اعتقال لواء طيار في حلب نفّذ غارات جوية استهدفت مدنيين

ألقى الأمن الداخلي في محافظة حلب القبض على اللواء الطيار عبد الرزاق إبراهيم المر، المطلوب بتهمة تنفيذ غارات جوية استهدفت مدنيين، خلال فترة حكم النظام المخلوع.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن قائد الأمن، العقيد محمد عبد الغني، قوله إن قوات الأمن ألقت القبض على «اللواء الطيار عبد الرزاق إبراهيم المر، أحد المتورطين في استهداف أهلنا بالغارات الجوية على مدى سنوات».

وشدد عبد الغني على أن الأجهزة الأمنية ماضية في «ملاحقة كل من تلطخت أيديهم بدماء السوريين، وأن العدالة ستطول جميع المتورطين في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، وأنه لن يكون هناك إفلات من المحاسبة».

غير أن المسؤول الأمني لم يُورد تفاصيل بشأن مكان أو ظروف العملية التي قادت إلى توقيف الضابط المطلوب، خصوصاً أن الطيار المعنيّ ليس من محافظة حلب.

كرم حافظ إبراهيم قائد مجموعة مدفعية قصفت أحياء ومناطق مدنية بمحافظة درعا خلال سنوات الثورة السورية («الداخلية» السورية)

وكانت «الداخلية» السورية قد ألقت القبض على كرم حافظ إبراهيم؛ لثبوت تورطه في جرائم حرب بحق المدنيين، خلال فترة حكم النظام البائد، إضافة إلى نشاطات تخريبية لاحقة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الموقوف تخرّج في الكلية الحربية باختصاص المدفعية، وخدم ضِمن عدة تشكيلات عسكرية، حيث تولى قيادة مجموعة مدفعية في محافظة السويداء، وشارك في قصف أحياء ومناطق مدنية بمحافظة درعا، خلال سنوات الثورة، قبل أن يُنقل إلى جبهات القتال في حمص وإدلب.

من الحملات العسكرية على درعا خلال فترة نظام الأسد (أرشيفية-أ.ف.ب)

كما بيّنت التحقيقات مشاركته، خلال أحداث السادس من مارس (آذار) العام الماضي، في استهداف رتل أمني رسمي، ثم توجه إلى الكلية البحرية للمشاركة في استهداف القوات الأمنية بالمدفعية، قبل أن يفرّ، عقب استعادة القوات الأمنية السيطرة على المنطقة.

وتبيَّن كذلك مشاركته في أحد التجمعات التحريضية، بدعوة من المدعو غزال غزال، وحيازته مسدساً حربياً لاستخدامه في مواجهة القوات الأمنية، فضلاً عن تواصله مع أحد الأشخاص وتكليفه برصد تحركات قوى الأمن الداخلي.

وقد أُحيل الموقوف إلى الجهات المختصة؛ لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه، وفق بيان «الداخلية» السورية.