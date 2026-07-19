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المغربي بادو الزاكي مدرباً جديداً للأردن

المغربي بادو الزاكي (رويترز)
المغربي بادو الزاكي (رويترز)
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المغربي بادو الزاكي مدرباً جديداً للأردن

المغربي بادو الزاكي (رويترز)
المغربي بادو الزاكي (رويترز)

عُيّن المغربي بادو الزاكي للإشراف على المنتخب الأردني لكرة القدم بعقد لعام واحد خلفاً لمواطنه جمال سلامي الذي خسر منصبه بعد الخروج من الدور الأول لكأس العالم 2026، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة الأحد.

وقال اتحاد الكرة الأردني في بيان وصلت نسخة منه إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»: «قرر مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم، برئاسة الأمير علي بن الحسين، تعيين المدرب المغربي بادو الزاكي مدرباً للمنتخب الوطني الأول، لقيادة النشامى في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا التي تقام في السعودية مطلع عام 2027».

وانفصل الاتحاد الأردني عن سلامي بعد انتهاء المشاركة الأولى لمنتخب النشامى في كأس العالم التي تختتم الأحد بالمباراة النهائية بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا، بثلاث هزائم أمام النمسا 1 – 3، والجزائر 1 - 2 والأرجنتين 1 - 3.

وكان عقد سلامي، المدرب السابق للرجاء البيضاوي والفتح في المغرب، ينتهي بعد كأس آسيا 2027.

وأضاف الاتحاد الأردني في بيانه الأحد: «يأتي الإعلان عن التعاقد مع المدرب المغربي بادو الزاكي، بعقد يمتد لعام واحد، بعد موافقة مجلس الإدارة خلال اجتماعه على قبول استقالة مدرب المنتخب الوطني جمال سلامي والجهاز الفني المعاون، مع توجيه الشكر والتقدير لهم على جهودهم خلال الفترة الماضية، على أن يتم تقديم مدرب النشامى الجديد مع الإعلان عن الطاقم الفني وفقاً لتوصية الزاكي».

ويتمتع الزاكي بمسيرة حافلة كونه لاعباً ومدرباً، إذ قاد المنتخب المغربي إلى إنجاز غير مسبوق في كأس العالم 1986 بالمكسيك ببلوغ الدور ثمن النهائي، كما تُوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي عام 1986، وحقق مسيرة مميزة مع ريال مايوركا الإسباني.

وعلى الصعيد التدريبي، قاد الزاكي المنتخب المغربي إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2004، كما أشرف على تدريب عدد من الأندية، أبرزها الوداد الرياضي، الفتح الرباطي، الكوكب المراكشي، واتحاد طنجة، إضافة إلى منتخبي السودان والنيجر.

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الثلاثاء... اجتماع استثنائي لكبح «التعصب» بين جماهير الكرة المصرية

خطوات في مصر لمنع التعصب الكروي (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر)
خطوات في مصر لمنع التعصب الكروي (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر)
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الثلاثاء... اجتماع استثنائي لكبح «التعصب» بين جماهير الكرة المصرية

خطوات في مصر لمنع التعصب الكروي (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر)
خطوات في مصر لمنع التعصب الكروي (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر)

قررت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر عقد اجتماع، الثلاثاء المقبل، مع مسؤولي قناتي «الأهلي» و«الزمالك»، إلى جانب مسؤولي «راديو الزمالك»، في خطوة تستهدف تنظيم المشهد الإعلامي الرياضي قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة استقرت على انطلاق الدوري الجديد موسم 2026 - 2027 خلال أحد يومي 20 أو 21 أغسطس (آب) المقبل بمشاركة 20 نادياً، وحاز لقب بطل الدوري الموسم الماضي نادي الزمالك، بينما حل نادي بيراميدز في المركز الثاني، وجاء «الأهلي» في المركز الثالث.

ويستهدف الاجتماع المزمع عقده باللجنة التي يترأسها المستشار عبد السلام النجار عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة، وفق بيان للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وضع أطر واضحة لتقديم (قنوات الأندية) محتوى رياضي يتسق مع قيم المنافسة الشريفة، وينبذ التعصب والهجوم المتبادل بين قطبي الكرة المصرية «الأهلي» و«الزمالك»، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالضوابط المهنية والأكواد الأخلاقية المنظمة للعمل الإعلامي، بما يضمن تقديم رسالة مسؤولة تحافظ على استقرار الساحة الرياضية وتحد من الإثارة غير المبررة.

جماهير الهلي والزمالك الأكثر حماسا (رابطة الأندية المصرية المحترفة)

ويركز الاجتماع بشكل مباشر على آليات العمل داخل القناتين والمنصة الإذاعية، لتعزيز الوعي الجماهيري وتخفيف حدة الاحتقان بين مشجعي الناديين، و«تأتي هذه الجلسة كونها بداية لسلسلة من الاجتماعات التي يعتزم المجلس تنظيمها خلال الفترة المقبلة وقبل بداية الموسم الرياضي الجديد، بمشاركة نخبة من الإعلاميين، والصحافيين، وصناع المحتوى الرياضي؛ بهدف تطوير الخطاب الإعلامي الرياضي، وتعزيز دوره في نشر الوعي بمخاطر التعصب، وترسيخ القيم الرياضية الإيجابية داخل المجتمع الرياضي»، وفق البيان.

