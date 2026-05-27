وزير الداخلية السعودي: القيادة حريصة على أداء الحجاج مناسكهم بيسر

أكّد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي، اهتمام القيادة بكل ما يعزز خدمة الإسلام والمسلمين، والعناية بالحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما، وحرصها على تسخير جميع الإمكانات لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وأمان وطمأنينة.

جاء ذلك خلال لقائه بمقر «الداخلية» في مكة المكرمة، الأربعاء، الدكتور عبد الله السعدان، مدير عام إدارة التوجيه والإرشاد بالوزارة ومنسوبيها، حيث اطّلع على برامجها ومبادراتها خلال موسم حج هذا العام.

وأشاد الأمير عبد العزيز بن سعود بالجهود التوجيهية والتوعوية التي تسهم في ترسيخ القيم والمبادئ الإسلامية، وتعزيز الوعي ورفع مستوى الجاهزية المعنوية لدى رجال الأمن، بما ينعكس على أدائهم لمهامهم بكفاءة واقتدار.

من جهته، أوضح السعدان أن خطة إدارة التوجيه والإرشاد لموسم حج هذا العام، ركّزت على إبراز جهود السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز الرسالة التوعوية الموجهة لرجال الأمن، بما يدعم أداءهم لمهامهم الميدانية.

كان الأمير عبد العزيز بن سعود زار الشيخ صالح الفوزان مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، وأعضاء الهيئة، في مخيمه بمشعر منى، حيث هنأهم بعيد الأضحى.

وأشاد المفتي العام بما توليه القيادة السعودية من عناية واهتمام بخدمة ضيوف الرحمن، وتسخير جميع الإمكانات لتمكينهم من أداء مناسكهم بالأمن والطمأنينة.

بدوره، نوّه وزير الداخلية بالجهود التي يبذلها المفتي العام وأعضاء هيئة كبار العلماء في توعية الحجاج وإرشادهم، سائلاً الله أن يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار.