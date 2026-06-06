مقتل ضابط كبير وعدد من العسكريين في الجيش اللبناني بغارة إسرائيلية

قُتل عسكريون لبنانيون، بينهم ضابط كبير، في غارة إسرائيلية، اليوم (السبت)، على مركبة للجيش بجنوب لبنان.
وأوردت «الوكالة الوطنية للإعلام» خبر «استشهاد ضابط برتبة عميد في الجيش اللبناني وسائقه في غارة استهدفت سيارته الرباعية الدفع على طريق الخردلي - الجرمق».
وأكد الجيش في بيان «استشهاد عدد من العسكريين بينهم ضابط بغارة عدوانية همجية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردلي - النبطية، في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وشعبه».
وتقضي الهدنة المشروطة المعلنة بين لبنان واسرائيل أن يوقف «حزب الله» إطلاق النار وأن ينسحب من المناطق القريبة من الحدود في جنوب لبنان، على أن ينتشر الجيش اللبناني في «مناطق تجريبية» يتولى السيطرة «الحصرية عليها مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية».