الجيش اللبناني: إصابة عسكري في استهداف إسرائيلي لثكنة في النبطية

أعلن الجيش اللبناني، السبت، تعرض إحدى ثكناته لاستهداف إسرائيلي أدى لإصابة عسكري.

وقال الجيش في بيان: «إصابة أحد العسكريين بجروح متوسطة جراء استهداف إسرائيلي معادٍ لثكنة الجيش في مدينة النبطية».

ولم يكشف الجيش اللبناني بعد عن تفاصيل هذا الاستهداف ومكانه.

وبشكل منفصل، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً جديداً لإخلاء 10 قرى وبلدات في جنوب لبنان، يقع بعضها شمال نهر الليطاني، تمهيداً لقصفها بذريعة استهداف «حزب الله».

وأنذر المتحدث باسم الجيش في بيان على منصة «إكس» سكان بلدات النبطية التحتا وكفر تبنيت وزبدين وعربصاليم وكفر رمان وجبوش وبلاط ودير كيفا وحاروف وجبشيت بإخلائها بالكامل، محذّراً من أن «كل من يوجد بالقرب من عناصر (حزب الله) ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر!».

وتقع بعض القرى المعنية شمال نهر الليطاني، والبعض الآخر جنوبه.

ويصدر الجيش الإسرائيلي بشكل يومي إنذارات إخلاء لقرى وبلدات، اتسع نطاقها الجغرافي ليشمل في كثير من الأحيان أنحاء بعيدة عن الحدود، ويقطنها سكان ونازحون من مناطق أخرى.

ويتبادل «حزب الله» وإسرائيل يومياً الاتهامات بانتهاك الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 17 أبريل (نيسان).

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، بينهم ستة من عناصر الإنقاذ وفتاة، الجمعة في سلسلة من الغارات قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت بنى تحتية لـ«حزب الله».

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في الثاني من مارس (آذار) عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، بينهم عشرات منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

ومنذ سريان الهدنة في 7 أبريل، التي أُعلن تمديدها لمدة 45 يوماً إضافياً منذ مطلع الأسبوع الجاري، واصلت إسرائيل شنّ ضربات تقول إنها تستهدف «حزب الله» وعناصره، والقيام بعمليات نسف وتدمير في مناطق محاذية للحدود تحتلها قواتها.