمكن مواطنون وعناصر الدفاع المدني من إنقاذ حفيدين آخرين إلى جانب العشرات من العالقين، وبينما كانت تكابد ألم فراق الراحلين، هرولت نحو مجمع الشفاء الطبي شبه المدمر بفعل الحرب الإسرائيلية لتودِّع مَن رحل وتطمئن على من تم إنقاذهم.
وأقارب السيدة أم إياد بعض من عشرات الضحايا الذين سقطوا جراء انهيار بناية «السعادة» التي لم تحمل من اسمها شيئاً بالنسبة إلى الغزيين، قبل أسبوع تقريباً، وكانت مكونة من 6 طوابق وتضررت خلال الحرب الإسرائيلية إثر تعرضها سابقاً لغارات وسلسلة من الأحزمة النارية في بداية الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ويقدِّر مسؤولون في غزة أن عدد المباني المهدَّدة بالانهيار والمأهولة بالسكان في القطاع بنحو ألفي مبنى. تقول أم إياد لـ«الشرق الأوسط» عن اللحظات الأولى للحدث، إن نجلها الأكبر إياد تلقَّى اتصالاً بوقوع الانهيار بينما كان بعيداً عن أسرته وفوراً توجه إليهم من دون أن يفزعها. وتضيف: «بعد وقت قصير أبلغتها زوجة ابنها الآخر أن البناية السكنية التي توجد بها عائلة إياد قد انهارت على قاطنيها، ففزعت من مكانها وتوجهت إلى المكان، حتى علمت بمصيرهم».
«كل بيت فيه عزاء»
تلخص السيدة الموقف بالقول: «لا يوجد أمان في غزة، ولا يأمن أي شخص على حياته، وهناك خطر يداهم الجميع أينما كانوا سواء في خيمة أو بيت أو بناية آيلة للسقوط. مضيفةً بلغة عامية تنمّ عن وجع الحال الذي وصلت إليه الأوضاع: «كل بيت فيه عزاء، واللي ما فيه عزاء، بكرة بيكون فيه عزاء... بكفّينا عذاب ومذابح، بدّنا حل».
ولقي 21 فلسطينياً حتفهم في حادثة انهيار بناية «السعادة»، فيما أُصيب وأُنقذ 45 آخرون، ونجا نحو 35 آخرين بأنفسهم بعدما غادروها قبل انهيارها. وتوجد في محيط البناية، عشرات من الخيام للنازحين، كما توجد بناية سكنية متضررة وآيلة للسقوط، وسط مخاوف لا تتوقف من إمكانية تكرار هذا الحدث.
وقال محمود بصل، المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني، لـ«الشرق الأوسط»، إن قضية المباني الآيلة للسقوط تمثل تهديداً كبيراً، في ظل حالة المباني الموجودة غي القطاع، مبيناً أن هناك نحو أكثر من 2000 بناية مهدَّدة بالانهيار وكلها مأهولة بالمدنيين، لافتاً إلى أن أقل بناية من حيث الكثافة تضم 10 أشخاص، وهناك مبانٍ تتجاوز الأعداد فيها أكثر من 100 شخص.
يقول النازح عارف فورة (57 عاماً)، من سكان المنطقة ذاتها ويعيش في بناية تواجه خطر الانهيار، إن من كانوا يعيشون في البناية المنهارة لم يكونوا يملكون شيئاً بعدما فقدوا بيوتهم وممتلكاتهم ومدخراتهم وأعمالهم خلال الحرب، ولم يكن أمامهم أي خيار سوى العيش في مكان غير آمن، واضطروا للعيش فيها حتى آخر لحظة رغم أنه كانت هناك مؤشرات على أنها ستنهار بهم، وكان ردهم باستمرار: إلى أين سنذهب؟ وإلى أين سنتجه؟ وأنه لا يوجد مكان آخر.
ويشير فورة إلى أن أكثر من مليوني فلسطيني من سكان القطاع باتوا محشورين في نحو 70 كيلومتراً مربعاً، بعدما احتلت إسرائيل نحو 70 في المائة من مساحة القطاع، مشيراً إلى أن هذا دفع السكان للعيش في مبانٍ آيلة للسقوط، والتي يقدَّر عددها بالآلاف.
