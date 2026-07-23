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مسيّرات معادية تستهدف «منفذ العبدلي» الكويتي بلا إصابات

منفذ العبدلي الحدودي (قنا - أرشيفية)
منفذ العبدلي الحدودي (قنا - أرشيفية)
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مسيّرات معادية تستهدف «منفذ العبدلي» الكويتي بلا إصابات

منفذ العبدلي الحدودي (قنا - أرشيفية)
منفذ العبدلي الحدودي (قنا - أرشيفية)

تعرض منفذ كويتي حدودي مع العراق، الخميس لاستهداف متكرر بطائرات مسيرة، ووصفته البيانات الرسمية بأنه هجوم عدواني، ولم تسجل السلطات إصابات بشرية.

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية تعرُّض منفذ العبدلي الحدودي، الخميس، لاستهداف متكرر بطائرات مسيّرة معادية، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، إنَّ الفرق المختصة باشرت، فور وقوع الحادث، التعامل مع الهجوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف أنَّ فرق التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة للقوة البرية نفَّذت أعمال المسح والتأمين، ورفعت مخلفات الطائرات المسيّرة وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، بما يضمن سلامة الموقع وخلوّه من أي مخاطر.

وأكدت وزارة الدفاع الكويتية استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، في ظلِّ الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم لحماية حدود البلاد وصون أمنها واستقرارها.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام، العميد محمد الغريب، أنَّ فرق إطفاء مركزَي الصبية والعبدلي تمكَّنت من السيطرة على حريق اندلع بمنفذ العبدلي الحدودي شمال البلاد بعد استهدافه بطائرات مسيّرة معادية، وأكد عدم تسجيل أي إصابات بشرية، واقتصار الخسائر على الماديات.

إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، عن إدانة الدولة واستنكارها استمرار العدوان الذي تشنّه إيران ووكلاؤها على البلاد، وطال منفذ العبدلي الحدودي، في انتهاك صارخ لسيادة البلاد، وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها، وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وشدَّدت الوزارة على أن الإمعان في مواصلة هذه الاعتداءات السافرة والمتكررة يشكل تصعيداً خطيراً وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين، ويعكس نهجاً عدائياً غير قابل للتبرير أو القبول، مجددة التأكيد على تمسك الكويت بحقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لصون سيادتها وحماية أراضيها ومقدراتها وحفظ أمنها واستقرارها.

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