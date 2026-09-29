بثنائية في العراق... أخضرنا «عال العال»

انتزع المنتخب السعودي صدارة المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج الـ27 في جدة، بالعلامة الكاملة، وذلك بعد فوزه المثير على العراق 2-0 في الجولة الأخيرة من تصفيات المجموعات.

وسيواجه الأخضر «السبت المقبل» في نصف النهائي، وصيف المجموعة الثانية في البطولة، الذي سيتحدد الأربعاء من خلال مباراة الإمارات وقطر.

مندش يقود هجمة سعودية (تصوير: علي خمج)

ورفع الأخضر رصيده إلى 9 نقاط بعد فوزه على الكويت 1-0 وعمان 3-0 والعراق 2-0 توالياً.

وبعد فوزها على الكويت 3-1، ستضطر عمان إلى انتظار قرعة بينها وبين العراق «4 نقاط لكل منهما» لحسم المتأهل إلى نصف النهائي ستُجرى الثلاثاء في فندق إنتركونتننتال بجدة.

وجاء هدفا السعودية في شباك العراق في ‌الشوط الثاني وسجلهما عبد الله آل سالم وعبد ⁠الله ⁠الحمدان.