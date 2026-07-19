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الثلاثاء... اجتماع استثنائي لكبح «التعصب» بين جماهير الكرة المصرية

خطة لضبط الأداء الإعلامي في قناتي «الأهلي» و«الزمالك»

خطوات في مصر لمنع التعصب الكروي (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر)
خطوات في مصر لمنع التعصب الكروي (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر)
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الثلاثاء... اجتماع استثنائي لكبح «التعصب» بين جماهير الكرة المصرية

خطوات في مصر لمنع التعصب الكروي (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر)
خطوات في مصر لمنع التعصب الكروي (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر)

قررت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر عقد اجتماع، الثلاثاء المقبل، مع مسؤولي قناتي «الأهلي» و«الزمالك»، إلى جانب مسؤولي «راديو الزمالك»، في خطوة تستهدف تنظيم المشهد الإعلامي الرياضي قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة استقرت على انطلاق الدوري الجديد موسم 2026 - 2027 خلال أحد يومي 20 أو 21 أغسطس (آب) المقبل بمشاركة 20 نادياً، وحاز لقب بطل الدوري الموسم الماضي نادي الزمالك، بينما حل نادي بيراميدز في المركز الثاني، وجاء «الأهلي» في المركز الثالث.

ويستهدف الاجتماع المزمع عقده باللجنة التي يترأسها المستشار عبد السلام النجار عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة، وفق بيان للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وضع أطر واضحة لتقديم (قنوات الأندية) محتوى رياضي يتسق مع قيم المنافسة الشريفة، وينبذ التعصب والهجوم المتبادل بين قطبي الكرة المصرية «الأهلي» و«الزمالك»، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالضوابط المهنية والأكواد الأخلاقية المنظمة للعمل الإعلامي، بما يضمن تقديم رسالة مسؤولة تحافظ على استقرار الساحة الرياضية وتحد من الإثارة غير المبررة.

جماهير الهلي والزمالك الأكثر حماسا (رابطة الأندية المصرية المحترفة)

ويركز الاجتماع بشكل مباشر على آليات العمل داخل القناتين والمنصة الإذاعية، لتعزيز الوعي الجماهيري وتخفيف حدة الاحتقان بين مشجعي الناديين، و«تأتي هذه الجلسة كونها بداية لسلسلة من الاجتماعات التي يعتزم المجلس تنظيمها خلال الفترة المقبلة وقبل بداية الموسم الرياضي الجديد، بمشاركة نخبة من الإعلاميين، والصحافيين، وصناع المحتوى الرياضي؛ بهدف تطوير الخطاب الإعلامي الرياضي، وتعزيز دوره في نشر الوعي بمخاطر التعصب، وترسيخ القيم الرياضية الإيجابية داخل المجتمع الرياضي»، وفق البيان.

ويرى الناقد الرياضي المصري أسامة صقر أن رقعة التعصب الكروي بين جماهير ناديي الأهلي والزمالك عادة ما يؤججها إعلاميون، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حين يجد أزمات جماهيرية كبيرة مرتبطة بالتعصب يوجه اتهامات لإعلاميين من الناديين، وربما يفرض عقوبات على بعضهم والأمثلة كثيرة، لكن لا توجد حلول جذرية لتلك المسألة».

وأشار إلى أن «بعض الإعلاميين في الناديين يستفزون الجماهير بطريقتهم في الكلام، بل وأحياناً بمعلومات مغلوطة أو ناقصة أو مبتسرة يؤججون بها المشاعر، تعويضاً عن عدم امتلاكهم معلومات موثقة وحقيقية وعدم قدرتهم على الإقناع، والجمهور يأخذ هذه المعلومات منهم ويبني عليها مواقفه من الجانبين، ومن هنا يزداد الاحتقان عادة، ولا مجال لعلاج هذه الظاهرة إلا بإجراءات وضوابط وأكواد واضحة يلتزم بها الإعلاميون الممثلون للناديين الكبيرين لنزع فتيل التعصب والاحتقان».

