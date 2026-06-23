مصر: «ميدو» يتعرض لأزمة صحية عقب صدور حكم بحبس نجله

تعرض اللاعب أحمد حسام الشهير بـ«ميدو» لاعب المنتخب المصري سابقاً، والإعلامي الحالي، لأزمة صحية، الثلاثاء، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات بالقاهرة.

وربطت وسائل إعلام محلية بين ما تعرض له اللاعب السابق وصدور قرار قضائي، أمس (الاثنين)، من محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بحق نجله «حسين» بالحبس 7 أشهر، بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة، ومقاومة السلطات، وقيادة من دون رخصة في منطقة التجمع الخامس (شرق القاهرة).

ونقلت صحف مصرية إصابة «ميدو» (43 عاماً) بجلطة في المخ، إلا أن شقيقه تامر وصفي، نفى عبر تصريحات صحافية ما تردد بشأن ذلك، موضحاً أن «ميدو» تعرَّض لارتفاع شديد في ضغط الدم، بالإضافة إلى أزمة تنفسية استدعت وضعه تحت الملاحظة الطبية لفترة قصيرة؛ مشيراً إلى أن حالته تحسنت بشكل ملحوظ، وأنه غادر المستشفى ظهر الثلاثاء، بعد الاطمئنان عليه، مؤكداً أن حالته مستقرة.

كانت محكمة الطفل في مصر قد أصدرت الشهر الماضي حكماً بحبس نجل «ميدو» 7 أشهر، بينما كانت السلطات المصرية أوقفت نجله بعد الاشتباه به أثناء قيادته سيارة في منطقة التجمع الخامس، وبعد توقيفه حاول الفرار، وتسبب في تهشيم زجاج سيارة تابعة للشرطة، وعثرت قوات الأمن على مخدر الحشيش وزجاجة خمر، وأحالت الواقعة لجهات التحقيق.

وبالتحقيق معه تبين أن «حسين» نجل اللاعب أحمد حسام (ميدو) طالب في المرحلة الثانوية، وتمت إحالته إلى محكمة الطفل لأنه لم يتجاوز 18 عاماً، وتم توجيه اتهامات له بمقاومة السلطات، وقيادة سيارة دون رخصة، بالإضافة إلى إتلاف ممتلكات عامة.

إلى ذلك تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر اسم «ميدو»، وتناقلت تعرضه لأزمة صحية، ما أثار اهتمام متابعيه.

ونشر مغردون عشرات التعليقات التي تدعو له بالشفاء، وأمنيات بالعودة سريعاً إلى الوسط الرياضي.

كما قدم قطاع آخر من الجمهور دعماً معنوياً يتجاوز مجرد التمنيات بالشفاء، في محاولة لترميم الحالة النفسية للاعب، في ظل الضغوط التي تعرَّض لها بسبب نجله. ووصف كثيرون ما يمر به اللاعب السابق بأنه «ابتلاء صعب» كنوع من التعاطف مع نجله.

يذكر أن ميدو لعب 51 مباراة دولية مع المنتخب المصري في الفترة من 2001 وحتى 2009، ونجح في تسجيل 18 هدفاً بدأها في شباك المنتخب الإماراتي ودياً عام 2001، وأنهاها في شباك المنتخب الليبي في المواجهة الأولى لمنتخب مصر في نهائيات أمم أفريقيا 2006، التي شارك في تتويج «الفراعنة» بها.

كما تُوج مع أياكس الهولندي بلقب الدوري مرتين (2001– 2002)، (2010– 2011) وكأس هولندا (2001– 2002) وكأس السوبر 2003.

وتتميز شخصية «ميدو» في الوسط الرياضي بكونها مُثيرة للجدل، فغالباً ما تشهد تعليقات الجمهور عليه انقساماً بين مؤيد ومعارض لآرائه وتعليقاته وتحليله الفني للأوضاع الرياضية والمباريات.

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، إيقاف أحمد حسام (ميدو) عن الظهور الإعلامي لمدة شهرين، بسبب تصريحاته عن منتخب مصر، والتي زعم خلالها استعانة الجهاز الفني الأسبق للمنتخب الوطني، بقيادة المدرب حسن شحاتة، بالمشايخ والمشعوذين قبل المباريات، الذين تدخلوا في اختيار التشكيل المناسب من وجهة نظرهم.