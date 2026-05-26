«الإحصاء» السعودية: 1.7 مليون حاج هذا العام

أعلنت هيئة الإحصاء السعودية، الثلاثاء، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ مليوناً و707 آلاف و301 حاجّ وحاجَّة، منهم مليون و546 ألفاً و655 يمثلون 165 جنسية قدموا من خارج البلاد عبر المنافذ المختلفة، مقابل 160 ألفاً و646 من المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن إجمالي أعداد الحجاج الذكور من الداخل والخارج بلغ 893 ألفاً و396 حاجاً، في حين بلغ عدد الإناث 813 ألفاً و905 حاجَّات.

وأوضح بيان لـ«هيئة الإحصاء» طُرق قدوم الحجاج من الخارج، إذ وصل مليون و485 ألفاً و729 حاجّاً وحاجَّة عبر المنافذ الجوية، و54 ألفاً و429 براً، و6 آلاف و497 بحراً.

ولفت البيان إلى أنه بلغ عدد القوى العاملة بموسم حج هذا العام 441 ألفاً و49 مشاركاً، في حين وصل عدد المتطوعين في مختلف المجالات إلى 26 ألفاً و701.

واعتمدت الهيئة في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية للحج على بيانات السجلات الإدارية من وزارة الداخلية بوصفها المصدر الرئيس للبيانات، لتوفير بيانات سجلية عالية الدقة والموثوقية لإحصاءات الموسم وفق نموذج موحَّد يشمل عدداً من العناصر؛ امتداداً للنهج الإحصائي المتبع خلال الأعوام الستة الماضية.

يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في السعودية، وأتاحت الاطلاع على تقرير إحصاءات الحج لموسم هذا العام عبر موقعها الإلكتروني.