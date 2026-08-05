11 أكتوبر موعداً لقمة الزمالك والأهلي في الدوري المصري

أوقعت قرعة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم 2026-2027 الزمالك حامل اللقب في مواجهة غريمه التقليدي الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج، ضمن الجولة السادسة من المسابقة، على أن تقام المباراة في 11 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل باستاد القاهرة.

وأجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، الأربعاء، مراسم سحب قرعة الموسم الجديد، الذي ينطلق في 21 أغسطس (آب) الحالي، بحضور ممثلي الأندية، حيث أسفرت الجولة الافتتاحية عن مواجهات قوية، أبرزها لقاء الزمالك مع الاتحاد السكندري، والأهلي مع الشرقية، وإنبي مع المصري، وغزل المحلة مع بيراميدز. كما ستشهد الجولة الأولى مواجهات وادي دجلة مع زد، وأبو قير للأسمدة مع البنك الأهلي، وطلائع الجيش مع المقاولون العرب، وبترول أسيوط مع بتروجت، والجونة مع مودرن سبورت، وسيراميكا مع القناة.

ينطلق الموسم الجديد للدوري المصري في 21 أغسطس الحالي (الاتحاد المصري)

كما أسفرت القرعة عن مواجهة مرتقبة بين الزمالك ووصيفه بيراميدز في الجولة الثالثة عشرة، المقررة في 28 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، إن الهدف هو استمرار انتظام المسابقة للموسم الثالث على التوالي، دون تأجيل أي مباراة، بما يحقق العدالة بين الأندية ويخدم مصلحة المنتخب المصري.

وأضاف دياب أن السعة الجماهيرية للمباريات التي ستقام على ملعبي القاهرة وبرج العرب سترتفع إلى 40 ألف متفرج خلال الموسم الجديد.

وستقام المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد بمشاركة جميع الأندية، قبل تقسيمها في المرحلة الثانية إلى مجموعتين، الأولى تضم ستة أندية تتنافس على اللقب، والثانية تضم 14 فريقاً يتنافسون على البقاء، على أن يهبط أربعة أندية إلى دوري الدرجة الثانية.

ومن المقرر أن تُختتم مباريات الدور الأول بإقامة الجولة التاسعة عشرة أيام 18 و19 و20 فبراير (شباط) 2027.

وكان الزمالك قد تُوج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي، فيما حل بيراميدز وصيفاً، وجاء الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة، في المركز الثالث.