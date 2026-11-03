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غاردين: أخطاؤنا لا تُغتفر أمام الهلال

البرتغالي أندريه غاردين مدرب شباب الأهلي الإماراتي (الشرق الأوسط)
البرتغالي أندريه غاردين مدرب شباب الأهلي الإماراتي (الشرق الأوسط)
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غاردين: أخطاؤنا لا تُغتفر أمام الهلال

البرتغالي أندريه غاردين مدرب شباب الأهلي الإماراتي (الشرق الأوسط)
البرتغالي أندريه غاردين مدرب شباب الأهلي الإماراتي (الشرق الأوسط)

أكد البرتغالي أندريه غاردين، مدرب شباب الأهلي الإماراتي، أن فريقه خاض مواجهة معقدة أمام الهلال السعودي، مشيراً إلى أن الأخطاء التي ارتكبها لاعبوه كانت سبباً في الخسارة، في ظل قوة المنافس وقدرته على استغلال الفرص.

وقال غاردين، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «كانت مباراة معقدة أمام خصم يتمتع بمستوى عالٍ من جميع النواحي، وفي مثل هذه المواجهات لا يمكن قبول ارتكاب الأخطاء، ورغم ذلك كانت مباراة جميلة من الطرفين».

وعن مدى تأثير التغييرات التي أجراها الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، في حسم النتيجة لصالح فريقه، أوضح غاردين: «لا أعتقد أن تغييرات إنزاغي كانت لأسباب تكتيكية، فالتغيير الأول جاء بدافع الحذر بسبب حصول أحد لاعبيه على بطاقة صفراء، فيما كان التغيير الثاني نتيجة الإصابة، وبالتالي لا أرى أن هذه التبديلات ارتبطت بتغيير أسلوب لعب الهلال».

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن خطته للمواجهة لم تشهد تعديلات جوهرية، قائلاً: «لم يتغير شيء في تحضيراتنا لهذه المباراة، وأجرينا بعض التدوير من خلال إشراك عدد من اللاعبين، لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء، وعلينا الاعتراف بأننا واجهنا فريقاً يتمتع بمستوى عالٍ».

وفي تقييمه لأداء فريقه، شدد غاردين على أن الفاعلية الهجومية كانت العامل الحاسم في تحديد نتيجة اللقاء، مضيفاً: «الفاعلية هي التي تصنع الفارق داخل الملعب، وربما كان من الممكن أن تكون المباراة أكثر تكافؤاً بين الفريقين، لكن كرة القدم تعتمد على استغلال الفرص وترجمتها إلى أهداف، والهلال كان أفضل منا في هذا الجانب».

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الفوز الـ14 توالياً... بيراميدز يواصل انطلاقته التاريخية ويهزم سموحة

أحمد عاطف «قُطة» يحتفل مع زملائه بهدف فوز بيراميدز على سموحة (نادي بيراميدز)
أحمد عاطف «قُطة» يحتفل مع زملائه بهدف فوز بيراميدز على سموحة (نادي بيراميدز)
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الفوز الـ14 توالياً... بيراميدز يواصل انطلاقته التاريخية ويهزم سموحة

أحمد عاطف «قُطة» يحتفل مع زملائه بهدف فوز بيراميدز على سموحة (نادي بيراميدز)
أحمد عاطف «قُطة» يحتفل مع زملائه بهدف فوز بيراميدز على سموحة (نادي بيراميدز)

تغلب فريق بيراميدز على مضيفه سموحة بنتيجة 1 - صفر، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية لكرة القدم.

هذا هو الفوز الـ14 توالياً لبيراميدز في كل المسابقات منذ بداية الموسم، بواقع 8 انتصارات متتالية يحتل بها قمة الدوري المصري، وأربعة انتصارات في الدورين التمهيديين لدوري أبطال أفريقيا، بالإضافة لفوزين في مستهل حملته بكأس الرابطة المصرية، مواصلاً انطلاقته التاريخية بالموسم الحالي.

