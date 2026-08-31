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«الدوري المصري»: الزمالك يفوز... وبيراميدز يعتلي الصدارة

الزمالك هزم السويس-بتروجت بهدفين لهدف (نادي الزمالك)
الزمالك هزم السويس-بتروجت بهدفين لهدف (نادي الزمالك)
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«الدوري المصري»: الزمالك يفوز... وبيراميدز يعتلي الصدارة

الزمالك هزم السويس-بتروجت بهدفين لهدف (نادي الزمالك)
الزمالك هزم السويس-بتروجت بهدفين لهدف (نادي الزمالك)

حقق بيراميدز انتصاره الثالث توالياً في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على مضيّفه المصري البورسعيدي بهدف دون رد، الاثنين، في الجولة الثالثة، ليواصل انفراده بالصدارة بالعلامة الكاملة، بينما تقدم الزمالك حامل اللقب إلى المركز الثاني بفوزه على ضيفه السويس-بتروجت 2 – 1، في حين حقق البنك الأهلي أول انتصار له هذا الموسم.

ورفع بيراميدز رصيده إلى تسع نقاط، بينما تجمد رصيد المصري عند ست نقاط وتراجع إلى المركز الخامس.

وسجل أحمد سامي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12، عندما حول برأسه عرضية من ركلة ركنية نفذها محمد الشيبي إلى داخل الشباك. وفرض بيراميدز أفضليته في الدقائق الأولى قبل أن يستعيد المصري توازنه ويهدد مرمى ضيفه، وكانت أبرز فرصه في الدقيقة 37 عندما ارتدت ركلة حرة نفذها محمد مخلوف من العارضة.

واضطر بيراميدز إلى استبدال مهاجمه عودة فاخوري بسبب الإصابة قبل نهاية الشوط الأول، بينما واصل المصري ضغطه بعد الاستراحة بحثاً عن التعادل. وكاد ناصر ماهر أن يعزز تقدم الضيوف في الدقيقة 59، لكن تسديدته مرت بجوار القائم، قبل أن يحافظ دفاع بيراميدز والحارس أحمد الشناوي على التقدم حتى النهاية.

وتقدم الزمالك إلى المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى سبع نقاط، بينما تجمد رصيد السويس-بتروجت عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.

وافتتح حسام أشرف التسجيل للزمالك في الدقيقة 40 برأسية من عرضية شيكو بانزا، قبل أن يضيف محمد السيد الهدف الثاني في الدقيقة 63 مستفيداً من تمريرة عدي الدباغ.

وقلص بدر موسى الفارق للسويس-بتروجت في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء احتسبت ضد محمد شحاتة.

ورغم الخسارة، كان السويس-بتروجت الطرف الأفضل في فترات عديدة من المباراة، وأهدر أكثر من فرصة محققة، أبرزها كرة أبعدها محمود حمدي (الونش) من على خط المرمى في الدقيقة الثامنة، وتسديدة لأحمد بحبح ارتدت من العارضة بعدها بأربع دقائق. كما تألق الحارس المهدي سليمان في الحفاظ على تقدم الزمالك قبل أن ينجح الفريق في استغلال تحسنه الهجومي أواخر الشوط الأول لافتتاح التسجيل.

وفي مباراة أخرى، حقق البنك الأهلي أول انتصار له هذا الموسم بفوزه 1 - صفر على مضيفه بترول أسيوط.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى ثلاث نقاط ليتقدم إلى المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد بترول أسيوط عند نقطتين في المركز الثالث عشر.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74 بنيران صديقة بعدما حول محمود عوكل، مدافع بترول أسيوط، الكرة بالخطأ إلى شباك فريقه.

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«ألعاب البحر المتوسط»: المصري نور الدين زكي يتوّج بذهبية وفضية في رفع الأثقال

توّج المصري نور الدين زكي بميداليتين ذهبية وفضية، الاثنين، ضمن منافسات رفع الأثقال بدورة ألعاب البحر المتوسط 2026.

«الشرق الأوسط» (تارنتو (إيطاليا))
الرياضة رياضة عربية

«ألعاب البحر المتوسط»: المصري نور الدين زكي يتوّج بذهبية وفضية في رفع الأثقال

«ألعاب البحر المتوسط»: المصري نور الدين زكي يتوّج بذهبية وفضية في رفع الأثقال
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«ألعاب البحر المتوسط»: المصري نور الدين زكي يتوّج بذهبية وفضية في رفع الأثقال

«ألعاب البحر المتوسط»: المصري نور الدين زكي يتوّج بذهبية وفضية في رفع الأثقال

توّج المصري نور الدين زكي بميداليتين ذهبية وفضية، الاثنين، ضمن منافسات رفع الأثقال بدورة ألعاب البحر المتوسط 2026 المقامة بمدينة تارانتو الإيطالية.

