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«ألعاب البحر المتوسط»: المصري نور الدين زكي يتوّج بذهبية وفضية في رفع الأثقال

«ألعاب البحر المتوسط»: المصري نور الدين زكي يتوّج بذهبية وفضية في رفع الأثقال
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«ألعاب البحر المتوسط»: المصري نور الدين زكي يتوّج بذهبية وفضية في رفع الأثقال

«ألعاب البحر المتوسط»: المصري نور الدين زكي يتوّج بذهبية وفضية في رفع الأثقال

توّج المصري نور الدين زكي بميداليتين ذهبية وفضية، الاثنين، ضمن منافسات رفع الأثقال بدورة ألعاب البحر المتوسط 2026 المقامة بمدينة تارانتو الإيطالية.

ونجح زكي في حصد الميدالية الذهبية في منافسات الخطف بوزن 65 كجم، فيما أضاف الميدالية الفضية في منافسات الكلين والنتر بالوزن ذاته.

ورفعت مصر رصيدها في الدورة إلى 38 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 12 ميدالية ذهبية و13 فضية و13 برونزية لتواصل تصدرها ترتيب الدول العربية في جدول الميداليات.

وتقام منافسات النسخة العشرين من دورة ألعاب البحر المتوسط في مدينة تارانتو الإيطالية وتستمر حتى الثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل بمشاركة 3803 رياضيين يمثلون 26 دولة.

وتشارك البعثة المصرية في منافسات 23 لعبة رياضية، من بينها ألعاب القوى والملاكمة والفروسية والسلاح والجمباز وكرة اليد والجودو والكاراتيه والتجديف والشراع والرماية وتنس الطاولة والكرة الطائرة ورفع الأثقال والمصارعة وسباحة الزعانف.

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مروان عطية «سعيد» بتمديد عقده مع الأهلي المصري

مروان عطية احتفل بتمديد تعاقده مع الأهلي المصري (النادي الأهلي)
مروان عطية احتفل بتمديد تعاقده مع الأهلي المصري (النادي الأهلي)
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مروان عطية «سعيد» بتمديد عقده مع الأهلي المصري

مروان عطية احتفل بتمديد تعاقده مع الأهلي المصري (النادي الأهلي)
مروان عطية احتفل بتمديد تعاقده مع الأهلي المصري (النادي الأهلي)

أعرب مروان عطية، لاعب الأهلي المصري، عن سعادته بتمديد تعاقده مع الفريق حتى عام 2030، مؤكداً أن استمراره مع النادي يمنحه دوافع كبيرة للمنافسة على البطولات خلال الفترة المقبلة.

وقال مروان عطية في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، الأحد، إنه سعيد للغاية بثقة مسؤولي الأهلي في قدراته، وإنه لمس تقديراً كبيراً بعد عودته من المشاركة مع المنتخب المصري في كأس العالم.

وأضاف أن مفاوضات تمديد تعاقده لم تستغرق أكثر من ساعة واحدة قبل توقيعه على العقد الجديد، مؤكداً أنه وجد كل التقدير والدعم من جانب مسؤولي الأهلي.

وأوضح أن حديث جماهير الأهلي عنه باعتباره واحداً من أبناء النادي يمثل شرفاً كبيراً بالنسبة إليه وفي الوقت نفسه يضاعف من مسؤوليته، مشيراً إلى أنه لا يوجد لاعب لا يتمنى الانتماء إلى الأهلي.

وأكد مروان عطية أنه عقد العزم منذ اليوم الأول لانضمامه إلى الأهلي على الاجتهاد والتفاني في العمل، وأن يكون له دور داخل الملعب وخارجه، موضحاً أنه حقق حلمه الذي سعى إليه منذ الطفولة وأصبح جزءاً من النادي.

وأشار إلى أنه انضم إلى الأهلي في فترة شهدت وجود جيل حقق العديد من النجاحات على المستويين المحلي والقاري، بالإضافة إلى المشاركة في البطولات العالمية.

وقال لاعب وسط الأهلي إن اللعب ضمن صفوف الفريق يمثل مسؤولية كبيرة، ويتطلب القدرة على تحمل الضغوط، مؤكداً أن ارتداء قميص النادي يحتاج إلى شخصية قوية وعقلية مميزة وتركيز كبير داخل الملعب وخارجه.

