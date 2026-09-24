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العالم العربي الخليج

ولي العهد السعودي يعزي نائب رئيس الإمارات في وفاة أحمد بن راشد

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
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ولي العهد السعودي يعزي نائب رئيس الإمارات في وفاة أحمد بن راشد

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

أجرى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالاً هاتفياً، الخميس، بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأعرب ولي العهد السعودي خلال الاتصال عن خالص العزاء والمواساة لنائب رئيس الإمارات في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد، داعياً الله للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته.

من جانبه عبَّر الشيخ محمد بن راشد عن خالص شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد بعثا برقيتي عزاء ومواساة، يوم الاثنين، إلى نائب رئيس الإمارات، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

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العالم العربي الخليج

الإمارات تعلق رحلات الطيران الإيرانية

حظر أميركي على شركات الطيران الإيراني في استخدام المطارات بمختلف دول العالم (مهر)
حظر أميركي على شركات الطيران الإيراني في استخدام المطارات بمختلف دول العالم (مهر)
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الإمارات تعلق رحلات الطيران الإيرانية

حظر أميركي على شركات الطيران الإيراني في استخدام المطارات بمختلف دول العالم (مهر)
حظر أميركي على شركات الطيران الإيراني في استخدام المطارات بمختلف دول العالم (مهر)

أعلنت الإمارات تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الدولة ابتداء من الخميس 24 سبتمبر (أيلول) الحالي وحتى إشعار آخر.

وأكدت هيئة الطيران المدني الإماراتية، أن قرار التعليق جاء بناء على الحظر الأميركي المفروض على شركات الطيران الإيرانية في استخدام المطارات بمختلف دول العالم.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنها ستستمر في اطلاع الجهات المعنية والجمهور على أي مستجدات فور حدوثها، لحين عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بين البلدين.

ودعت الهيئة الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط.

وجاء القرار الأميركي ضمن حزمة عقوبات جديدة مشدّدة على قطاع الطيران الإيراني دخلت حيز التنفيذ، الأربعاء، سعياً لزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران.

كان مصرف الإمارات المركزي قرر منع جميع فروع «بنك ملي إيران» العاملة في البلاد من تنفيذ معاملات مالية من إيران وإليها، في خطوة تشمل على وجه الخصوص التحويلات المالية وعمليات تمويل التجارة.

وأوضح المصرف أن القرار يأتي بعد مخالفات رصدتها عمليات تفتيش رقابية تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية النافذة في الإمارات، ومن بينها المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل انتشار التسلح والإرهاب.

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العالم العربي الخليج

التحالف: تدمير 6 صواريخ باليستية حوثية حاولت استهداف الطائف وينبع

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
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التحالف: تدمير 6 صواريخ باليستية حوثية حاولت استهداف الطائف وينبع

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)

أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن» نجاح قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا «الحوثي» الإرهابية.

وأوضح المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن اعتراضات الدفاعات الجوية أحبطت محاولة استهداف الطائف وينبع، مشدداً على أن تصعيد وانتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية سيجري التعامل معها بحزم.

من جانبه، أدان جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بأشدّ العبارات، إطلاق الحوثيين تلك الصواريخ، مؤكداً أن استمرار الميليشيا في استهداف أراضي السعودية وأرواح المدنين يعكس إصرارها على مواصلة نهجها التصعيدي الخطير.

تضامن مطلق

جدَّد البديوي تأكيد وقوف دول الخليج صفاً واحداً إلى جانب السعودية، ودعمها الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكدت الكويت رفضها القاطع لتكرار هذه الاعتداءات العدائية المشينة التي تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة السعودية، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدَّدت وزارة الخارجية، في بيان، تضامن الكويت المطلق مع السعودية، ووقوفها إلى جانبها ودعمها إجراءاتها لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشدَّد البيان على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول الخليج.

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العالم العربي الخليج

الدفاع المدني يعلن «زوال الخطر» عن 5 مدن سعودية من بينها مكة

إطلاق صافرات الإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مكة و4 مدن سعودية (واس)
إطلاق صافرات الإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مكة و4 مدن سعودية (واس)
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الدفاع المدني يعلن «زوال الخطر» عن 5 مدن سعودية من بينها مكة

إطلاق صافرات الإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مكة و4 مدن سعودية (واس)
إطلاق صافرات الإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مكة و4 مدن سعودية (واس)

أعلن الدفاع المدني السعودي، الخميس، زوال الخطر عن مكة المكرمة وجدة والطائف وينبع وتبوك عقب وقت قصير من إطلاق صافرات الإنذار المبكر في حالات الطوارئ، ضمن الإجراءات المتبعة للتحذير من خطر.

ودعا الدفاع المدني السعودي عبر حسابه على منصة «إكس»، الأهالي والسكان إلى الاستمرار في اتباع التعليمات، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والتواصل مع رقم الطوارئ «998» عند الحاجة.

كان الدفاع المدني قد أعلن، في وقت سابق، إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مكة المكرمة وجدة والطائف وينبع وتبوك، للتحذير من خطر، مطالباً السكان بالالتزام بالهدوء واتباع التعليمات الرسمية.

ووفق الإرشادات التي نشرها، دعا السكان إلى التوجه فوراً إلى أقرب مكان آمن، سواء داخل مبنى أو في غرفة داخلية بعيداً عن النوافذ، والبقاء فيه حتى زوال الخطر، وعدم مغادرة المنازل أو المباني خلال فترة التحذير.

وشدد على ضرورة الابتعاد عن الأماكن المفتوحة والنوافذ والزجاج، وعدم الوقوف في الشرفات أو على أسطح المباني، موضحاً أنه في حال وجود الشخص خارج المنزل، فعليه الدخول إلى أقرب مبنى أو الاحتماء خلف ساتر صلب.

كما حذّر من التجمهر والتصوير، والاقتراب من المواقع الخطرة، داعياً قائدي المركبات، عند تلقي رسالة تحذيرية في أثناء القيادة، إلى التوقف على جانب الطريق بعيداً عن الجسور والأنفاق والمباني الشاهقة.

وأكد الدفاع المدني أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذراً من تداول الشائعات والمقاطع مجهولة المصدر، ومشدداً على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية.

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