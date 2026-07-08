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العالم العربي الخليج

الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

أكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها

الكويت أكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها (كونا)
الكويت أكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها (كونا)
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT

الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

الكويت أكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها (كونا)
الكويت أكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها (كونا)

أعربت وزارة الخارجية الكويتية الأربعاء، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات، تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت، والتي كان آخرها صباح اليوم، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادتها، وتهديدٍ مباشرٍ لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وانتهاكٍ جسيمٍ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وجددت الوزارة، في بيان، التأكيد أن «مواصلة هذه الاعتداءات السافرة، في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة، تُشكّل تقويضاً ممنهجاً لجهود خفض التصعيد، وتضرب بالإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار عرض الحائط».

وشددت على أن «أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر لا يمكن المساس به، مجددةً التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها، وحماية أمنها واستقرارها».

وأعلن الجيش الكويتي في وقت سابق اليوم، تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

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العالم العربي الخليج

هجمات بالصواريخ والمسيّرات تستهدف الكويت والبحرين

منظر عام لمدينة المنامة (رويترز)
منظر عام لمدينة المنامة (رويترز)
  • المنامة: «الشرق الأوسط»
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  • المنامة: «الشرق الأوسط»
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هجمات بالصواريخ والمسيّرات تستهدف الكويت والبحرين

منظر عام لمدينة المنامة (رويترز)
منظر عام لمدينة المنامة (رويترز)

قال الجيش الكويتي، اليوم الأربعاء، إنه يتصدى لهجمات بالصواريخ والمسيّرات، بعدما هددت إيران بالرد على موجة من الضربات الأميركية، فيما ذكرت البحرين أن دفاعاتها الجوية تتعامل مع اعتداءات إيرانية.

وكتب الجيش الكويتي على إكس «تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية» من دون توضيح مصدرها. وأضاف «تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية».

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، صباح اليوم (الأربعاء)، إطلاق صافرات الإنذار بعد استهداف الولايات المتحدة عشرات المواقع في إيران، ما قد يكون له تبعات على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وكتبت وزارة الداخلية على «إكس»: «تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن».

ولم ترد معلومات حتى الآن بشأن ما إذا كانت أي أهداف قد تعرضت للإصابة في أي من البلدين. وسبق أن تعرضت البحرين والكويت لهجمات إيرانية خلال موجات سابقة من التصعيد الذي هز الاتفاق المؤقت المبرم بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

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حرب إيران البحرين إيران الكويت
العالم العربي الخليج

الكويت تعلن خروج عدد من خطوط النقل الكهربائية عن الخدمة

مدينة الكويت من الجهة المقابلة للواجهة البحرية على طول الخليج في منطقة السالمية (أ.ف.ب)
مدينة الكويت من الجهة المقابلة للواجهة البحرية على طول الخليج في منطقة السالمية (أ.ف.ب)
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
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  • الكويت: «الشرق الأوسط»
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الكويت تعلن خروج عدد من خطوط النقل الكهربائية عن الخدمة

مدينة الكويت من الجهة المقابلة للواجهة البحرية على طول الخليج في منطقة السالمية (أ.ف.ب)
مدينة الكويت من الجهة المقابلة للواجهة البحرية على طول الخليج في منطقة السالمية (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة ‌الكهرباء ​الكويتية، في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأربعاء)، ‌خروج ‌عدد ​من ‌خطوط ⁠النقل ​الكهربائية ⁠عن ⁠الخدمة ‌مما ‌أدى ​لانقطاع ‌التيار ‌الكهربائي ‌في ⁠عدة ⁠مناطق ​متفرقة ​من ​البلاد.

وقالت زارة ‌الكهرباء ​الكويتية على «إكس»: «باشرت فرق الطوارئ عملها تفعيلاً لخطة الطوارئ المعتمدة وذلك للوقوف على أسباب الانقطاع ومتابعة الوضع، والعمل على إعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن. وتدعو الوزارة المواطنين والمقيمين الكرام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات إلى الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة».

وفي وقت لاحق، أعلنت الوزارة إعادة التيار الكهربائي إلى عدد من المناطق المتأثرة بالانقطاع، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ تواصل أعمالها لإعادة التيار الكهربائي إلى بقية المناطق في أسرع وقت ممكن.

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حرب إيران الكويت
العالم العربي الخليج

السعودية تدين استهداف إيران الناقلتين «وديان» و«الركيات»

سفن في مضيق هرمز (رويترز)
سفن في مضيق هرمز (رويترز)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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السعودية تدين استهداف إيران الناقلتين «وديان» و«الركيات»

سفن في مضيق هرمز (رويترز)
سفن في مضيق هرمز (رويترز)

أدانت السعودية، الثلاثاء، بأشد العبارات قيام إيران باستهداف الناقلتين السعودية «وديان» والقطرية «الركيات» خلال عبور مضيق هرمز، منوهة بأن هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة الدولية وسلامتها، وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية.

وأكد بيان لوزارة الخارجية السعودية، على أن استمرار إيران في شن هذه الاعتداءات يعد انتهاكاً جسيماً للقانون والأعراف الدولية، ولقرار مجلس الأمن رقم 2817، التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن للممرات البحرية.

وشددت السعودية على مطالبتها إيران بالوقف الفوري لكل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، مؤكدة تحميل طهران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وأضرارها وتداعياتها كافة.

من جانبه، أعرب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات استهداف إيران للناقلة «وديان»، مؤكداً أن هذا الاعتداء الإجرامي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولقواعد سلامة الممرات البحرية الدولية.

وأشار البديوي إلى أن هذا الاعتداء يعكس استمرار النهج العدائي والاستفزازي الذي تنتهجه إيران، وإصرارها على زعزعة أمن المنطقة، وتقويض أمن الطاقة العالمي، وتهديد حركة التجارة الدولية، في تحدٍ سافر لجميع القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.

وشدَّد الأمين العام، في بيان، الثلاثاء، على تضامن دول المجلس الكامل مع السعودية، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية وصون مصالحها الوطنية.

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