ويرى الناقد الرياضي المصري أسامة صقر أن رقعة التعصب الكروي بين جماهير ناديي الأهلي والزمالك عادة ما يؤججها إعلاميون، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حين يجد أزمات جماهيرية كبيرة مرتبطة بالتعصب يوجه اتهامات لإعلاميين من الناديين، وربما يفرض عقوبات على بعضهم والأمثلة كثيرة، لكن لا توجد حلول جذرية لتلك المسألة».

وأشار إلى أن «بعض الإعلاميين في الناديين يستفزون الجماهير بطريقتهم في الكلام، بل وأحياناً بمعلومات مغلوطة أو ناقصة أو مبتسرة يؤججون بها المشاعر، تعويضاً عن عدم امتلاكهم معلومات موثقة وحقيقية وعدم قدرتهم على الإقناع، والجمهور يأخذ هذه المعلومات منهم ويبني عليها مواقفه من الجانبين، ومن هنا يزداد الاحتقان عادة، ولا مجال لعلاج هذه الظاهرة إلا بإجراءات وضوابط وأكواد واضحة يلتزم بها الإعلاميون الممثلون للناديين الكبيرين لنزع فتيل التعصب والاحتقان».

كما يرى الناقد الرياضي المصري، أيمن أبو عايد، أن تدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يجب أن يكون في وضع الضوابط لاعتماد وظهور الإعلاميين وطبيعة البرامج ومستهدفاتها، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة تكمن فيمن يظهرون في برامج الإعلام الرياضي من أشخاص غير مؤهلين»، وتابع: «من المهم أن يتدخل المجلس بضوابط محددة، ليس بعد كل واقعة وشكوى يتدخل بمنع أسبوع أو شهر لأشخاص محددين ومعاقبتهم، بينما هناك صحافيون وإعلاميون يكتبون على صفحاتهم الشخصية لا يجرؤ على الاقتراب منهم».

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الأهلي المصري يضم المغربي سفيان بن جديدة 3 سنوات

سفيان بن جديدة (رويترز)
سفيان بن جديدة (رويترز)
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الأهلي المصري يضم المغربي سفيان بن جديدة 3 سنوات

سفيان بن جديدة (رويترز)
سفيان بن جديدة (رويترز)

أكدت إدارة الكرة بالنادي الأهلي المصري أنها أتمت كل الإجراءات الخاصة بضم المغربي سفيان بن جديدة مهاجم فريق المغرب الفاسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر بالأهلي المصري رفض الكشف عن اسمه في تصريحات خاصة لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، الأحد، أن جميع الإجراءات الخاصة بضم سفيان بن جديدة وعلى رأسها توقيع العقود تمت بشكل رسمي، ووقع اللاعب لمدة 3 أعوام.

وأضاف: «حصل اللاعب على راحة سلبية خاصة أن الدوري المغربي قد انتهي قبل أيام، وسيغادر إلى القاهرة بعدها للانضمام إلى تدريبات الأهلي المصري».

يذكر أن الأهلي المصري ضم ثنائي فريق إنبي بشكل رسمي علي محمود وأقطاي عبد الله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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حسام عبد المجيد إلى لودوغوريتس البلغاري

حسام عبد المجيد إلى لودوغوريتس البلغاري (أ.ف.ب)
حسام عبد المجيد إلى لودوغوريتس البلغاري (أ.ف.ب)
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حسام عبد المجيد إلى لودوغوريتس البلغاري

حسام عبد المجيد إلى لودوغوريتس البلغاري (أ.ف.ب)
حسام عبد المجيد إلى لودوغوريتس البلغاري (أ.ف.ب)

أعلن لودوغوريتس المنافس في دوري الدرجة الأولى البلغاري لكرة القدم السبت تعاقده مع المدافع حسام عبد المجيد قادماً من الزمالك بطل مصر.

ولم يكشف الفريق عن قيمة الانتقال، لكن وسائل إعلام مصرية ذكرت أن الصفقة تمت مقابل مليون ونصف المليون دولار. وانتقل عبد المجيد (25 عاماً) إلى لودوغوريتس بعد مشاركته مع مصر في كأس العالم قبل انتهاء مشوارها عند دور 16 بعد خسارة مثيرة 3-2 أمام الأرجنتين حاملة اللقب.

وقال النادي البلغاري في بيان: «تعاقد لودوغوريتس مع الدولي المصري حسام عبد المجيد. وسيواصل المدافع، الذي ارتدى أيضاً شارة قيادة الزمالك، أحد أنجح الأندية الأفريقية، مسيرته الكروية مع النادي البلغاري المتوج بلقب الدوري المحلي 14 مرة».

وبدأ عبد المجيد، الذي سيخوض أولى تجاربه خارج مصر، مسيرته مع فرق الفئات السنية المختلفة في الزمالك قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2019.

وساهم عبد المجيد، الذي سجل 15 هدفاً في 171 مباراة مع الزمالك في جميع المسابقات، في فوز فريقه بلقب الدوري في الموسم الماضي ليتوج به للمرة الثالثة، كما فاز بلقبين في كأس مصر، ولقب في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وكأس السوبر الأفريقية.

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