وسجل أحمد عاطف «قُطة» هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63، ليمنح بيراميدز 3 نقاط أخرى تعزز موقفه في صدارة الترتيب بالمجموعة الثانية.

ووصل بيراميدز إلى 6 نقاط في المركز الأول بعد جولتين، أما سموحة الذي خاض مباراته الأولى فيظل بلا نقاط في المركز الرابع.

ويلعب بيراميدز الجولة المُقبلة، في يناير (كانون الثاني) المُقبل، ضد مودرن سبورت، أما سموحة فيتقابل مع البنك الأهلي.

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غالتييه: تجاوزنا الغيابات أمام الدحيل والحسم المبكر منح نيوم الفوز

الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب فريق نيوم (الشرق الأوسط)
الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب فريق نيوم (الشرق الأوسط)
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غالتييه: تجاوزنا الغيابات أمام الدحيل والحسم المبكر منح نيوم الفوز

الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب فريق نيوم (الشرق الأوسط)
الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب فريق نيوم (الشرق الأوسط)

أكد الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب فريق نيوم أن الانتصار الذي حققه فريقه جاء أمام منافس قوي ورغم الظروف الصعبة والغيابات، مشيراً إلى أن الحسم المبكر وتعديل الخطة في الشوط الثاني حسما النقاط الثلاث، بينما أرجَع قيوم مساعد مدرب فريق الدحيل الخسارة إلى البداية المتأخرة وعدم التوفيق أمام المرمى.

وحقق فريق نيوم فوزاً كبيراً على ضيفه فريق الدحيل القطري بثلاثة أهداف دون رد ليخطف صدارة المجموعة بست نقاط، وهو رصيد فريق الدحيل نفسه.

وقال كريستوف غالتييه مدرب فريق نيوم في المؤتمر الصحافي: «فوز مهم جداً أمام فريق قوي جداً ورغم الغيابات الكبيرة في فريقنا حققنا الثلاث نقاط، واستغللنا الدقائق الأولى من المباراة بتسجيل هدفين، في نهاية الشوط الأول فقدنا السيطرة على المباراة، لعبنا في الشوط الثاني بطريقة 3 مدافعين وحققنا الفوز بالاستحواذ وتحصين مناطقنا الدفاعية».

وأضاف: «قبل تبديلات الشوط الثاني، حاول التسجيل الدحيل ولكن الحارس ماكسيمانو تألق وحرم الدحيل من التسجيل، وهدف سعيد بن رحمه الثالث حسم المباراة بشكل نهائي».

وعن فترة التوقف قال غالتييه: «حالياً لدينا فترة توقف كبيرة وبعض اللاعبين سيذهبون لتمثيل منتخبات بلدانهم وأتمنى عودتهم دون إصابات». وردا على «الشرق الأوسط» حول برنامج الفريق بعد إلغاء الجولة الـ13 وفترة التوقف الدولي قال غاليتيه: «لم يتضح الجدول بشكل نهائي بسبب عدم برمجة مباريات الدوري حتى الآن، منحت راحة لمدة 10 أيام للاعبين وبعدها نستعد لخوض جميع البطولات وتنتظرنا مواجهة قوية أمام الدحيل يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) في الدوحة، سنحاول استعادة فالنتين فادا وأمادو كوني وعلاء حجي وسنتابع حالتهم الصحية للمشاركة مع الفريق».

وأكمل: «أي مدرب في العالم لا يتمتع بإجازة لأنه على تواصل دائم مع كل الأجهزة الفنية لمتابعة البرامج المعدّة للاعبين في أثناء فترات التوقف».

من جهته، قال قيوم مساعد مدرب فريق الدحيل في المؤتمر الصحافي: «لم نتوقع هذه النتيجة القاسية، حاولنا الفوز ولكن لم نوفّق في النتيجة». وأضاف قيوم: «حضرنا للعب بنفس الطريقة التي نلعبها في الدوري ولكن نيوم لم يعطنا الفرصة خصوصاً ونحن لسنا في يومنا، حاولنا الوصول للمرمى ولكن لم نسجل، الهدفان الأولان ساعدا نيوم على الظفر بالثلاث نقاط».

