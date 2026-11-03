غاردين: أخطاؤنا لا تُغتفر أمام الهلال

أكد البرتغالي أندريه غاردين، مدرب شباب الأهلي الإماراتي، أن فريقه خاض مواجهة معقدة أمام الهلال السعودي، مشيراً إلى أن الأخطاء التي ارتكبها لاعبوه كانت سبباً في الخسارة، في ظل قوة المنافس وقدرته على استغلال الفرص.

وقال غاردين، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «كانت مباراة معقدة أمام خصم يتمتع بمستوى عالٍ من جميع النواحي، وفي مثل هذه المواجهات لا يمكن قبول ارتكاب الأخطاء، ورغم ذلك كانت مباراة جميلة من الطرفين».

وعن مدى تأثير التغييرات التي أجراها الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، في حسم النتيجة لصالح فريقه، أوضح غاردين: «لا أعتقد أن تغييرات إنزاغي كانت لأسباب تكتيكية، فالتغيير الأول جاء بدافع الحذر بسبب حصول أحد لاعبيه على بطاقة صفراء، فيما كان التغيير الثاني نتيجة الإصابة، وبالتالي لا أرى أن هذه التبديلات ارتبطت بتغيير أسلوب لعب الهلال».

️| أندريه جاردين مدرب فريق #شباب_الأهلي في المؤتمر الصحافي:-كانت مباراة معقدة، ضد خصم على مستوى عالي، على جميع النواحي، وفي مثل هذه المباراة غير مقبول إرتكاب الأخطاء، والمباراة كانت جميلة من الطرفين.#الهلال_شباب_الأهلي #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة pic.twitter.com/O6XTbf9hcT — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 3, 2026

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن خطته للمواجهة لم تشهد تعديلات جوهرية، قائلاً: «لم يتغير شيء في تحضيراتنا لهذه المباراة، وأجرينا بعض التدوير من خلال إشراك عدد من اللاعبين، لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء، وعلينا الاعتراف بأننا واجهنا فريقاً يتمتع بمستوى عالٍ».

وفي تقييمه لأداء فريقه، شدد غاردين على أن الفاعلية الهجومية كانت العامل الحاسم في تحديد نتيجة اللقاء، مضيفاً: «الفاعلية هي التي تصنع الفارق داخل الملعب، وربما كان من الممكن أن تكون المباراة أكثر تكافؤاً بين الفريقين، لكن كرة القدم تعتمد على استغلال الفرص وترجمتها إلى أهداف، والهلال كان أفضل منا في هذا الجانب».