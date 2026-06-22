وزيرا خارجية السعودية والأردن يبحثان التطورات بالمنطقة

تضامن خليجي وعربي مع قطر إثر حادث حريق «رأس لفان»

صورة ملتقطة بالأقمار الصناعية من شركة «بلانيت لابز بي بي سي» للمنطقة الصناعية في رأس لفان في قطر بتاريخ 6 مارس الماضي (أ.ب)

أعربت دول خليجية وعربية عن تضامنها مع قطر عقب الحادث الذي وقع بأحد المصانع بمدينة رأس لفان الصناعية، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت السعودية، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، الاثنين، وقوفها إلى جانب قطر، مشيدةً بجهود الجهات المختصة في التعامل مع الحادث.

وعبرت السعودية عن تضامنها ومواساتها للدوحة، معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وعودة المفقودين إلى ذويهم سالمين، مبتهلةً بالدعاء أن «يحفظ الله دولة قطر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه».

كما أعربت الإمارات والكويت وسلطنة عمان عن تضامنها ووقوفها مع حكومة قطر وشعبها في هذا الحادث المؤسف، معربة عن خالص العزاء والمواساة إلى حكومة وشعب قطر وإلى ذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كذلك أعرب مجس التعاون الخليجي عن تضامنه مع قطر، ورفع جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، خالص التعازي وصادق المواساة إلى الشيخ تميم بن حمد أمير قطر في ضحايا الحادث، مبتهلاً بالدعاء «للمولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل».

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع قطر، وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، على وقوف مصر إلى جانب قطر في هذا الظرف، معربة عن ثقتها في قدرة الجهات القطرية المختصة على التعامل مع تداعيات الحادث واحتواء آثاره.

وأعرب الأردن عن تضامنه مع قطر، وأكد السفير فؤاد المجالي، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، تضامن الأردن ووقوفه مع حكومة وشعب دولة قطر في هذا المصاب الأليم، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع قطر، وأعرب محمد اليماحي، رئيس البرلمان، في بيان، عن ثقته التامة في قدرة الدوحة على تجاوز هذا الحادث وتداعياته، مثمناً جهود الجهات المختصة في التعامل مع آثاره، وداعياً الله تعالى أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ قطر وشعبها.

وتمكنت قطر من السيطرة على حريق اندلع بعد انفجار في أحد المصانع في منطقة «رأس لفان» الصناعية، حيث قضى 13 شخصاً وأُصيب العشرات، وقالت السلطات القطرية إن الانفجار وقع إثر حادث تشغيلي أثناء بدء العمليات في مصنع برزان بمدينة رأس لفان الصناعية.