ونجح زكي في حصد الميدالية الذهبية في منافسات الخطف بوزن 65 كجم، فيما أضاف الميدالية الفضية في منافسات الكلين والنتر بالوزن ذاته.

ورفعت مصر رصيدها في الدورة إلى 38 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 12 ميدالية ذهبية و13 فضية و13 برونزية لتواصل تصدرها ترتيب الدول العربية في جدول الميداليات.

وتقام منافسات النسخة العشرين من دورة ألعاب البحر المتوسط في مدينة تارانتو الإيطالية وتستمر حتى الثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل بمشاركة 3803 رياضيين يمثلون 26 دولة.

وتشارك البعثة المصرية في منافسات 23 لعبة رياضية، من بينها ألعاب القوى والملاكمة والفروسية والسلاح والجمباز وكرة اليد والجودو والكاراتيه والتجديف والشراع والرماية وتنس الطاولة والكرة الطائرة ورفع الأثقال والمصارعة وسباحة الزعانف.

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الرياضة رياضة مصرية إيطاليا
الرياضة رياضة عربية

مروان عطية «سعيد» بتمديد عقده مع الأهلي المصري

مروان عطية احتفل بتمديد تعاقده مع الأهلي المصري (النادي الأهلي)
مروان عطية احتفل بتمديد تعاقده مع الأهلي المصري (النادي الأهلي)
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مروان عطية «سعيد» بتمديد عقده مع الأهلي المصري

مروان عطية احتفل بتمديد تعاقده مع الأهلي المصري (النادي الأهلي)
مروان عطية احتفل بتمديد تعاقده مع الأهلي المصري (النادي الأهلي)

أعرب مروان عطية، لاعب الأهلي المصري، عن سعادته بتمديد تعاقده مع الفريق حتى عام 2030، مؤكداً أن استمراره مع النادي يمنحه دوافع كبيرة للمنافسة على البطولات خلال الفترة المقبلة.

وقال مروان عطية في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، الأحد، إنه سعيد للغاية بثقة مسؤولي الأهلي في قدراته، وإنه لمس تقديراً كبيراً بعد عودته من المشاركة مع المنتخب المصري في كأس العالم.

وأضاف أن مفاوضات تمديد تعاقده لم تستغرق أكثر من ساعة واحدة قبل توقيعه على العقد الجديد، مؤكداً أنه وجد كل التقدير والدعم من جانب مسؤولي الأهلي.

وأوضح أن حديث جماهير الأهلي عنه باعتباره واحداً من أبناء النادي يمثل شرفاً كبيراً بالنسبة إليه وفي الوقت نفسه يضاعف من مسؤوليته، مشيراً إلى أنه لا يوجد لاعب لا يتمنى الانتماء إلى الأهلي.

وأكد مروان عطية أنه عقد العزم منذ اليوم الأول لانضمامه إلى الأهلي على الاجتهاد والتفاني في العمل، وأن يكون له دور داخل الملعب وخارجه، موضحاً أنه حقق حلمه الذي سعى إليه منذ الطفولة وأصبح جزءاً من النادي.

وأشار إلى أنه انضم إلى الأهلي في فترة شهدت وجود جيل حقق العديد من النجاحات على المستويين المحلي والقاري، بالإضافة إلى المشاركة في البطولات العالمية.

وقال لاعب وسط الأهلي إن اللعب ضمن صفوف الفريق يمثل مسؤولية كبيرة، ويتطلب القدرة على تحمل الضغوط، مؤكداً أن ارتداء قميص النادي يحتاج إلى شخصية قوية وعقلية مميزة وتركيز كبير داخل الملعب وخارجه.

وأضاف أن انتقاله إلى الأهلي منحه فرصة كبيرة لتطوير مستواه على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى المشاركة في بطولات كبرى مثل كأس إنتركونتيننتال وكأس العالم للأندية.

