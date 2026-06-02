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لوبتيغي: تأهل قطر إلى المونديال ثمرة عمل جماعي

الإسباني جولين لوبتيغي المدير الفني للمنتخب القطري (د.ب.أ)
الإسباني جولين لوبتيغي المدير الفني للمنتخب القطري (د.ب.أ)
  • سانتا باربارا: «الشرق الأوسط»
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  • سانتا باربارا: «الشرق الأوسط»
TT

لوبتيغي: تأهل قطر إلى المونديال ثمرة عمل جماعي

الإسباني جولين لوبتيغي المدير الفني للمنتخب القطري (د.ب.أ)
الإسباني جولين لوبتيغي المدير الفني للمنتخب القطري (د.ب.أ)

أكد الإسباني جولين لوبتيغي، المدير الفني للمنتخب القطري لكرة القدم، أن التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 يمثل إنجازاً مهماً في مسيرة الكرة القطرية، مشدداً على أن بلوغ المونديال جاء نتيجة عمل طويل وجهود كبيرة بذلها اللاعبون وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية طوال الفترة الماضية.

وقال لوبتيغي، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للاتحاد القطري لكرة القدم عبر منصة «إكس» على هامش معسكر العنابي في مدينة سانتا باربارا بولاية كاليفورينا الأميركية، إن التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالي يعد محطة مهمة للمنتخب، خاصة أنه تحقق هذه المرة عبر التصفيات، مؤكداً أن اللاعبين استحقوا هذا الإنجاز بفضل التزامهم وروحهم العالية وقدرتهم على تجاوز التحديات التي واجهتهم خلال مشوار التصفيات.

وأضاف المدرب الإسباني أن «العنابي» مطالب بالاستمتاع بلحظة التأهل، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على التركيز ومواصلة العمل بالجدية نفسها استعداداً للاستحقاقات المقبلة، معتبراً أن المسؤولية أصبحت أكبر بعد ضمان الوجود في الحدث الكروي الأبرز عالمياً.

وأشار لوبتيغي إلى أن المنافسة القوية بين اللاعبين تعد من أبرز المكاسب التي يعيشها المنتخب حالياً، موضحاً أن وجود عناصر شابة تضغط بقوة على أصحاب الخبرة أسهم في رفع مستوى الأداء داخل الفريق، ومنح الجهاز الفني خيارات متعددة في مختلف المراكز.

وأوضح أن المنافسة الداخلية تفرض على جميع اللاعبين المحافظة على أعلى درجات الجاهزية والتركيز، مؤكداً أن شعور كل لاعب بأن مكانه في التشكيلة الأساسية ليس مضموناً ينعكس إيجابياً على مستوى الأداء الجماعي ويخدم مصلحة المنتخب على المدى البعيد.

وفيما يتعلق بمنافسات كأس العالم 2026، أكد لوبتيغي أنه لا ينظر كثيراً إلى أسماء المنتخبات المنافسة بقدر اهتمامه بما سيقدمه المنتخب القطري داخل أرض الملعب، مشيراً إلى أن الفوارق النظرية لا تضمن تحقيق النتائج، وأن المباريات تحسم بالأداء والجاهزية خلال المنافسات.

وأضاف أن المنتخب القطري يمتلك مجموعة من اللاعبين القادرين على المنافسة أمام مختلف المنتخبات، لافتاً إلى أهمية الحفاظ على الشخصية الفنية للفريق والثقة بالنفس خلال مباريات البطولة.

كما أشاد المدرب الإسباني بالحماس والالتزام اللذين أظهرهما اللاعبون منذ انطلاق فترة الإعداد، مؤكداً أن الجميع يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه قبل المشاركة في كأس العالم، وأن العمل يسير بصورة إيجابية نحو الوصول إلى أفضل درجات الجاهزية.