كان فورة، وهو نازح من حي الشجاعية، أحد من شاهدوا اللحظات الأولى لانهيار بناية «السعادة» بسكانها، ويصف تلك اللحظات بالقول: «حُبست الأنفاس بعدما طمرت البناية سكانها أسفل أنقاضها، دون أن نتمكن من فعل شيء».
الشتاء أكثر تهديداً
غير أن مخاوف متزايدة تحدق بسكان البنايات المُدمرة في غزة مع قدوم فصل الشتاء وهطول الأمطار التي ستسهم في زيادة المخاطر من انهيار تلك المباني.
ويقول فورة: «السكان لا يملكون خيارات حقيقية للتعامل الواقع الحالي، خصوصاً مع اقتراب الشتاء وما يشكله من خطر حقيقي على أرواح السكان في البيوت الآيلة للسقوط وحتى ممن يقطنون بالخيام».
مضيفاً: «أنا شخصياً أعيش في بناية خطرة، وكل أهل غزة يعيشون في خطر مماثل، وحتى من يعيش في الخيام يعيشون بجانب هذه البنايات الآيلة للسقوط وحياتهم بخطر»، موجهاً مناشدةً إنسانية لكل العالم بإيجاد حلول لسكان القطاع الذين يعيشون بخطر حقيقي، و«كل ما يريدونه هو العيش بأمان ليس أكثر من ذلك»، كما قال.
بسام نصير (48 عاماً) النازح من سكان بلدة بيت حانون، والذي يعيش في غرفة صغيرة، ومحل فارغ ومتضرر، في منطقة قريبة من مكان انهيار البناية، تحدث عن حالةٍ من «الذل» والظروف الصعبة التي يعيشونها خشية من انهيار سقف المكان الذي يؤويه وعائلته المكونة من 8 أفراد، إلى جانب صهره الذي يعيش معه في المكان نفسه وتتكون أسرته من 6 أفراد.
وقال نصير لـ«الشرق الأوسط»، إن المكان آيل للسقوط في أي لحظة، ولا يوجد أي بديل آخر، سوى الخيمة أو البقاء في الشارع، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي جهة تهتم بحال السكان.
«نضطر إلى النوم على كراسي»
وتحدث نصير عن محاذير ومخاوف انهيار مبانٍ، خصوصاً مع قرب فصل الشتاء، قائلاً: «ما حدا بيعرف مين حيعيش ومين حيموت، لأنه في كل شتاء المكان بيتحول لسيول، ونضطر للنوم على كراسي»، مشيراً إلى أن بعد عدة غارات وكذلك انهيار البناية التي لا تبعد سوى نحو 150 متراً عن مكان سكنه، زادت التشققات والتصدعات في سطح المحل الذي يعيش به مع عائلته.
وقال نصير بلغة غلب عليها الألم والوجع والحزن من واقع صعب يحياه: «مش قادرين نعيش، ما فيه حلول ولا خيارات، وما حدا بيقولنا عيشوا بكرامة، لأن الكرامة راحت... الأمور صعبة جداً علينا وما فيه شوادر ولا خيام ولا كرفانات، وبنستر حالنا بالشريطة (قماشة مهترئة)».
ولا تقف معاناة نصير، ومئات الآلاف من النازحين، عند مشكلة الشتاء والحياة في أماكن آيلة للسقوط، بل يضاف إليها عديد من أوجه المعاناة، ومن بينها انتشار القوارض التي تدفعه إلى الاستمرار في الاستيقاظ ليلاً لطردها لأنها تحاول مهاجمة أطفاله، إلى جانب انتشار الناموس والبعوض وغيرهما من الحشرات التي لا تدعه وزوجته ينامان في محاولة منهم لمواجهتها ومنعها من مهاجمة أطفالهما. وعلق قائلاً: «هذه ليست حياة... ليأتِ المسؤولون ويشاهدوا كيف نعيش».
