إبراهيم حسن: الجماهير المصرية لعبت دوراً في التألق المونديالي

قال إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري، إنَّ الجماهير لعبت دوراً كبيراً في تقديم الفريق أداءاً جيداً في بطولة كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وودَّع منتخب مصر منافسات كأس العالم من دور الـ16، وذلك بعد هزيمته أمام الأرجنتين، حامل اللقب، 3 - 2 وذلك في أفضل إنجاز للكرة المصرية في المونديال.

وأضاف إبراهيم حسن في تصريحات لقناة «أون تايم سبورت» على هامش احتفالية المنتخب في استاد القاهرة، أنَّ القيادة السياسية لها دور كبير في دعم المنتخب المصري خلال مشواره في المونديال.

وأشاد مدير منتخب مصر بالدور الكبير الذي لعبته الجماهير في مشوار الفريق بالبطولة، حيث قال إنَّها دعمت الفريق بكل السبل الممكنة.

ووعد إبراهيم حسن جماهير الكرة المصرية بتقديم مستوى أفضل في الفترة المقبلة، بشكل يليق بالكرة المصرية بعد هذا الإنجاز.