واختتم لوبتيغي تصريحاته بتوجيه رسالة إلى الجماهير القطرية، معرباً عن تقديره للدعم الذي يحظى به المنتخب، ومؤكداً أن اللاعبين سيبذلون أقصى ما لديهم من أجل تقديم صورة مشرفة لكرة القدم القطرية خلال نهائيات كأس العالم، وتحقيق مشاركة تواكب الطموحات الكبيرة للجماهير.

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«وديّات المونديال»: المغرب يكتسح مدغشقر برباعية

المغرب هزم مدغشقر برباعية وديّاً (أ.ف.ب)
المغرب هزم مدغشقر برباعية وديّاً (أ.ف.ب)
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT

«وديّات المونديال»: المغرب يكتسح مدغشقر برباعية

المغرب هزم مدغشقر برباعية وديّاً (أ.ف.ب)
المغرب هزم مدغشقر برباعية وديّاً (أ.ف.ب)

سجّل إسماعيل الصيباري ثنائية، ليكتسح المغرب منتخب مدغشقر 4 - صفر في المباراة الودية التي جمعت بينهما الثلاثاء على ملعب مولاي عبد الله بالرباط، ضمن استعداداته لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وتألق الصيباري بتسجيله هدفين في الدقيقتين 4 و24، قبل أن يعزز سفيان رحيمي النتيجة بالهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 78، فيما اختتم أيوب الكعبي الرباعية في الدقيقة 87.

ودخل «أسود الأطلس» المواجهة بقوة، حيث افتتحوا التسجيل مبكراً عبر الصيباري الذي حوّل برأسه ركلة ركنية نفّذها بلال الخنوس نحو القائم البعيد داخل الشباك في الدقيقة الرابعة.

وواصل أصحاب الأرض ضغطهم الهجومي. وكاد نصير مزراوي يضاعف النتيجة في الدقيقة 19 بتسديدة قوية ارتدت من العارضة.

وعاد الصيباري ليهزّ الشباك مجدداً في الدقيقة 24، بعدما استغل خطأ دفاعياً من منتخب مدغشقر، خطف على إثره الكرة، ووضعها في المرمى، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني.

واستمر تفوق المنتخب المغربي في الشوط الثاني، حتى احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 78 إثر عرقلة تعرض لها عز الدين أوناحي داخل منطقة الجزاء، نفّذها رحيمي بنجاح ليضيف الهدف الثالث.

وقبل نهاية المباراة، اختتم أيوب الكعبي مهرجان الأهداف في الدقيقة 87، بعدما قاد إبراهيم دياز هجمة من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، وسدّد كرة ارتدت من القائم، ليتابعها الكعبي في الشباك.

ومن المقرر أن يسافر المنتخب المغربي إلى الولايات المتحدة لخوض مباراته الودية الأخيرة أمام النرويج يوم الأحد المقبل، قبل انطلاق مشواره في كأس العالم، حيث أوقعته القرعة في مجموعة تضم البرازيل واسكوتلندا وهايتي.

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خلاف مالي يؤجل حسم تجديد عقد بيتكوفيتش مع الجزائر

البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدرب المنتخب الجزائري (رويترز)
البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدرب المنتخب الجزائري (رويترز)
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
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  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
TT

خلاف مالي يؤجل حسم تجديد عقد بيتكوفيتش مع الجزائر

البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدرب المنتخب الجزائري (رويترز)
البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدرب المنتخب الجزائري (رويترز)

لا تزال مسألة تجديد عقد المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مع المنتخب الجزائري لكرة القدم تنتظر الحسم بعد إعلان حسن النوايا الرسمي.

كان بيتكوفيتش كشف الأحد الماضي، خلال مؤتمر صحافي أعلن فيه القائمة الرسمية لمنتخب الجزائر المشاركة في كأس العالم 2026، أنه لم يتوصل بعد إلى اتفاق لتجديد عقده، مؤكداً سعادته بالعمل في الجزائر وتطلعه إلى الاستقرار.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أن بيتكوفيتش يطالب عبر محاميه براتب شهري يصل إلى 210 آلاف يورو شهرياً، وهو الراتب نفسه الذي كان يتقاضاه سلفه جمال بلماضي.

