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العالم العربي الخليج

هجمات إيرانية تستهدف البحرين وقطر والإمارات والكويت

العاصمة البحرينية المنامة (أرشيفية)
العاصمة البحرينية المنامة (أرشيفية)
  • المنامة: «الشرق الأوسط»
TT
  • المنامة: «الشرق الأوسط»
TT

هجمات إيرانية تستهدف البحرين وقطر والإمارات والكويت

العاصمة البحرينية المنامة (أرشيفية)
العاصمة البحرينية المنامة (أرشيفية)

دوت صفارات الإنذار من الصواريخ في البحرين، صباح اليوم (الأحد)، مع تعرض الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت لهجوم إيراني، وإعلان «الحرس الثوري» الإيراني استهداف قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية تصدي قواتها المسلحة لعددٍ من الهجمات بالصواريخ الباليستية التي تستهدف دولة قطر، بينما أعلن «الحرس الثوري» الإيراني إنه استهدف قاعدة العديد ⁠الجوية ‌الاستراتيجية الأميركية ‌في ​قطر ‌بصواريخ باليستية، ‌مما أدى إلى تدمير ‌مركز صيانة للطائرات ⁠المقاتلة ومنشأة القيادة ⁠والتحكم التابعة لها.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة، وأفادت أن «الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية مع الصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة».

وحضت وزارة الداخلية البحرينية السكان على البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقع الرسمية، قبل أن تعلن أن دفاعاتها الجوية تتصدى لاعتداءات إيرانية.

وفي الكويت، أعلن الجيش الكويتي تصدي القوات المسلحة لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي.

وقال في بيان عبر حسابه على «إكس»: «تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة».

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وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (رويترز)
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (رويترز)
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
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  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
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وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (رويترز)
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (رويترز)

أعلن الديوان الأميري في قطر وفاة أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني صباح الأحد، عن عمر ناهز الـ74 عاماً.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء القطرية: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الأميري، فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية صباح الأحد 27 محرم 1448 الموافق 12 يوليو (تموز) 2026 عن عمر ناهز الـ74 عاماً».

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العالم العربي الخليج

السعودية: أوامر ملكية بتعيينات وتكليف وإعفاءات

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
  • جدة: «الشرق الأوسط»
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  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية: أوامر ملكية بتعيينات وتكليف وإعفاءات

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس السبت، أوامر ملكية تضمنت إعفاء بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان خلفاً له إضافةً لاستمراره وزيراً للطاقة.

وجاء في الأوامر تعيين بندر الخريف وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وتكليفه بالقيام بعمل محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بعد إعفاء محافظها المهندس أحمد العوهلي من منصبه، فضلاً عن إعفاء شلعان بن شلعان وكيل النيابة العامة من منصبه وتعيينه مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

وشملت الأوامر تعيين إحسان بافقيه أميناً لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة، والدكتور محمد المطلق نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، وطلال الحمود نائباً لمحافظ البنك المركزي للشؤون الفنية بالمرتبة الممتازة، وعبد الإله الدحيم نائباً لمحافظ البنك المركزي للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة.

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العالم العربي الخليج

السعودية وباكستان تبحثان التطورات الأخيرة في المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية وباكستان تبحثان التطورات الأخيرة في المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، السبت، التطورات الأخيرة في ظل التصعيد التي تشهده المنطقة.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من محمد دار، ضرورة دعم الوساطة وعودة المحادثات الأميركية - الإيرانية واحتواء التوترات، وبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى حلول سلمية وشاملة تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

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