وأضاف أن انتقاله إلى الأهلي منحه فرصة كبيرة لتطوير مستواه على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى المشاركة في بطولات كبرى مثل كأس إنتركونتيننتال وكأس العالم للأندية.

وأوضح أن مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي الأميركي في كأس العالم للأندية تعد واحدة من أكثر المباريات التي يعتز بها في مسيرته خاصة أنه كان مكلفاً بمراقبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال مروان عطية إنه واجه ميسي تسع مرات خلال المباراة ونجح في استخلاص الكرة منه في سبع مناسبات، مؤكداً أنه قدم أداء مميزاً خلال تلك المواجهة.

وأضاف أنه يعتز أيضاً بمواجهة اتحاد جدة السعودي التي حصل خلالها على جائزة رجل المباراة، بالإضافة إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، الذي شهد تتويج الأهلي باللقب.

وعن هدفه في مرمى الشرقية إنبي في افتتاح بطولة الدوري أوضح مروان أنه يحرص على التصويب من خارج منطقة الجزاء خلال المباريات، وأن العديد من محاولاته السابقة تصدى لها حراس المرمى، أو ارتدت من القائم أو العارضة، مشيراً إلى أن تسجيل الأهداف يمثل في النهاية توفيقاً من الله وتتويجاً لمجهود جميع زملائه.

وأكد لاعب الأهلي أنه يحرص على الالتزام بنظام النادي داخل الملعب وخارجه، موضحاً أنه سمع كثيراً عن النظام والانضباط داخل الأهلي قبل الانضمام إلى صفوفه قبل أن يلمس ذلك بنفسه عقب انتقاله إلى الفريق.

وأضاف أن كل خطوة داخل الأهلي تتم بنظام، سواء فيما يتعلق بالتدريبات أو المباريات أو المعسكرات إلى جانب ضرورة التزام اللاعبين بالسلوكيات التي تتناسب مع النادي.

واختتم مروان عطية تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الأهلي تمثل المحرك الأساسي لنجاحات الفريق، وأن وجودها خلف اللاعبين يمنحهم الثقة والحماس ويضاعف من مسؤوليتهم، مؤكداً أن الجميع سيبذلون أقصى ما لديهم من أجل إسعاد الجماهير والفوز بالبطولات.

يذكر أن مروان عطية انضم إلى الأهلي قادماً من الاتحاد السكندري في يناير (كانون الثاني) 2023، وخاض منذ ذلك الحين نحو 149 مباراة بقميص الفريق، سجل خلالها 4 أهداف، وتوج بـ10 بطولات، بينها ثلاثة ألقاب للدوري المصري ولقبان لدوري أبطال أفريقيا. وعلى الصعيد الدولي، خاض لاعب الوسط 40 مباراة مع منتخب مصر وسجل هدفاً واحداً.

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الرياضة رياضة عربية

مصر ترفع رصيدها إلى 36 ميدالية في «ألعاب البحر المتوسط»

عمر الرملي توج بالميدالية الذهبية في جودو الرجال (ألعاب البحر المتوسط)
عمر الرملي توج بالميدالية الذهبية في جودو الرجال (ألعاب البحر المتوسط)
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مصر ترفع رصيدها إلى 36 ميدالية في «ألعاب البحر المتوسط»

عمر الرملي توج بالميدالية الذهبية في جودو الرجال (ألعاب البحر المتوسط)
عمر الرملي توج بالميدالية الذهبية في جودو الرجال (ألعاب البحر المتوسط)

رفعت البعثة المصرية رصيدها إلى 36 ميدالية متنوعة في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في تارانتو الإيطالية، بعدما حصدت ثلاث ميداليات جديدة السبت في منافسات تنس الطاولة والجودو.

وحصد الثنائي المصري عمر عصر وهنا جودة الميدالية الفضية في منافسات الزوجي المختلط لتنس الطاولة، بعد خسارتهما في المباراة النهائية أمام الثنائي التركي ييجينلر وهاراك بنتيجة 2 / 3.

وفي منافسات الجودو، توجت المصرية صفا سليمان بالميدالية البرونزية في وزن فوق 78 كيلوغراماً، بعدما حسمت مواجهة الميدالية البرونزية أمام التونسية سوار الذوادي بنتيجة 12 / صفر.