وأبرزت المصادر نفسها أن بيتكوفيتش رفض عرضاً أولياً من رئيس الاتحاد الجزائري، وليد صادي، يتضمن زيادة راتبه بـ20 ألف يورو شهرياً، أي من 135 ألفاً حالياً إلى 155 ألفاً.

وإذا كان المال هو العقبة الرئيسة أمام استمرار بيتكوفيتش، مع منتخب الجزائر، فإن مدة العقد لا تمثل مشكلة بعدما وافق المدرب على قيادة «الخضر» إلا ما بعد نهائيات كأس أمم أفريقيا 2028، رغم رغبته في عقد يمتد حتى مونديال 2030.

كما لم يعترض على هدف الاتحاد الجزائري الذي يشترط بلوغ قبل نهائي أمم أفريقيا 2027، ونهائي كأس الأمم 2028.

ومن المرجح أن يجتمع صادي مع بيتكوفيتش قريباً، ربما قبل السفر إلى مدينة كانساس سيتي، مقر إقامة «محاربي الصحراء» في الولايات المتحدة الأميركية، على أمل التوصل إلى اتفاق نهائي يراعي القدرات المالية للاتحاد الجزائري.

يذكر أن المنتخب الجزائري سيلاقي مضيّفه المنتخب الهولندي ودياً، الأربعاء، استعداداً لمشاركته في نهائيات كأس العالم المقررة بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

ويستهل منتخب الجزائر مشواره في مونديال بملاقاة نظيره الأرجنتين حامل اللقب يوم 17 يونيو (حزيران) بمدينة كانساس سيتي، ثم الأردن يوم 23 من الشهر نفسه بمدينة سان فرانسيسكو، قبل العودة إلى كانساس سيتي لمواجهة النمسا يوم 27 يونيو، في ختام مباريات المجموعة العاشرة.

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«مونديال 2026»: سلامي يعلن قائمة الأردن النهائية دون مفاجآت

جمال سلامي (رويترز)
جمال سلامي (رويترز)
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«مونديال 2026»: سلامي يعلن قائمة الأردن النهائية دون مفاجآت

جمال سلامي (رويترز)
جمال سلامي (رويترز)

استقرّ المغربي جمال سلامي، مدرب الأردن، على القائمة النهائية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بدءاً من 11 يونيو (حزيران) الحالي، وجاءت دون مفاجآت.

وقرر سلامي، بعد الخسارة الودية أمام سويسرا 1-4، الأحد، استبعاد اللاعبين محمد أبو غوش ويوسف قشي، معتمداً على 26 لاعباً سيُمثلون الأردن في باكورة مشاركاته بـ«كأس العالم».

ويُعوّل الأردن على جناح رين الفرنسي، موسى التعمري، في حين يفتقد أبرز هدّافيه يزن النعيمات بسبب إصابة قوية في الركبة.

ووصل منتخب «النشامى»، الثلاثاء، إلى مدينة سان دييغو في الولايات المتحدة، لخوض معسكر تدريبي أخير حتى العاشر من الشهر الحالي، ويتضمن خوض مباراة ودية أمام كولومبيا، الاثنين، على ملعب سنابدراغون.

منتخب الأردن (رويترز)

ويبدأ الأردن مشواره بمواجهة النمسا في المجموعة العاشرة، في 17 الحالي في سان فرنسيسكو، ثم الجزائر يوم 23 على الملعب عينه، ثم الأرجنتين، حاملة اللقب، يوم 28 في دالاس.

وضمّت القائمة في حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، نور بني عطية

وفي الدفاع: عبد الله نصيب، سعد الروسان، يزن العرب، سليم عبيد، محمد أبو النادي، حسام أبو الذهب، إحسان حداد، أنس بدوي.

وفي الوسط: مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداود.

وفي الهجوم: محمود المرضي، عودة الفاخوري، موسى التعمري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، إبراهيم صبرة، وعلي علوان.

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