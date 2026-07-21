إحباط محاولة استهداف رجل أعمال سوري - أميركي في دمشق

أفاد ناشطون بتعرض رجل الأعمال السوري - الأميركي طارق نعيمو لمحاولة استهداف في دمشق. وحسب المتداول من المعلومات، نفذ الهجوم شخص ينحدر من مدينة القامشلي.

ونقل موقع «شبكة شام» أن الجهات المختصة تمكنت من إحباط الهجوم وإلقاء القبض على المشتبه به في مدينة دمشق.

تشير المعلومات الأولية إلى أن رجل الأعمال طارق نعيمو لم يصب بأذى جراء الحادثة، في حين لا تزال دوافع محاولة الاستهداف والجهة التي تقف وراءها غير معروفة.

من #النيل إلى #بردى..سوريا ترحب بالصديق سواريس: أخ مصري يعود إلى بيته الثاني، مرحبا بك قي ارض الياسمين.@JNaamou pic.twitter.com/V7I9cpCNbG — Tarek Naemo (@tarekNaemo) June 23, 2026

طارق نعيمو رجل أعمال سوري كردي مقيم في أميركا وشارك في فريق السوريين هناك الذين عملوا على إلغاء قانون قيصر الذي كان يقيد الدولة السورية,

ألف الحمد لله على سلامة أخي وصديقي الغالي القامة الوطنية الأستاذ طارق نعمو Tarek Naemo @tarekNaemo. pic.twitter.com/kGN58PXtQm — سليمان عبد الباقي | Sleman Abd Albaki (@slemanabdalbak2) July 21, 2026

وعبّر مدير الأمن الداخلي في محافظة السويداء سليمان عبد الباقي عن تضامنه مع طارق نعيمو، مهنئاً إياه على نجاته من محاولة الاستهداف ومتمنياً له السلامة. وحتى لحظة إعداد الخبر، لم تصدر أي بيانات رسمية تكشف عن تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادثة أو نتائج التحقيقات الجارية.