كما حصد المصري هادي حسين الميدالية البرونزية في منافسات وزن فوق 100 كيلوغرام للجودو، بعدما تغلب على الكرواتي ميكيتا سفيريد عن طريق الإيبون في مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث.

ورفعت الميداليات الثلاث الجديدة رصيد مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط إلى 36 ميدالية متنوعة، بواقع 11 ميدالية ذهبية و12 فضية و13 برونزية.

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الجزيرة الإماراتي يتعاقد مع أصلاني لاعب إنتر ميلان

الدولي الألباني كريستيان أصلاني من إنتر ميلان للجزيرة (رويترز)
الدولي الألباني كريستيان أصلاني من إنتر ميلان للجزيرة (رويترز)
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الجزيرة الإماراتي يتعاقد مع أصلاني لاعب إنتر ميلان

الدولي الألباني كريستيان أصلاني من إنتر ميلان للجزيرة (رويترز)
الدولي الألباني كريستيان أصلاني من إنتر ميلان للجزيرة (رويترز)

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي لكرة القدم، السبت، عن التعاقد مع الدولي الألباني كريستيان أصلاني، لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي، على سبيل الإعارة، في خطوة تعكس طموحات الفريق الإماراتي بعد مرحلة لم تدم كثيراً من المفاوضات.

وذكر نادي الجزيرة على منصة «إكس» خبر التعاقد مع اللاعب الألباني واضعاً رقم 23 على حسابه، وقال: «رسمياً... فخر أبوظبي يضم الألباني الدولي كرستيان أصلاني معاراً من إنتر ميلان الإيطالي».

ويمثل انضمام أصلاني إضافة مهمة إلى خط وسط الجزيرة، في ظل الإمكانات الفنية التي يتمتع بها اللاعب وخبرته في المنافسات الأوروبية، بعدما خاض تجارب على أعلى مستوى مع أحد أبرز أندية الكرة الإيطالية.

ويبلغ أصلاني من العمر 24 عاماً، وبرز اسمه في السنوات الماضية باعتباره أحد المواهب الواعدة في كرة القدم الألبانية، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان، ويخوض معه منافسات قوية في الدوري الإيطالي والبطولات الأوروبية.

كما فرض اللاعب نفسه ضمن خيارات المنتخب الألباني، مستفيداً من قدرته على شغل مركز لاعب الوسط المحوري، إلى جانب إجادته بناء اللعب والتمرير والتحرك دون كرة، وهي عوامل تمنحه القدرة على أداء أدوار متعددة في وسط الملعب.

وتمنح الصفقة الجهاز الفني للجزيرة خياراً جديداً في منطقة الوسط، إذ يتمتع أصلاني بخصائص فنية وبدنية تساعده على القيام بالواجبات الدفاعية والمساهمة في التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم.

ويأمل النادي أن يشكل اللاعب إضافة مؤثرة خلال الموسم، وأن تسهم خبرته الأوروبية في رفع جودة الفريق وتعزيز قدرته على المنافسة محلياً.

ويأتي التعاقد مع أصلاني ضمن تحركات الجزيرة لتدعيم صفوفه بعدد من العناصر القادرة على صناعة الفارق، في إطار استراتيجية النادي الرامية إلى استعادة حضوره القوي على الساحة المحلية والمنافسة على المراكز المتقدمة والألقاب.

وتحظى الصفقة باهتمام لافت، كونها تجمع بين أحد أبرز أندية الكرة الإماراتية ولاعب ينتمي إلى مدرسة كروية أوروبية عريقة، ما يجعل تجربة أصلاني في الدوري الإماراتي محط أنظار جماهير الجزيرة والمتابعين.

ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب الدولي الألباني مرحلة جديدة في مسيرته بقميص «فخر أبوظبي»، وسط آمال الجماهير بأن يقدم الإضافة المنتظرة ويترجم خبرته الأوروبية إلى أداء مؤثر داخل المستطيل الأخضر.

وكان الجزيرة قد بدأ موسمه الجديد بالانتصار في أول جولتين بدوري أدنوك للمحترفين، متفوقاً على حتا 2 - صفر في الجولة الأولى، وعلى الشارقة بالنتيجة نفسها، ويلتقي السبت في الجولة الثالثة مع عجمان.

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