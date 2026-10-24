الدفاعات السعودية تدمر باليستياً ومسيّرتين بمنطقة الرياض

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اللواء الركن تركي المالكي، فجر اليوم (الأحد)، أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف قد أعلن اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين بمنطقة الرياض.
التحالف:اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بمنطقة الرياض. pic.twitter.com/r8JvjR42Ha
— المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) October 24, 2026
من جهة أخرى، أعلن مطار الملك خالد الدولي في الرياض استئناف عملياته التشغيلية جزئياً بدءاً من اليوم، حيث خصَّص الصالتين رقم (1) للرحلات الداخلية، و(2) للدولية للناقلات الوطنية.