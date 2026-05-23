لبنانيون تحت الإنذار... الغارات تُحوّل الهواتف إلى مصدر خوف يومي

تَحوّل تفقد صفحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في مواقع التواصل الاجتماعي إلى ممارسة متواصلة لمعرفة ما إذا كانت ساعات النوم حملت غارات جديدة أو إنذارات إخلاء أو تطورات ميدانية طارئة. وظيفة الهاتف تبدلّت لدى كثير من سكان جنوب لبنان وضاحيتها الجنوبية، وانتقل من وسيلة للتواصل إلى ما يُشبه جهاز إنذار متنقلاً يرافق الناس في يومهم وليلتهم.

ومع تكرار الإشعارات والأخبار العاجلة، لم يعد كثيرون يفتحون شاشاتهم بدافع الفضول، بل بحثاً عن إجابة لسؤال بات يتكرر يومياً: ماذا حدث أو سيحدث هذه المرة؟

خريطة تظهر توسع مساحات الإخلاء في جنوب لبنان وشرقه بعد دخول الهدنة حيّز التنفيذ في 17 أبريل الماضي (الشرق الأوسط)

من متابعة الحياة إلى متابعة النجاة

لم تعد فاطمة سرور تنظر إلى الهاتف بوصفه جزءاً عادياً من يومها، فالحرب، كما تقول، أعادت ترتيب عاداتها بالكامل، حتى تلك المتعلقة بأبسط تفاصيل الحياة. تقول لـ«الشرق الأوسط»: «أصبحت حياتنا مرتبطة بالهاتف، ليس لأننا نريد تمضية الوقت، أو لأننا مدمنون عليه، بل لأننا أصبحنا نعيش في حالة ترقب دائمة لأي إنذار أو غارة جديدة».

وتوضح أن الخوف «لم يعد محصوراً بالمكان الذي يكون فيه الشخص بل تمدد تلقائياً ليشمل دائرة أكبر من الأقارب والأصدقاء والمعارف».

وتُضيف: «حتى لو لم يكن الإنذار يخصّ منطقتنا مباشرة يبقى الخوف موجوداً. نفكر فوراً إن كانت المنطقة قريبة منا أو من أحد نعرفه أو إذا كان أحد من أقاربنا أو أصدقائنا هناك».

حتى الليل، الذي يفترض أن يكون مساحة للراحة لم يعد منفصلاً عن هذا القلق المتواصل بالنسبة لفاطمة، قائلة: «لم نعد ننام في راحة أو أمان. أي صوت يصدر من الهاتف أو إشعار أو نغمة تنبيه كفيل بأن يجعلنا نستيقظ فوراً لنرى ما الذي حدث وأين حصل».

ولم يتوقف تأثير الحرب عند السلوك اليومي، بل امتد إلى العادات الرقمية نفسها. فقبل الحرب لم تكن تستخدم منصة «إكس» أساساً، لكنها مع بدايتها وجدت نفسها تدخل التطبيق باستمرار لمتابعة الإنذارات والتطورات الميدانية. وتُضيف: «قبل أن أخرج من المنزل لم يعد أول ما أفكر فيه هو تحضير نفسي أو إنهاء أموري الجامعية، بل معرفة الوضع الميداني، أين توجد الإنذارات؟ أين وقعت الغارات؟ وما الطرق التي يجب أن أتجنبها؟».

وتتابع: «أحياناً أكون داخل المحاضرة وأعود لأتفقد الأخبار والمجموعات والمواقع الإخبارية؛ لأن الشعور دائماً موجود بأن شيئاً قد يحدث في أي لحظة». وتقول: «الوضع فعلاً تعيس، والهاتف حرفياً لم يعد يفارق أيدينا. لم يعد الأمر مجرد متابعة للأخبار أو بدافع الفضول، بل أصبح بالنسبة لنا مسألة حياة أو موت».

متابعة الأخبار

وبالنسبة إلى علي قشاقش، ابن بلدة حداثا الجنوبية، وأحد سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، لم تكن المشكلة في كثرة استخدام الهاتف فقط، بل في طبيعة ما أصبح يحمله من أخبار. يقول لـ«الشرق الأوسط» إن بعض أصعب اللحظات التي عاشها خلال الحرب لم تصله من المكان نفسه، بل عبر شاشة الهاتف أولاً.