وأوضح أن مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي الأميركي في كأس العالم للأندية تعد واحدة من أكثر المباريات التي يعتز بها في مسيرته خاصة أنه كان مكلفاً بمراقبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال مروان عطية إنه واجه ميسي تسع مرات خلال المباراة ونجح في استخلاص الكرة منه في سبع مناسبات، مؤكداً أنه قدم أداء مميزاً خلال تلك المواجهة.

وأضاف أنه يعتز أيضاً بمواجهة اتحاد جدة السعودي التي حصل خلالها على جائزة رجل المباراة، بالإضافة إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، الذي شهد تتويج الأهلي باللقب.

وعن هدفه في مرمى الشرقية إنبي في افتتاح بطولة الدوري أوضح مروان أنه يحرص على التصويب من خارج منطقة الجزاء خلال المباريات، وأن العديد من محاولاته السابقة تصدى لها حراس المرمى، أو ارتدت من القائم أو العارضة، مشيراً إلى أن تسجيل الأهداف يمثل في النهاية توفيقاً من الله وتتويجاً لمجهود جميع زملائه.

وأكد لاعب الأهلي أنه يحرص على الالتزام بنظام النادي داخل الملعب وخارجه، موضحاً أنه سمع كثيراً عن النظام والانضباط داخل الأهلي قبل الانضمام إلى صفوفه قبل أن يلمس ذلك بنفسه عقب انتقاله إلى الفريق.

وأضاف أن كل خطوة داخل الأهلي تتم بنظام، سواء فيما يتعلق بالتدريبات أو المباريات أو المعسكرات إلى جانب ضرورة التزام اللاعبين بالسلوكيات التي تتناسب مع النادي.

واختتم مروان عطية تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الأهلي تمثل المحرك الأساسي لنجاحات الفريق، وأن وجودها خلف اللاعبين يمنحهم الثقة والحماس ويضاعف من مسؤوليتهم، مؤكداً أن الجميع سيبذلون أقصى ما لديهم من أجل إسعاد الجماهير والفوز بالبطولات.

يذكر أن مروان عطية انضم إلى الأهلي قادماً من الاتحاد السكندري في يناير (كانون الثاني) 2023، وخاض منذ ذلك الحين نحو 149 مباراة بقميص الفريق، سجل خلالها 4 أهداف، وتوج بـ10 بطولات، بينها ثلاثة ألقاب للدوري المصري ولقبان لدوري أبطال أفريقيا. وعلى الصعيد الدولي، خاض لاعب الوسط 40 مباراة مع منتخب مصر وسجل هدفاً واحداً.

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الرياضة كرة القدم رياضة مصرية النادي الأهلي المصري مصر
الرياضة رياضة عربية

مصر ترفع رصيدها إلى 36 ميدالية في «ألعاب البحر المتوسط»

عمر الرملي توج بالميدالية الذهبية في جودو الرجال (ألعاب البحر المتوسط)
عمر الرملي توج بالميدالية الذهبية في جودو الرجال (ألعاب البحر المتوسط)
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مصر ترفع رصيدها إلى 36 ميدالية في «ألعاب البحر المتوسط»

عمر الرملي توج بالميدالية الذهبية في جودو الرجال (ألعاب البحر المتوسط)
عمر الرملي توج بالميدالية الذهبية في جودو الرجال (ألعاب البحر المتوسط)

رفعت البعثة المصرية رصيدها إلى 36 ميدالية متنوعة في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في تارانتو الإيطالية، بعدما حصدت ثلاث ميداليات جديدة السبت في منافسات تنس الطاولة والجودو.

وحصد الثنائي المصري عمر عصر وهنا جودة الميدالية الفضية في منافسات الزوجي المختلط لتنس الطاولة، بعد خسارتهما في المباراة النهائية أمام الثنائي التركي ييجينلر وهاراك بنتيجة 2 / 3.

وفي منافسات الجودو، توجت المصرية صفا سليمان بالميدالية البرونزية في وزن فوق 78 كيلوغراماً، بعدما حسمت مواجهة الميدالية البرونزية أمام التونسية سوار الذوادي بنتيجة 12 / صفر.

كما حصد المصري هادي حسين الميدالية البرونزية في منافسات وزن فوق 100 كيلوغرام للجودو، بعدما تغلب على الكرواتي ميكيتا سفيريد عن طريق الإيبون في مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث.

ورفعت الميداليات الثلاث الجديدة رصيد مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط إلى 36 ميدالية متنوعة، بواقع 11 ميدالية ذهبية و12 فضية و13 برونزية.

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