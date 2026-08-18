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السعودية تبدأ التحضير المبكر مع 75 دولة لموسم الحج المقبل

اجتماعات لتعزيز التنسيق والتكامل ورفع مستوى الجاهزية

تعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يمكّن الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة (واس)
تعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يمكّن الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة (واس)
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TT

السعودية تبدأ التحضير المبكر مع 75 دولة لموسم الحج المقبل

تعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يمكّن الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة (واس)
تعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يمكّن الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة (واس)

بدأت وزارة الحج والعمرة في السعودية عقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية مع مكاتب شؤون الحجاج في أكثر من 75 دولة حول العالم؛ استعداداً لموسم الحج المقبل (1448هـ)، وذلك ضمن أعمال التخطيط المبكر للموسم، وتعزيز التنسيق والتكامل بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية، وتيسير رحلة ضيوف الرحمن.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى بحث التحضيرات الخاصة بالموسم، والاطلاع على الخطط التشغيلية لمكاتب شؤون الحجاج، إضافة إلى استعراض أبرز التعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الحج، ومناقشة متطلبات المكاتب والإجابة عن استفساراتها؛ بما يدعم استكمال الترتيبات والاستعدادات وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار الاستعداد المبكر لموسم حج 1448هـ، وفي ظل توجيهات القيادة السعودية بتسخير الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير رحلتهم، وتحقيقاً لمستهدفات «رؤية السعودية 2030» وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والارتقاء بجودة الخدمات؛ بما يمكّن الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، ويثري تجربتهم الإيمانية.

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قطر: الطائرات الإيرانية التي أُسقطت جاءت للاعتداء علينا وتعاملنا وفق قواعد الاشتباك

This photo shows a view of Doha, Qatar, accessed on June 15, 2026. (AFP)
This photo shows a view of Doha, Qatar, accessed on June 15, 2026. (AFP)
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TT

قطر: الطائرات الإيرانية التي أُسقطت جاءت للاعتداء علينا وتعاملنا وفق قواعد الاشتباك

This photo shows a view of Doha, Qatar, accessed on June 15, 2026. (AFP)
This photo shows a view of Doha, Qatar, accessed on June 15, 2026. (AFP)

أكدت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، أن جهود الدوحة تتركز في المرحلة الراهنة على وقف التصعيد والعودة إلى طاولة الحوار، مشددةً على ضرورة عدم إقحام قطر في المشكلات الداخلية لإيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الدوحة وجَّهت دعوة مفتوحة إلى إيران للاطلاع على التحقيقات المتعلقة بالطائرات الإيرانية التي أُسقطت بعد اختراقها الأجواء القطرية.

وأوضح أن الطائرات الإيرانية التي اخترقت الأجواء القطرية جاءت بهدف الاعتداء على البلاد، مشيراً إلى أن القوات القطرية تعاملت معها وفق قواعد الاشتباك.

وأضاف أن السلطات القطرية عثرت في 19 مارس (آذار) على بقايا أحد الطيارَين اللذين اخترقا الأجواء القطرية.

وكانت قطر قد أعلنت في 19 مارس إسقاط مقاتلتين إيرانيتين من طراز «سوخوي سو-24» بعد اختراقهما أجواءها، بالتزامن مع هجمات إيرانية استهدفت منشآت للطاقة في البلاد. وقالت وزارة الدفاع القطرية حينها إن قواتها الجوية تصدت للطائرتين، إلى جانب اعتراض صواريخ باليستية ومسيّرات إيرانية. وفي وقت لاحق، أفادت الدوحة بأن فرق البحث والإنقاذ عثرت على رفات أحد الطيارين، فيما نفت احتجاز طيارين إيرانيين.

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أخبار قطر حرب إيران قطر الخليج العربي
العالم العربي الخليج

وزيرا خارجية السعودية والعراق يبحثان تطوير العلاقات والقضايا الإقليمية

الأمير فيصل بن فرحان والدكتور فؤاد حسين (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والدكتور فؤاد حسين (الخارجية السعودية)
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وزيرا خارجية السعودية والعراق يبحثان تطوير العلاقات والقضايا الإقليمية

الأمير فيصل بن فرحان والدكتور فؤاد حسين (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والدكتور فؤاد حسين (الخارجية السعودية)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً من فؤاد محمد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق.

وجرى خلال الاتصال بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التشاور والتنسيق حيال القضايا الإقليمية، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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أخبار السعودية السعودية العراق
العالم العربي الخليج

السعودية تدين بأشد العبارات الاعتداءات على إقليم كردستان العراق

السعودية أكدت رفضها المساس بسيادة العراق وأمن مؤسساته (واس)
السعودية أكدت رفضها المساس بسيادة العراق وأمن مؤسساته (واس)
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السعودية تدين بأشد العبارات الاعتداءات على إقليم كردستان العراق

السعودية أكدت رفضها المساس بسيادة العراق وأمن مؤسساته (واس)
السعودية أكدت رفضها المساس بسيادة العراق وأمن مؤسساته (واس)

أدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت إقليم كردستان العراق، وطالت مكتب رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، عادّةً ذلك انتهاكاً لسيادة العراق وسلامة أراضيه.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن المملكة ترفض بشكل تام العمليات العدائية التي تستهدف الشخصيات الاعتبارية والسياسية، وكل ما من شأنه المساس بأمن مؤسسات الدولة العراقية أو زعزعة أمنها واستقرارها.

وجددت الوزارة موقف المملكة الثابت والرافض لجميع أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وانتهاك سيادتها، ومخالفة مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي.

وأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، الاثنين، أن طائرتين مسيّرتين إيرانيتين مفخختين استهدفتا مكتبه الخاص في أربيل ومقر إقامة رئيس وكالة «باراستن» للاستخبارات بالإقليم، في هجوم وصفه مسؤولون بأنه تصعيد خطير وانتهاك لسيادة العراق. وقال بارزاني، في بيان صحافي، إن تحقيقاً أجراه «جهاز مكافحة الإرهاب» في كردستان خلص إلى أن مكتبه الخاص ومقر إقامة رئيس وكالة «باراستن»، وهي وكالة استخبارات حكومية في أربيل، تعرضا فجر الاثنين لهجومين بطائرتين مسيّرتين إيرانيتين.

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