بغداد تحاصر قوى السلاح بإجراءات ميدانية جريئة

في مهمة عُدَّت الأكثر جرأة من نوعها منذ سنوات، قام «جهاز مكافحة الإرهاب» العراقي، ليل الجمعة - السبت، في بغداد، بالكشف عن خلايا وشبكات لإنتاج الطائرات المسيّرة تقودها شخصيات إيرانية، فضلاً عن مخابئ أسلحة وتجهيزات، واعتقل 3 عناصر مسلحة.

وقال مصدر أمني لـ «الشرق الأوسط» إن «المعلومات التي حصلت عليها بغداد تمَّت بالتنسيق مع أطراف إقليمية خارجية قدَّمت أدلة وخرائط تفصيلية، الأمر الذي سهَّل الاقتحام وإلقاء القبض على العناصر المسلحة».

في موازاة ذلك، وبعد مفاوضات بين قيادات من «الإطار التنسيقي» الشيعي ورئيس الوزراء علي الزيدي، بشأن استثناء القيادي البارز في الإطار، وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي، من حملة الاعتقالات بتهم الفساد، أصدر القضاء العراقي، أمس (الأحد)، مذكرة اعتقال بحقه بتهم الكسب غير المشروع، وذلك بعد يومين فقط من اعتقال أحمد الجبوري وهو من أبرز القيادات ضمن قوى «التحالف الوطني» السني، بتهم فساد.