ويضيف: «كنت جالساً في المنزل عندما وصلتني رسالة تُفيد بأن منزلي في البلدة أصبح معرضاً لغارة. الشخص الذي تواصل معي لم يكن موجوداً في حداثا، لكنه كان على اتصال بشقيقه الموجود هناك».

وفي لحظات كهذه، كما يصف، تبدأ سلسلة طويلة من الأسئلة بالمرور دفعة واحدة: هل الخبر دقيق؟ ماذا يجري؟ هل حصل الاستهداف فعلاً؟ ويقول: «أنت لا ترى شيئاً بعينيك، وكل ما تملكه هو ما يصلك عبر الهاتف».

ويرى أن «وقع الخبر يكون أحياناً أثقل؛ لأنه يصل بداية على شكل كلمات قصيرة في حين يكون الإنسان بعيداً عن المكان، فأحياناً يكون الخبر مجرد جملة قصيرة أو اتصال لا يستغرق دقائق، لكنه يُغيّر شيئاً كبيراً داخلك».

تعرض شاشة هاتف ذكي عدة تطبيقات للذكاء الاصطناعي (د.ب.أ)

ولم تكن تلك المرة الوحيدة، فقبل فترة عرف أيضاً ما جرى لمنزله في الضاحية الجنوبية بالطريقة نفسها. إذ يكشف: «كان أحد الأشخاص موجوداً بالقرب من المبنى عندما تعرّض للقصف، فتواصل مع ابن أخي وأبلغه بما حدث، ثم نقل ابن أخي الخبر إليَّ». ويرى أن تكرار وصول الأخبار بهذه الطريقة صنع علاقة مختلفة مع الهاتف. قائلاً: «بعد الحرب لم يعد الهاتف بالنسبة إليَّ جهازاً عادياً. أصبح جزءاً من حالة الترقب المستمرة. يمكن القول إنه تحول إلى نوع من الوسواس اليومي».

ولم يختلف الأمر كثيراً بالنسبة إلى حسين ناصر، الموظف والأب لثلاثة أطفال، الذي يقول إن الهاتف لم يعد وسيلة لمعرفة الأخبار فقط، بل تحول إلى وسيلة دائمة للاطمئنان على العائلة. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أصبح أول شيء أفعله صباحاً، وآخر شيء قبل النوم، هو فتح الهاتف لمعرفة ما إذا كانت هناك غارات أو إنذارات أو أخبار جديدة».

لكن المسألة بالنسبة له تجاوزت متابعة التطورات الميدانية.

ويضيف: «عندما يكون أولادي خارج المنزل أو زوجتي عند عائلتها أو أحد أقاربي في منطقة أخرى، أبقى أراقب الهاتف باستمرار. وأحياناً أتصل من دون سبب واضح، فقط لأسمع صوتهم وأتأكد أن الجميع بخير».

ومع الوقت، لم تعد المشكلة مرتبطة بالأخبار نفسها فقط، بل بردود الفعل التي خلقتها. ويفصح: «وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها تأخر شخص بالرد لدقائق معدودة يخلق توتراً فورياً. تبدأ مباشرة بالتفكير: لماذا لم يُجب؟ هل هناك شيء حصل؟ هل وقعت غارة؟».

آثار دمار في مدينة صور جنوب لبنان بعد استهداف بغارة إسرائيلية (د.ب.أ)

إنذار قلق يومي

أما سناء محسن فتقول، إن الهاتف كان في السابق مساحة للهروب من ضغوط الحياة، لكنه أصبح خلال الحرب جزءاً من الضغط نفسه. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «أصبح الهاتف أشبه بإنذار شؤم. كل مرة أمسكه أو أفتحه أشعر بأنني أتهيأ لخبر سيئ».

وترى أن المشكلة لم تعد في الخبر وحده، بل في التدفق المتواصل للمعلومات. وتعدّ أنها أحياناً تمسك الهاتف وتنتقل بين الأخبار والمجموعات المختلفة، «وكأنني أبحث عن معلومة صغيرة تطمئنني أو تنفي خبراً متداولاً». مؤكدة أنه «أحياناً لا يعود الإنسان يعرف ما الذي يجب أن يصدقه، وما الذي يجب أن يتجاهله من إشعارات الهاتف، وهذا بحد ذاته يتحول إلى ضغط إضافي».