كما يرى الناقد الرياضي المصري، أيمن أبو عايد، أن تدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يجب أن يكون في وضع الضوابط لاعتماد وظهور الإعلاميين وطبيعة البرامج ومستهدفاتها، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة تكمن فيمن يظهرون في برامج الإعلام الرياضي من أشخاص غير مؤهلين»، وتابع: «من المهم أن يتدخل المجلس بضوابط محددة، ليس بعد كل واقعة وشكوى يتدخل بمنع أسبوع أو شهر لأشخاص محددين ومعاقبتهم، بينما هناك صحافيون وإعلاميون يكتبون على صفحاتهم الشخصية لا يجرؤ على الاقتراب منهم».

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الرياضة رياضة عربية

الأهلي المصري يضم المغربي سفيان بن جديدة 3 سنوات

سفيان بن جديدة (رويترز)
سفيان بن جديدة (رويترز)
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الأهلي المصري يضم المغربي سفيان بن جديدة 3 سنوات

سفيان بن جديدة (رويترز)
سفيان بن جديدة (رويترز)

أكدت إدارة الكرة بالنادي الأهلي المصري أنها أتمت كل الإجراءات الخاصة بضم المغربي سفيان بن جديدة مهاجم فريق المغرب الفاسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر بالأهلي المصري رفض الكشف عن اسمه في تصريحات خاصة لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، الأحد، أن جميع الإجراءات الخاصة بضم سفيان بن جديدة وعلى رأسها توقيع العقود تمت بشكل رسمي، ووقع اللاعب لمدة 3 أعوام.

وأضاف: «حصل اللاعب على راحة سلبية خاصة أن الدوري المغربي قد انتهي قبل أيام، وسيغادر إلى القاهرة بعدها للانضمام إلى تدريبات الأهلي المصري».

يذكر أن الأهلي المصري ضم ثنائي فريق إنبي بشكل رسمي علي محمود وأقطاي عبد الله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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حسام عبد المجيد إلى لودوغوريتس البلغاري

حسام عبد المجيد إلى لودوغوريتس البلغاري (أ.ف.ب)
حسام عبد المجيد إلى لودوغوريتس البلغاري (أ.ف.ب)
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حسام عبد المجيد إلى لودوغوريتس البلغاري

حسام عبد المجيد إلى لودوغوريتس البلغاري (أ.ف.ب)
حسام عبد المجيد إلى لودوغوريتس البلغاري (أ.ف.ب)

أعلن لودوغوريتس المنافس في دوري الدرجة الأولى البلغاري لكرة القدم السبت تعاقده مع المدافع حسام عبد المجيد قادماً من الزمالك بطل مصر.

ولم يكشف الفريق عن قيمة الانتقال، لكن وسائل إعلام مصرية ذكرت أن الصفقة تمت مقابل مليون ونصف المليون دولار. وانتقل عبد المجيد (25 عاماً) إلى لودوغوريتس بعد مشاركته مع مصر في كأس العالم قبل انتهاء مشوارها عند دور 16 بعد خسارة مثيرة 3-2 أمام الأرجنتين حاملة اللقب.

وقال النادي البلغاري في بيان: «تعاقد لودوغوريتس مع الدولي المصري حسام عبد المجيد. وسيواصل المدافع، الذي ارتدى أيضاً شارة قيادة الزمالك، أحد أنجح الأندية الأفريقية، مسيرته الكروية مع النادي البلغاري المتوج بلقب الدوري المحلي 14 مرة».

وبدأ عبد المجيد، الذي سيخوض أولى تجاربه خارج مصر، مسيرته مع فرق الفئات السنية المختلفة في الزمالك قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2019.

وساهم عبد المجيد، الذي سجل 15 هدفاً في 171 مباراة مع الزمالك في جميع المسابقات، في فوز فريقه بلقب الدوري في الموسم الماضي ليتوج به للمرة الثالثة، كما فاز بلقبين في كأس مصر، ولقب في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وكأس السوبر الأفريقية.

