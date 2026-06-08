قصف إسرائيلي يلحق أضراراً بموقع أثري في مدينة صور

تعرّض موقع أثري مُدرج على قائمة التراث العالمي في مدينة صور بجنوب لبنان لأضرار نتيجة قصف إسرائيلي، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الثقافة اللبنانية «وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم الاثنين، بينما شاهد مصوّر في الوكالة حطاماً متناثراً في الموقع.

وتُعدّ مدينة صور الساحلية، الواقعة على بُعد نحو 20 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل، من أقدم مدن ساحل المتوسط، وهي تعود إلى عهد الفينيقيين، ثم توالت عليها حضارات عدّة، وتضم آثاراً مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) للتراث العالمي تتوزّع على موقعين.

وشنّ الجيش الإسرائيلي غارات واسعة النطاق على صور أمس، بعيد إصداره إنذار إخلاء للسكان شمل أحياء عديدة، من ضمنها الحي الذي فيه موقع آثار تعود لآلاف السنين.

تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية على مدينة صور في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

وشاهد مصوّر في الوكالة غباراً وحطاماً يغطيان جزءاً من الموقع بالقرب من أعمدة أثرية، كما رصد معادن ملتوية، وأغصان أشجار مكسورة بالقرب من عدد من القطع الحجرية الأثرية، فضلاً عن حطام من معادن، وأسمنت يبدو أنه سقط على سلّم حجري يؤدي إلى ممر داخل الموقع.

وقال مدير المواقع الأثرية في جنوب لبنان علي بدوي إن القصف الإسرائيلي الذي وقع الأحد تسبب «بأكبر أذى يتعرض له الموقع خلال هذه الحرب».

وأوضح أن «كمية الردم والدمار بالموقع مرتفعة، وهي ناتجة عن ضربات لحقت بالمباني المجاورة، فضلاً عن إصابة مباشرة للموقع أدّت إلى ضرر كبير في المنشآت المدنية».

وأضاف أن «بعض القطع الأثريّة تعرضت للضرر نتيجة لوقوع الردم عليها إثر تناثر الردميّات لمسافة طويلة، وإصابتها لعدد كبير من عناصر الموقع»، من أعمدة، وتيجان، وقطع فسيفساء، وغيرها.

وأشار إلى أنه يجري العمل حالياً على تقييم أولي للأضرار، غير أن الظروف الأمنية تحول حتى الآن دون وصول الخبراء إلى الموقع لدراسته عن قرب، مؤكداً في الوقت نفسه أنه جرى إبلاغ «اليونيسكو».

يتفقد أشخاص الأضرار في موقع غارات إسرائيلية استهدفت محيط موقع ميدان سباق الخيل الروماني الأثري في مدينة صور بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

وأكد بدوي: «هذا موقع مدني، وموقع تراث عالمي. ليس موقعاً عسكرياً أبداً، ولا توجد أي نشاطات عسكرية فيه».

كما أشار إلى أن الموقع الآخر في صور، المعروف بموقع البص، تعرّض هو الآخر لأضرار في وقت سابق من الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» التي بدأت في 2 مارس (آذار)، ولم تتوقّف على الرغم من إعلان وقف إطلاق نار في أبريل (نيسان)، مع تبادل «حزب الله» وإسرائيل الاتهامات بخرقه.

وقال وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة لـ«الصحافة الفرنسية» الشهر الماضي إن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان تُعرّض المواقع الأثرية لـ«خطر جدي».

ومنذ اندلاع جولة سابقة من المواجهات بين إسرائيل و«حزب الله» عام 2023، منحت «اليونيسكو» أكثر من 70 موقعاً تراثياً في لبنان، من بينها صور، شعار «الحماية المعززة».