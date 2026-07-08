هجمات بالصواريخ والمسيّرات تستهدف الكويت والبحرين

قال الجيش الكويتي، اليوم الأربعاء، إنه يتصدى لهجمات بالصواريخ والمسيّرات، بعدما هددت إيران بالرد على موجة من الضربات الأميركية، فيما ذكرت البحرين أن دفاعاتها الجوية تتعامل مع اعتداءات إيرانية.

وكتب الجيش الكويتي على إكس «تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية» من دون توضيح مصدرها. وأضاف «تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية».

تم إطلاق صافرة الإنذار ، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 8, 2026

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، صباح اليوم (الأربعاء)، إطلاق صافرات الإنذار بعد استهداف الولايات المتحدة عشرات المواقع في إيران، ما قد يكون له تبعات على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وكتبت وزارة الداخلية على «إكس»: «تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن».

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.... pic.twitter.com/nhXrpThL4T — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 8, 2026

ولم ترد معلومات حتى الآن بشأن ما إذا كانت أي أهداف قد تعرضت للإصابة في أي من البلدين. وسبق أن تعرضت البحرين والكويت لهجمات إيرانية خلال موجات سابقة من التصعيد الذي هز الاتفاق المؤقت المبرم بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب.