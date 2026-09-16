«التعاون الإسلامي» تدين الاعتداءات «الآثمة» للحوثيين على مكة المكرمة

دانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم (الأربعاء)، ما وصفته بـ»الاعتداءات الآثمة» التي نفّذتها ميليشيا الحوثي على مكة المكرمة.
الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداءات الحوثية على مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة#منظمة_التعاون_الإسلامي #مكة_المكرمة #المدينة_المنورة #السعودية #الحوثي pic.twitter.com/CAItNSKaUm
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) September 15, 2026
وقالت المنظمة في بيان نشر على حسابها في منصة إكس «تدين الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الاعتداءات الآثمة التي شنتها جماعة الحوثي على مدينة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة، واستمرار عدوانها على المملكة العربية السعودية».
وجاء بيان المنظمة بعد إعلان التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون في اتجاه مكة.