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إحباط محاولة استهداف رجل أعمال سوري - أميركي في دمشق

توقيف المشتبه به وينحدر من مدينة القامشلي

رجل الأعمال السوري - الأميركي طارق نعيمو (حساب مواقع تواصل)
رجل الأعمال السوري - الأميركي طارق نعيمو (حساب مواقع تواصل)
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إحباط محاولة استهداف رجل أعمال سوري - أميركي في دمشق

رجل الأعمال السوري - الأميركي طارق نعيمو (حساب مواقع تواصل)
رجل الأعمال السوري - الأميركي طارق نعيمو (حساب مواقع تواصل)

أفاد ناشطون بتعرض رجل الأعمال السوري - الأميركي طارق نعيمو لمحاولة استهداف في دمشق. وحسب المتداول من المعلومات، نفذ الهجوم شخص ينحدر من مدينة القامشلي.

ونقل موقع «شبكة شام» أن الجهات المختصة تمكنت من إحباط الهجوم وإلقاء القبض على المشتبه به في مدينة دمشق.

تشير المعلومات الأولية إلى أن رجل الأعمال طارق نعيمو لم يصب بأذى جراء الحادثة، في حين لا تزال دوافع محاولة الاستهداف والجهة التي تقف وراءها غير معروفة.

طارق نعيمو رجل أعمال سوري كردي مقيم في أميركا وشارك في فريق السوريين هناك الذين عملوا على إلغاء قانون قيصر الذي كان يقيد الدولة السورية,

وعبّر مدير الأمن الداخلي في محافظة السويداء سليمان عبد الباقي عن تضامنه مع طارق نعيمو، مهنئاً إياه على نجاته من محاولة الاستهداف ومتمنياً له السلامة. وحتى لحظة إعداد الخبر، لم تصدر أي بيانات رسمية تكشف عن تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادثة أو نتائج التحقيقات الجارية.

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