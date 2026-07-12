هجمات إيرانية تستهدف البحرين وقطر والإمارات والكويت

دوت صفارات الإنذار من الصواريخ في البحرين، صباح اليوم (الأحد)، مع تعرض الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت لهجوم إيراني، وإعلان «الحرس الثوري» الإيراني استهداف قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية تصدي قواتها المسلحة لعددٍ من الهجمات بالصواريخ الباليستية التي تستهدف دولة قطر، بينما أعلن «الحرس الثوري» الإيراني إنه استهدف قاعدة العديد ⁠الجوية ‌الاستراتيجية الأميركية ‌في ​قطر ‌بصواريخ باليستية، ‌مما أدى إلى تدمير ‌مركز صيانة للطائرات ⁠المقاتلة ومنشأة القيادة ⁠والتحكم التابعة لها.

بيان صادر عن وزارة الدفاع #CGCKuwait pic.twitter.com/ULOqFVG4VC — مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) July 12, 2026

فيما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة، وأفادت أن «الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية مع الصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة».

تم إطلاق صافرة الإنذار ، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 12, 2026

وحضت وزارة الداخلية البحرينية السكان على البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقع الرسمية، قبل أن تعلن أن دفاعاتها الجوية تتصدى لاعتداءات إيرانية.

وفي الكويت، أعلن الجيش الكويتي تصدي القوات المسلحة لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي.

تتصدى حالياً القوات المسلحة لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي.تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.#الجيش_الكويتي pic.twitter.com/p5o4B3Q1cG — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 12, 2026

وقال في بيان عبر حسابه على «إكس»: «تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة».