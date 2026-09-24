ولي العهد السعودي يعزي نائب رئيس الإمارات في وفاة أحمد بن راشد

أعلنت الإمارات تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الدولة ابتداء من الخميس 24 سبتمبر (أيلول) الحالي وحتى إشعار آخر.

وأكدت هيئة الطيران المدني الإماراتية، أن قرار التعليق جاء بناء على الحظر الأميركي المفروض على شركات الطيران الإيرانية في استخدام المطارات بمختلف دول العالم.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنها ستستمر في اطلاع الجهات المعنية والجمهور على أي مستجدات فور حدوثها، لحين عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بين البلدين.

ودعت الهيئة الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط.

وجاء القرار الأميركي ضمن حزمة عقوبات جديدة مشدّدة على قطاع الطيران الإيراني دخلت حيز التنفيذ، الأربعاء، سعياً لزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران.

كان مصرف الإمارات المركزي قرر منع جميع فروع «بنك ملي إيران» العاملة في البلاد من تنفيذ معاملات مالية من إيران وإليها، في خطوة تشمل على وجه الخصوص التحويلات المالية وعمليات تمويل التجارة.

وأوضح المصرف أن القرار يأتي بعد مخالفات رصدتها عمليات تفتيش رقابية تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية النافذة في الإمارات، ومن بينها المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل انتشار التسلح والإرهاب.