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بعد تألقه المونديالي... سيلتيك يتحرك لخطف هيثم حسن

الدولي المصري هيثم حسن تألق ضد الأرجنتين بالمونديال (أ.ف.ب)
الدولي المصري هيثم حسن تألق ضد الأرجنتين بالمونديال (أ.ف.ب)
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بعد تألقه المونديالي... سيلتيك يتحرك لخطف هيثم حسن

الدولي المصري هيثم حسن تألق ضد الأرجنتين بالمونديال (أ.ف.ب)
الدولي المصري هيثم حسن تألق ضد الأرجنتين بالمونديال (أ.ف.ب)

دخل مستقبل الدولي المصري هيثم حسن مرحلةً جديدةً من الإثارة، بعدما كشفت صحيفة «ذا صن» الاسكوتلندية عن أنَّ العملاق المحلي، سيلتيك، وضع جناح ريال أوفييدو على رأس أولوياته خلال سوق الانتقالات الصيفية، في محاولة لحسم واحدة من أبرز الصفقات التي لفتت الأنظار بعد كأس العالم 2026.

وبحسب التقرير، فإنَّ إدارة بطل اسكوتلندا ترى في صاحب الـ24 عاماً الخيار المثالي لتدعيم الخط الأمامي، خصوصاً بعد رحيل عدد من اللاعبين واقتراب آخرين من المغادرة.

وأضافت الصحيفة أنَّ الشرط الجزائي في عقد هيثم حسن يبلغ نحو 12 مليون يورو، لكنه قد ينتقل مقابل مبلغ أقل، مستفيداً من تبقي عام واحد فقط في عقده مع ريال أوفييدو. لكن الطريق أمام سيلتيك لن يكون مفروشاً بالورود، إذ أكدت تقارير بريطانية وإسبانية أنَّ أولمبيك مرسيليا يراقب اللاعب من كثب.

كما أشارت تقارير إلى أنَّ وكيل اللاعب يبحث عن حسم مستقبله سريعاً، سواء عبر الانتقال إلى الدوري الاسكوتلندي أو العودة إلى الدوري الفرنسي، الذي يعرفه جيداً منذ بداياته.

وزادت تصريحات هيثم حسن الأخيرة من التكهنات، بعدما أكد أنَّه يدرك أنَّ «لا أحد غير قابل للبيع»، مشيراً إلى أنَّ كرة القدم أصبحت صناعة، وأنه لا يعرف ما إذا كان سيستمر مع أوفييدو، رغم ارتباطه العاطفي بالنادي الإسباني.

ويعد هيثم حسن أحد خريجي «أكاديمية شاتورو» الفرنسية، قبل انتقاله إلى فياريال الإسباني، ثم خاض تجارب مع ميرانديس، وسبورتنغ خيخون على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل إلى ريال أوفييدو، حيث أصبح أحد أبرز عناصر الفريق. وخلال الموسم الماضي شارك في 37 مباراة بالدوري الإسباني، وأسهم بـ3 تمريرات حاسمة، رغم هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية.

وعلى الصعيد الدولي، مثَّل هيثم حسن جميع الفئات السنية لمنتخب فرنسا تقريباً، بداية من منتخب تحت 16 عاماً مروراً بمنتخبات تحت 17 و18 و19 و20 عاماً، قبل أن يقرِّر تغيير جنسيته الرياضية وتمثيل منتخب مصر الأول.

وجاءت انطلاقته الحقيقية مع «الفراعنة» في كأس العالم 2026، حيث خطف الأنظار بسرعته ومهاراته، وأسهم في وصول المنتخب إلى الدور ثُمن النهائي، وكان من أبرز نجوم مباراة الأرجنتين بعدما صنع هدفاً وقدم أداءً لافتاً رغم الخروج الدرامي.

ورغم أنَّ مسيرته لا تزال في بدايتها، فإنَّ تألقه في «الليغا»، ثم في كأس العالم رفع قيمته السوقية بشكل واضح، وجعل اسمه حاضراً بقوة على رادار أندية أوروبية وعربية، ليبدو أنَّ صيف 2026 قد يحمل له أكبر خطوة في مشواره الاحترافي.

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