الزمالك المصري يواصل إنهاء قضايا إيقاف القيد

وفاة مشجع وإصابة 8 آخرين إثر تدافع في محيط المدرج الروماني وسط عمّان

وفاة مشجع وإصابة 8 آخرين إثر تدافع في محيط المدرج الروماني وسط عمّان (أ.ف.ب)

توفي مشجع أردني، وأصيب ثمانية آخرون الثلاثاء جراء تدافع في المدرج الروماني وسط عمّان، حيث حضر آلاف الأشخاص لمتابعة مباراة منتخب بلادهم في كأس العالم لكرة القدم أمام الجزائر، وفق ما أفاد مصدر أمني أردني.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان إنّه «تم إسعاف تسعة أشخاص إلى المستشفى فجر اليوم الثلاثاء إثر إصابتهم خلال تدافع للجمهور داخل الساحة الهاشمية» المجاورة للمدرج الروماني، حيث نُصبت شاشات عملاقة لعرض مباريات كأس العالم لكرة القدم.

وأضاف أن «أحد المصابين ما لبث أن فارق الحياة، وجرى تحويله للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما تلقى باقي المصابين العلاج، وحالاتهم حسنة، ومتوسطة». وأشار مصدر طبي إلى أن المشجع المتوفى في العشرينات من العمر.

وقد تجمهر آلاف الأردنيين فجر الثلاثاء لمتابعة ثاني مباريات منتخبهم في كأس العالم 2026 من على المدرج الروماني الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي، ويتسع لنحو ستة آلاف شخص، حيث وُضعت شاشات عملاقة لنقل المباراة التي انتهت بخسارة الأردن أمام الجزائر بنتيجة 2-1. وقدر مصدر وزاري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» «عدد الحاضرين بأكثر من 15 ألف شخص».

ويُعد المدرج الروماني أحد أبرز معالم عمّان التاريخية، إذ يعود تاريخ بنائه إلى القرن الثاني الميلادي، وتحديداً بين عامي 138 و161 ميلادية خلال عهد الإمبراطور الروماني أنطونيوس بيوس، وكان يُستخدم للعروض المسرحية، والغنائية. ويتميز هذا المدرج بنظام صوتي فريد مكّنه من الحفاظ على جودة الأداء، كما يتسع لنحو ستة آلاف متفرج، ما يجعله من أكبر المسارح في الأردن حتى اليوم.

قلبت الجزائر تأخرها أمام الأردن في الشوط الثاني وهزمته 2-1 لتقصيه من دور المجموعات، في سانتا كلارا في سان فرنسيسكو، ضمن الجولة الثانية من مونديال 2026 في كرة القدم. وانطلقت المباراة عند الساعة السادسة صباحاً بتوقيت الأردن (03.00 ت غ)، فيما قررت الحكومة بدء الدوام الرسمي في الوزارات والدوائر الحكومية عند الساعة العاشرة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة اللقاء.

وخسر الأردن مباراته الأولى الأربعاء الماضي أمام النمسا 1-3 على ملعب ليفايس في سان فرنسيسكو ضمن منافسات المجموعة العاشرة التي تصدرتها الأرجنتين حاملة اللقب بعد الجولة الثانية من دور المجموعات.