ويؤكد جهاز الدفاع المدني بغزة صعوبة الأوضاع في قطاع غزة نتيجة خشية انهيار مزيد من المباني، مشيراً إلى أنه بعد حادثة بناية «السعادة»، تعامل خلال آخر 24 ساعة (من ظهر السبت إلى ظهر الأحد)، مع عدة حوادث وقعت في منازل تعرضت سابقاً لاستهدافات إسرائيلية، وصُنِّفت على أنها غير صالحة للسكن، ويسكنها مواطنون نازحون لعدم توفر مساكن بديلة لهم. مشيراً إلى أن طواقمه أنقذت عدة عائلات بعد انهيار جزئي في مبانٍ ومنازل سكنية في مناطق مختلفة من مدينة غزة، بينها حيا الزيتون والشيخ رضوان.
وأشار إلى أن فرق الوقاية والسلامة التابعة للدفاع المدني بغزة، أجرت معاينة لعدة منازل متصدعة، وأبلغت سكان أربعة منها بضرورة إخلائها، والانتقال إلى أماكن سكنية آمنة.
2000 بناية مهدَّدة
وقال محمود بصل لـ«الشرق الأوسط»، إن قضية المباني الآيلة للسقوط تمثل تهديداً كبيراً، في ظل حالة المباني الموجودة بالقطاع، مبيناً أن هناك نحو أكثر من 2000 بناية مهددة بالانهيار وكلها مأهولة بالمدنيين، لافتاً إلى أن أقل بناية فيها 10 أشخاص، وهناك مبانِ فيها تتجاوز الأعداد فيها أكثر من 100.
وأضاف: «هذه المباني، يقطن فيها السكان لأنه لا توجد بدائل، والبدائل الأخرى صعبة للعيش فيها ويلجأ السكان إليها». مشيراً إلى أن الجهاز يطالب سكان كثير من المباني بالابتعاد والإخلاء فوراً، ولكن تكون إجابة الناس: ما البديل؟ ورأى أن حل هذه المشكلة من مسؤولية المجتمع الدولي الذي يجب أن يتدخل لإخلاء السكان وتوفير بدائل آمنة لهم.
وأضاف المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني بغزة: «الخيام لا تصلح للعيش في الصيف ولا الشتاء... نحن نعيش حالياً ظروفاً صعبة ومقبلون على فصل الشتاء الذي يعد الآن الكابوس والخطر الكبير بالنسبة إلى سكان غزة الذين يعيشون في المباني الآيلة للسقوط وفي الخيام والذين يعيشون أيضاً في أي مكان بغزة».
وتابع: «حياة جميع سكان غزة مهدَّدة بفصل الشتاء المقبل، ولذلك ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والعالم أجمع لضرورة التدخل الفوري، لحماية المدنيين وتوفير بيئة آمنة للسكان في غزة حتى يخرجوا من المناطق الخطرة إلى المناطق الآمنة لتوفير حياة كريمة لهم بدلاً من الخطر الذي يرافقهم طوال الوقت».
عون يرفض أي تسوية على حساب لبنان... وسلام يحشد الدعم الدوليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5321292-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
عون يرفض أي تسوية على حساب لبنان... وسلام يحشد الدعم الدولي
الرئيس اللبناني جوزيف عون (أ.ف.ب)
شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة تحصين الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات التي يواجهها لبنان، مؤكداً أن أي تسويات يجب ألا تأتي على حساب البلاد ومصالحها الوطنية. وقال: «كفى الاستقواء بالخارج ضد بعضنا في الداخل خدمة لأعداء لبنان، ولنستقوِ ببعضنا ضد الخارج».
وأكد عون أن لبنان لا يمكن أن يُبنى بفئة أو طائفة أو حزب واحد، داعياً إلى تجاوز الانقسامات وتعزيز الحوار والتواصل بين اللبنانيين، بصفتهما مدخلاً لبناء الثقة وتثبيت الاستقرار. وشدد على أن لبنان قادر على النهوض متى وضع أبناؤه مصلحته الوطنية فوق كل اعتبار، داعياً إلى تعزيز التواصل بين الأجيال بعيداً عن الأحقاد والانقسامات.
الرئيس جوزاف عون لوفد رابطة سيدة إيليج: لنعمل على تعميم روح المصالحة، فالحوار يبني الثقة، وكفى استقواءً بالخارج بعضنا على بعض في الداخل، خدمةً لأعداء لبنان. pic.twitter.com/JSUWxnMDGZ
سلام من نيويورك: لتثبيت سيادة الدولة واستكمال الإصلاح
وفي نيويورك، تحرك رئيس الحكومة نواف سلام على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حاملاً أولويات لبنان في سلسلة لقاءات شملت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، والسيناتور الأميركية جين شاهين.
