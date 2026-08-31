«الدوري المصري»: الزمالك يفوز... وبيراميدز يعتلي الصدارة

حقق بيراميدز انتصاره الثالث توالياً في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على مضيّفه المصري البورسعيدي بهدف دون رد، الاثنين، في الجولة الثالثة، ليواصل انفراده بالصدارة بالعلامة الكاملة، بينما تقدم الزمالك حامل اللقب إلى المركز الثاني بفوزه على ضيفه السويس-بتروجت 2 – 1، في حين حقق البنك الأهلي أول انتصار له هذا الموسم.

ورفع بيراميدز رصيده إلى تسع نقاط، بينما تجمد رصيد المصري عند ست نقاط وتراجع إلى المركز الخامس.

وسجل أحمد سامي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12، عندما حول برأسه عرضية من ركلة ركنية نفذها محمد الشيبي إلى داخل الشباك. وفرض بيراميدز أفضليته في الدقائق الأولى قبل أن يستعيد المصري توازنه ويهدد مرمى ضيفه، وكانت أبرز فرصه في الدقيقة 37 عندما ارتدت ركلة حرة نفذها محمد مخلوف من العارضة.

واضطر بيراميدز إلى استبدال مهاجمه عودة فاخوري بسبب الإصابة قبل نهاية الشوط الأول، بينما واصل المصري ضغطه بعد الاستراحة بحثاً عن التعادل. وكاد ناصر ماهر أن يعزز تقدم الضيوف في الدقيقة 59، لكن تسديدته مرت بجوار القائم، قبل أن يحافظ دفاع بيراميدز والحارس أحمد الشناوي على التقدم حتى النهاية.

وتقدم الزمالك إلى المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى سبع نقاط، بينما تجمد رصيد السويس-بتروجت عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.

وافتتح حسام أشرف التسجيل للزمالك في الدقيقة 40 برأسية من عرضية شيكو بانزا، قبل أن يضيف محمد السيد الهدف الثاني في الدقيقة 63 مستفيداً من تمريرة عدي الدباغ.

وقلص بدر موسى الفارق للسويس-بتروجت في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء احتسبت ضد محمد شحاتة.

ورغم الخسارة، كان السويس-بتروجت الطرف الأفضل في فترات عديدة من المباراة، وأهدر أكثر من فرصة محققة، أبرزها كرة أبعدها محمود حمدي (الونش) من على خط المرمى في الدقيقة الثامنة، وتسديدة لأحمد بحبح ارتدت من العارضة بعدها بأربع دقائق. كما تألق الحارس المهدي سليمان في الحفاظ على تقدم الزمالك قبل أن ينجح الفريق في استغلال تحسنه الهجومي أواخر الشوط الأول لافتتاح التسجيل.

وفي مباراة أخرى، حقق البنك الأهلي أول انتصار له هذا الموسم بفوزه 1 - صفر على مضيفه بترول أسيوط.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى ثلاث نقاط ليتقدم إلى المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد بترول أسيوط عند نقطتين في المركز الثالث عشر.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74 بنيران صديقة بعدما حول محمود عوكل، مدافع بترول أسيوط، الكرة بالخطأ إلى شباك فريقه.