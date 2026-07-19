المغربي بادو الزاكي مدرباً جديداً للأردن

عُيّن المغربي بادو الزاكي للإشراف على المنتخب الأردني لكرة القدم بعقد لعام واحد خلفاً لمواطنه جمال سلامي الذي خسر منصبه بعد الخروج من الدور الأول لكأس العالم 2026، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة الأحد.

وقال اتحاد الكرة الأردني في بيان وصلت نسخة منه إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»: «قرر مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم، برئاسة الأمير علي بن الحسين، تعيين المدرب المغربي بادو الزاكي مدرباً للمنتخب الوطني الأول، لقيادة النشامى في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا التي تقام في السعودية مطلع عام 2027».

وانفصل الاتحاد الأردني عن سلامي بعد انتهاء المشاركة الأولى لمنتخب النشامى في كأس العالم التي تختتم الأحد بالمباراة النهائية بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا، بثلاث هزائم أمام النمسا 1 – 3، والجزائر 1 - 2 والأرجنتين 1 - 3.

وكان عقد سلامي، المدرب السابق للرجاء البيضاوي والفتح في المغرب، ينتهي بعد كأس آسيا 2027.

وأضاف الاتحاد الأردني في بيانه الأحد: «يأتي الإعلان عن التعاقد مع المدرب المغربي بادو الزاكي، بعقد يمتد لعام واحد، بعد موافقة مجلس الإدارة خلال اجتماعه على قبول استقالة مدرب المنتخب الوطني جمال سلامي والجهاز الفني المعاون، مع توجيه الشكر والتقدير لهم على جهودهم خلال الفترة الماضية، على أن يتم تقديم مدرب النشامى الجديد مع الإعلان عن الطاقم الفني وفقاً لتوصية الزاكي».

ويتمتع الزاكي بمسيرة حافلة كونه لاعباً ومدرباً، إذ قاد المنتخب المغربي إلى إنجاز غير مسبوق في كأس العالم 1986 بالمكسيك ببلوغ الدور ثمن النهائي، كما تُوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي عام 1986، وحقق مسيرة مميزة مع ريال مايوركا الإسباني.

وعلى الصعيد التدريبي، قاد الزاكي المنتخب المغربي إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2004، كما أشرف على تدريب عدد من الأندية، أبرزها الوداد الرياضي، الفتح الرباطي، الكوكب المراكشي، واتحاد طنجة، إضافة إلى منتخبي السودان والنيجر.