وأكمل: «وضعنا أفضل تشكيلة مناسبة، ولكن نيوم دخل بكامل قوته، أرحنا عدداً كبيراً من اللاعبين ودخلنا بأكثر من لاعب بديل ونيوم حقق النقاط الثلاث، سبب غياب المدرب جمال بلماضي عن المؤتمر الصحافي هو إرهاق كبير بسبب التوجيهات في المباراة».

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دوري أبطال آسيا السعودية
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واتكينز يقود الهلال لتجاوز شباب الأهلي بثنائية في نخبة آسيا

الهلال يستعيد نغمة الانتصارات ويتقدم إلى وصافة ترتيب منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة (تصوير: مشعل القدير)
الهلال يستعيد نغمة الانتصارات ويتقدم إلى وصافة ترتيب منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة (تصوير: مشعل القدير)
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واتكينز يقود الهلال لتجاوز شباب الأهلي بثنائية في نخبة آسيا

الهلال يستعيد نغمة الانتصارات ويتقدم إلى وصافة ترتيب منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة (تصوير: مشعل القدير)
الهلال يستعيد نغمة الانتصارات ويتقدم إلى وصافة ترتيب منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة (تصوير: مشعل القدير)

قاد الإنجليزي أولي واتكينز فريقه الهلال السعودي إلى الفوز على ضيفه شباب الأهلي الإماراتي بهدفين دون رد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة، ملحقاً بالفريق الإماراتي خسارته الأولى في البطولة.

واستعاد الهلال نغمة الانتصارات بعد خسارته أمام الشمال القطري في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط من 4 مباريات، ويتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب منطقة الغرب بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد شباب الأهلي عند 9 نقاط، وتراجع إلى المركز الرابع، خلف العين المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

ولم ينتظر الهلال طويلاً لافتتاح التسجيل؛ إذ نجح واتكينز في هز الشباك بعد 6 دقائق فقط من انطلاق المباراة، مستفيداً من مجهود فردي مميز للمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، الذي توغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة إلى المهاجم الإنجليزي، ليسددها أرضية في الزاوية السفلية للمرمى.

وحاول شباب الأهلي العودة إلى أجواء المواجهة، وكاد الإيراني سردار أزمون أن يدرك التعادل بعد تمريرة من زميله محمد جمعة، لكنه أخفق في السيطرة على الكرة، لتصل بسهولة إلى المغربي ياسين بونو، حارس الهلال.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد واتكينز ليؤكد تفوق أصحاب الأرض، بعدما استقبل تمريرة عرضية متقنة من الفرنسي تيو هرنانديز، أرسلها من بعد خط المنتصف، ليضع الكرة بلمسة واحدة فوق الحارس ماتيوس هنريكي، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثاني.

ولم يستسلم الفريق الإماراتي؛ إذ تمكن أزمون من هز شباك الهلال، غير أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 54، تألق بونو في التصدي لتسديدة قوية أطلقها نيمانيا ماكسيموفيتش من مشارف منطقة الجزاء، محافظاً على تقدم فريقه.

وبعد نحو ساعة من اللعب، كاد المدافع علي لاجامي أن يسجل بالخطأ في مرمى الهلال في أثناء محاولته إبعاد كرة عرضية، لكن بونو تدخل في اللحظة المناسبة، وأبعد الكرة قبل تجاوزها خط المرمى.

وواصل شباب الأهلي محاولاته لتقليص الفارق خلال الدقائق الأخيرة، إلا أن دفاع الهلال وحارسه نجحا في الحفاظ على نظافة الشباك حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، أوقف الهلال سلسلة انتصارات شباب الأهلي في البطولة القارية عند 3 مباريات متتالية، وعزز موقعه في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

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