الصحافة المغربية: «أسود الأطلس» أصبحوا من كبار منتخبات العالم

احتفت الصحافة المغربية بتأهل المنتخب المغربي إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعد إقصائه هولندا بركلات الترجيح، في مباراة وصفها مختلف وسائل الإعلام المغربية بالملحمية، معتبرة أن «أسود الأطلس» أكدوا مجدداً أنهم باتوا من كبار منتخبات العالم، وأن الإنجاز الذي تحقق في مونديال قطر لم يكن صدفة؛ بل بداية لمسيرة متواصلة من التألق.

وعنون «موقع اليوم 24» تغطيته بـ«مونديال 2026: الضربات الترجيحية تقود المنتخب الوطني المغربي إلى ثمن النهائي على حساب هولندا»، مؤكداً أن المنتخب المغربي «حجز مقعداً له في ثمن النهائي»، بعد مواجهة امتدت إلى الأشواط الإضافية قبل أن تحسمها ركلات الترجيح.

وأشار الموقع إلى أن المباراة بدأت بـ«حذر تكتيكي من الطرفين»، قبل أن يفرض المنتخب الهولندي سيطرته تدريجياً، في حين اعتمد المنتخب المغربي على المرتدات السريعة، ثم «بدأ المنتخب المغربي يدخل تدريجياً في أجواء المباراة، فارضاً أسلوبه على منافسه، ومستحوذاً على زمام المبادرة»، حيث كاد نايل العيناوي وأشرف حكيمي يفتتحان التسجيل في أكثر من مناسبة.

وأضاف أن الجولة الثانية شهدت أفضلية واضحة لأسود الأطلس، مشيراً إلى أن حكيمي كان قريباً من التسجيل بعدما «ارتطمت تسديدته القوية بالعارضة الأفقية». ورغم تقدم هولندا عبر كودي خاكبو في الدقيقة 72، فإن المنتخب المغربي «رفض الاستسلام»، قبل أن يتمكن عيسى ديوب من إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع، لتذهب المباراة إلى شوطين إضافيين ثم إلى ركلات الترجيح، التي «ابتسمت في النهاية للمنتخب الوطني المغربي، مانحة إياه بطاقة التأهل».

من جهتها، اختارت صحيفة «المنتخب» عنواناً حمل كثيراً من الدلالات: «أسود الأطلس يُسقطون الطواحين... والتأهل الثمين يزين العناوين»، معتبرة أن المنتخب المغربي دخل المواجهة «بشخصية قوية»، معتمداً على «الضغط العالي وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم»، وهو ما أربك المنتخب الهولندي منذ الدقائق الأولى.

لاعبو المغرب يحتفلون بعد ركلات الترجيح في ملعب مونتيري (د.ب.أ)

وأشادت الصحيفة بالأداء الجماعي، مؤكدة أن المنتخب المغربي «استمر في تقديم أداء منظم، سواء في الضغط أو في الانتشار الجيد داخل الملعب»، بينما نجح خط الوسط في «تقليص المساحات أمام لاعبي هولندا والحد من خطورتهم». كما أثنت على صلابة الخط الخلفي، معتبرة أن الدفاع المغربي «أحبط معظم المحاولات الهولندية»، في وقت كان فيه ياسين بونو حاضراً بتدخلات حاسمة للحفاظ على نظافة شباكه.

ورأت الصحيفة أن الشوط الثاني شهد «تحولاً واضحاً في نسق المباراة»، حيث «واصل المنتخب المغربي فرض أسلوبه والتحكم في مجريات اللعب»، قبل أن يسجل المنتخب الهولندي هدفاً عكس مجريات اللقاء. وأضافت أن الناخب الوطني أعاد الحيوية للفريق بإجراء عدة تبديلات، منحت المنتخب «نفساً جديداً»، حتى جاء هدف عيسى ديوب الذي «أعاد الأمل وأشعل حماس الجماهير»، قبل أن تحسم ركلات الترجيح بطاقة العبور للمغرب.

ولم تتوقف صحيفة «المنتخب» عند الجوانب الفنية فقط؛ بل أفردت مساحة واسعة للاحتفالات التي أعقبت المباراة، تحت عنوان «احتفالات تاريخية... لاعبو المنتخب المغربي يتقاسمون فرحة التأهل مع الجماهير بعد إسقاط هولندا».

وأكدت الصحيفة أن «الجماهير المغربية عاشت لحظات استثنائية عقب نهاية المباراة»، بعدما «نزل اللاعبون للاحتفال مع الأنصار الذين صنعوا أجواء رائعة في المدرجات، احتفاء بالفوز الثمين والتأهل المستحق».

مشجعو المغرب يحتفلون في الرباط بعد فوز منتخبهم على هولندا (إ.ب.أ)

وأضافت أن نجوم المنتخب «توجهوا مباشرة بعد صافرة النهاية نحو الجماهير المغربية، حيث تبادلوا التحية والهتافات ورددوا الأغاني الوطنية، في مشهد جسد قوة العلاقة بين المنتخب وأنصاره». كما أشارت إلى مشاركة القائد أشرف حكيمي وياسين بونو وإبراهيم دياز وبقية اللاعبين في الاحتفالات، تعبيراً عن امتنانهم للدعم الجماهيري الذي رافق المنتخب طوال البطولة.

وأبرزت الصحيفة أن الجماهير «رددت الأهازيج الوطنية ورفعت الأعلام المغربية»، فيما «حرص اللاعبون على التقاط الصور التذكارية وتحية الجماهير التي لم تتوقف عن تشجيعهم»، في مشهد وصفته بأنه يجسد «الأجواء الاستثنائية التي يعيشها المنتخب الوطني في المونديال».

بدوره، ركز موقع «لو 360» على الأجواء التي عاشها الشارع المغربي، معنوناً تقريره بـ«سيناريو درامي واحتفالات صاخبة... هكذا عاش الشارع الفاسي عبور أسود الأطلس إلى ثمن نهائي المونديال».

مشجعو المغرب يحتفلون في الرباط بعد الفوز على هولندا (إ.ب.أ)

ووصف الموقع المباراة بأنها «ماراثونية حبست الأنفاس حتى ركلات الترجيح»، مؤكداً أن آلاف الجماهير خرجت إلى الشوارع مباشرة بعد الركلة الحاسمة، لترتفع الأعلام المغربية وتتعالى الهتافات والأهازيج وأبواق السيارات حتى ساعات الصباح الأولى.

الجماهير المغربية تحتفل بالفوز بركلات الترجيح في غوادالوبي قرب مونتيري (أ.ب)

كما نقل الموقع عن أحد المشجعين قوله: «أسود الأطلس قدموا مباراة كبيرة أمام منتخب قوي، ولعبوا بعقلية المنتخبات الكبرى، واستحقوا التأهل عن جدارة»، في حين رددت الجماهير شعار«ديما مغرب»، في مشهد عكس حجم الالتفاف الشعبي حول المنتخب الوطني.

وأجمعت الصحافة المغربية في تغطيتها على أن المنتخب الوطني لم يعد منتخباً يصنع المفاجآت؛ بل أصبح منافساً حقيقياً على الأدوار المتقدمة، مؤكدة أن شخصية الفريق، وانضباطه التكتيكي، وقوته الذهنية، وروح لاعبيه، كانت العوامل التي صنعت هذا الإنجاز الجديد، وأبقت الحلم المغربي قائماً في مونديال 2026، قبل المواجهة المرتقبة أمام كندا في دور الـ16.