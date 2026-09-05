الجيش اليمني ينفذ أكثر من 15 غارة على مواقع للحوثيين في تعز والحديدة

أعلن الجيش اليمني، مساء الجمعة، أن طيرانه الحربي شن أكثر من 15 غارة جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات لميليشيا الحوثي في جبهات الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان نشره عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «الطيران الحربي بقواتنا المسلحة، يستهدف بأكثر من 15 غارة جوية مواقع وتجمعات وآليات مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة».

الطيران الحربي بقواتنا المسلحة، يستهدف بأكثر من 15 غارة جوية مواقع وتجمعات وآليات مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة. المركز الإعلامي للقوات المسلحة — المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية (@Yem_army_media) September 4, 2026

وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش اليمني استخدام طيرانه الحربي لاستهداف مواقع للحوثيين في جبهات تعز والحديدة، في تطور لافت على مسار المعارك في الساحل الغربي.

وتأتي الغارات بالتزامن مع تصعيد عسكري متواصل بين القوات الحكومية والحوثيين في جبهات غربي محافظة تعز والساحل الغربي بمحافظة الحديدة، حيث شهدت المنطقة خلال الساعات الماضية مواجهات عنيفة وهجمات متبادلة.