الجيش الأردني: إسقاط طائرة مسيّرة اخترقت مجالنا الجوي

أعلن الجيش الأردني، اليوم (الثلاثاء)، إسقاط طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي في الصحراء الشرقية بالأردن.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، قوله إن «سلاح الجو الملكي، وضمن منظومة الرصد والمتابعة، تعامل فجر اليوم مع طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي الأردني، وتم إسقاطها في الصحراء الشرقية داخل أراضي المملكة، وفقاً لقواعد الاشتباك المعتمدة».

وأكد الناطق أن القوات المسلحة الأردنية «تواصل أداء واجبها في حماية حدود المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه».

وتقول مصادر رسمية أردنية إن البلاد تعاملت خلال الأيام الـ10 الماضية مع هجمات لم تتجاوز عند مقارنتها ذروة الاعتداءات الإيرانية خلال حرب الـ40 يوماً.