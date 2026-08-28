إسرائيل تغتال قيادات ميدانية في غزة

تُصعّد إسرائيل عمليات الاغتيال بحق قيادات ميدانية ونشطاء بارزين في الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، بالتزامن مع تكثيف عمليات استهداف المدنيين عند «الخط الأصفر»، بعدما قيّدت أوامر إطلاق النار لأسابيع محدودة مؤخراً.

الاغتيالات

وقتلت طائرة مسيّرة إسرائيلية بعد ظهر الجمعة ناشطاً في «كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس»، بعد استهدافه بصاروخ بشكل مباشر أثناء قيادته دراجة هوائية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. فيما قُتل 3 مدنيين من عائلة واحدة في غارة جوية استهدفتهم قرب «الخط الأصفر» جنوب القطاع.

والخميس، قتلت طائرات إسرائيلية 4 من قادة ونشطاء «القسام»، و«سرايا القدس» الجناح المسلح لحركة «الجهاد الإسلامي».

وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر ميدانية، أن بعض من جرى اغتيالهم هم قيادات ميدانية بارزة تعمل في الآونة الأخيرة على إعادة ترتيب صفوف العناصر المسلحة في الأجنحة العسكرية التي يخدمون بها.

فلسطينيون يتفقدون مسجد أبو سليم بعد استهدافه بغارة إسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة في 25 أغسطس 2026 (أ.ب)

وقُتل إبراهيم البس، مساء الخميس، في غارة إسرائيلية استهدفته داخل خيمة كان يوجد فيها عند مفترق أنصار غرب مدينة غزة. ووفقاً لمصادر ميدانية تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن البس كان قائد سرية «النخبة» في «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، في كتيبة «الخلفاء» بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقبل ذلك بوقت قصير، قُتل حمدي كحيل إثر استهداف دراجة كهربائية كان يستقلها في منطقة الصناعة، جنوب مدينة غزة. وحسب المصادر الميدانية، كان كحيل أحد قادة جهاز «المعلومات» التابع لـ«سرايا القدس»، والمسؤول عن جمع المعلومات الاستخباراتية لصالح قيادة «السرايا»، وكذلك لصالح قيادات المستوى السياسي في حركة «الجهاد الإسلامي».

وقبل ذلك، جرى استهداف خيمة بمنطقة مواصي القرارة شمال خان يونس جنوبي القطاع، ما أدى إلى مقتل عزام العبادلة، أحد نشطاء «كتائب القسام». وتزامن ذلك مع الإعلان ظهر الخميس، عن مقتل بلال الركيعي متأثراً بجروحه الحرجة التي أصيب بها، إثر غارة استهدفته في مدخل منزل عائلته بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وذكرت مصادر ميدانية أن الركيعي هو قائد «وحدة الدروع» في «كتيبة الشاطئ» التابعة لـ«القسام». فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه من قادة «وحدة المدفعية».

وكثّفت إسرائيل في الأيام الأخيرة من عمليات الاغتيال بحق نشطاء «كتائب القسام» بشكل خاص. وركزت العمليات على قيادات ميدانية ونشطاء من «النخبة»، خاصةً ممن شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وممن احتفظوا بمختطفين إسرائيليين. وهذا ما أوعز به رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خلال زيارته قواته داخل قطاع غزة، مشدداً على ضرورة نزع سلاح «حماس» ومطاردة وتصفية المشاركين في الهجوم.

فلسطينيون يعملون على إطفاء حريق شبّ جراء غارة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان في قطاع غزة في 24 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)

وحذّرت الفصائل الفلسطينية في الأيام الأخيرة قادتها ونشطاءها من تكثيف إسرائيل للاغتيالات، خاصة مع قرب انتخابات الكنيست نهاية شهر أكتوبر المقبل. وأصدرت تعميمات لقياداتها ونشطائها بزيادة الإجراءات الأمنية التي تحد من الوصول إليهم.

«الخط الأصفر»

ويتزامن ذلك مع تكثيف إسرائيل لاستهداف المدنيين الفلسطينيين عند «الخط الأصفر». وألقت طائرة مسيّرة صغيرة «كواد كابتر»، صباح الجمعة، قنبلة على 3 مواطنين من عائلة عابدين، بينهم شقيقان، ما أدى إلى مقتلهم على الفور، وذلك في منطقة المطاحن بالقرارة شمال خان يونس. ونقلت جثامينهم إلى مجمع ناصر الطبي؛ حيث شاركت عائلتهم في تشييعهم وسط حالة من الحزن والغضب.

ولوحظ وقوع عدد من الضحايا والإصابات في الأيام الأخيرة بشكل كبير عند «الخط الأصفر»، ما زاد عدد الضحايا في الأيام الأخيرة. وسط ترجيحات ميدانية بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي غيّر من أوامر وقف إطلاق النار التي عمل للحد منها مؤخراً.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نشرت تقارير يشتكي فيها الجنود بالميدان من تغيير تعليمات إطلاق النار بحجة أنها تقيدهم، مدعين أن أولئك الذين يقتربون من «الخط الأصفر» هم نشطاء في «حماس»، وهو ما تنفيه الحركة ومصادر عدة.