وركز سلام في هذه اللقاءات على ضرورة التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها، وتعزيز قدرات الجيش، والعمل على استمرار وجود دولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة «يونيفيل»، إضافة إلى بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها. كما بحث حشد الدعم لمسار العودة والتعافي وإعادة الإعمار، ومواصلة الإصلاحات التي بدأتها الحكومة، وتوسيع التعاون والاستثمار، خصوصاً في مجالات الطاقة والنقل والربط الإقليمي.
التقى رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية وآخر التطورات في... pic.twitter.com/no1FyU6yJh
وفي لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، شدد سلام على أهمية استمرار وجود دولي تحت مظلة الأمم المتحدة في الجنوب بعد انتهاء مهمة «يونيفيل»، بما يدعم الاستقرار ويسهم في بسط سلطة الدولة. كما تناول الوضع الإنساني، مشيراً إلى استمرار نزوح نحو 329 ألف شخص، وضرورة الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى دعم العودة والتعافي واستعادة الخدمات الأساسية.
التقى رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ومندوب #لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة.وشدد الرئيس سلام على أهمية استمرار وجود دولي تحت مظلة الأمم... pic.twitter.com/rJ6HRbncJ9
ومع الملك عبد الله الثاني، ركز البحث على دعم لبنان ومؤسساته، ولا سيما الجيش، ومواصلة التنسيق لخفض التصعيد، إلى جانب حشد الدعم الدولي لترتيبات تحُول دون حصول فراغ في الجنوب. أما مع إردوغان، فبحث سلام تعزيز العلاقات اللبنانية - التركية والتعاون في التجارة والاستثمار والطاقة والبنى التحتية، إضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي والسككي ودعم مسار العودة والتعافي وإعادة إعمار الجنوب.
وفي لقاء مع الجالية اللبنانية في نيويورك، أكد سلام أن الحكومة، رغم صعوبة الظروف، لم تتراجع عن مسارها، بل اتخذت «قرارات صعبة» وبدأت ورشة إصلاح جدية بهدف تغيير مسار البلد وبناء دولة يستعيد اللبنانيون ثقتهم بها.
وفي ملف السلاح، شدد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها بهدف أن تكون الدولة وحدها صاحبة السلطة على كامل الأراضي اللبنانية، وأن يكون قرار الحرب والسلم بيدها، وأن يتولى الجيش والقوى الشرعية مسؤولية أمن اللبنانيين. وربط ذلك بمواصلة العمل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وتثبيت عودة الأهالي إلى الجنوب، وإطلاق مسار التعافي وإعادة الإعمار، مؤكداً أن الاستقرار يشكل شرطاً أساسياً للنهوض الاقتصادي والاستثماري.
كلمة رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام في القنصلية العامة في نيويورك في لقاء مع الجالية:أنا سعيد جداً بأن أكون معكم اليوم.هذه الجالية عزيزة عليّ، وهذه المدينة عزيزة عليّ، وأرى بينكم وجوهاً كثيرة أعرفها، ووجوهاً رافقت #لبنان ووقفت إلى جانبه في مختلف الظروف.واليوم أريد أن... pic.twitter.com/JJ1IvcMfSm
بو صعب: التعنت الإسرائيلي يعيق التقدم في المفاوضات
وفي بيروت، استقبل نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان إرنو، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة، مع التركيز على الوضع في جنوب لبنان وسبل تثبيت الاستقرار فيه.
وشدد المجتمعون، وفق بيان مكتب بو صعب، على أن الاستقرار الفعلي والمستدام يتطلب حلاً جذرياً يؤدي إلى إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان.
وأبلغ بو صعب الوفد الأممي أن لبنان لم يلمس أي التزام إسرائيلي بالاتفاق الموقع سابقاً لوقف إطلاق النار، مؤكداً أن «هذا التعنت والتملص الإسرائيلي يشكل عائقاً أساسياً أمام التقدم في مسار المفاوضات».