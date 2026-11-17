​لم تكن خسارة المنتخب الهولندي أمام نظيره الألماني بخماسية نظيفة في دوري الأمم الأوروبية مجرد هزيمة ثقيلة؛ بل تحولت إلى مادة لانتقادات حادة في الصحافة الهولندية، التي أجمعت على أن ما حدث تجاوز حدود النتيجة إلى أزمة في الأداء والتنظيم والقدرة على مجاراة المنافسين الكبار. وبين عناوين من قبيل «أداء كارثي» و«فضيحة بكل معنى الكلمة» و«فريق فوضوي»، عكست التغطيات حجم الصدمة التي خلَّفتها المباراة.

وجاءت الخسارة أمام ألمانيا بنتيجة 5-0 لتشكِّل ضربة قاسية للمنتخب الهولندي بقيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز؛ خصوصاً أنها تُعدُّ أثقل هزيمة يتلقاها منذ نحو 70 عاماً. وزادت المفارقة من وقع النتيجة، بعدما كان المنتخب نفسه قد حقق انتصاراً عريضاً على اليونان بسبعة أهداف نظيفة قبل 3 أيام فقط، لينتقل من نشوة الفوز الكبير إلى واحدة من أكثر لياليه إحباطاً.

لاعبو منتخب هولندا يُبدون حسرتهم خلال المباراة أمام ألمانيا ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم (إ.ب.أ)

واختارت صحيفة «دي تلغراف» توصيف الأداء بعبارة «أداء كارثي»، في تعبير يعكس حجم الاستياء من المستوى الذي ظهر به المنتخب. ولم تقتصر انتقادات الصحيفة على الأهداف الخمسة؛ بل تناولت الطريقة التي فقد بها اللاعبون السيطرة على المباراة، وعجزهم عن مجاراة الإيقاع الألماني، فضلاً عن الأخطاء الدفاعية التي سهَّلت مهمة أصحاب الأرض.

ورأت الصحيفة أن الخسارة تطرح تساؤلات جدية بشأن قدرة تشافي على إعادة التوازن إلى المنتخب، بعدما ظهر الفريق عاجزاً عن التعامل مع الضغط الألماني، سواء من حيث التنظيم الدفاعي أو الانتقال من الدفاع إلى الهجوم.

أما صحيفة «ألخمين داخبلاد»، فاستخدمت وصف «فضيحة بكل معنى الكلمة»، في انتقاد مباشر للأداء الهولندي. وركزت على الفارق الكبير بين المنتخبين من حيث التركيز والحدة والفاعلية، معتبرة أن ألمانيا فرضت تفوقها في مختلف جوانب المواجهة.

وسلَّطت الصحيفة الضوء على الأخطاء الفردية التي ساهمت في تفاقم النتيجة، ولا سيما الخطأ الذي ارتكبه دينزل دومفريس وأسهم في أحد أهداف فلوريان فيرتز. ولم يكن الانتقاد مرتبطاً بلقطة واحدة بقدر ما عكس حالة الارتباك التي سيطرت على الخط الخلفي طوال المباراة.

من جهتها، اختارت صحيفة «دي فولكسكرانت» وصف المنتخب بأنه «فريق فوضوي بلا تنظيم»، في إشارة إلى غياب الانسجام والانضباط داخل الملعب.

وحسب القراءة التي قدمتها الصحيفة، بدا المنتخب الهولندي مختلفاً تماماً عن ذلك الذي اكتسح اليونان قبل أيام؛ إذ غابت عنه الروح الجماعية والقدرة على التعامل مع التحولات السريعة، بينما تحولت المساحات الدفاعية إلى نقاط ضعف استغلها الألمان بفاعلية.

وامتدت الانتقادات إلى القائد دومفريس، الذي وجد نفسه في قلب النقاش بشأن المسؤولية عن الانهيار، وسط تساؤلات حول دور العناصر الأكثر خبرة في الحفاظ على تماسك الفريق عندما تتعقد المباراة.

أما صحيفة «إن آر سي»، فركزت على الأبعاد الفنية للخسارة، ووصفت الأمسية بأنها مهينة وكاشفة للعيوب التي يعاني منها المنتخب. وأشارت إلى الانهيار الدفاعي في الشوط الثاني، بعدما استقبلت الشباك الهولندية 4 أهداف خلال 17 دقيقة، ما أظهر عجز الفريق عن استعادة توازنه بعد تلقي الضربات المتتالية.

مدرب منتخب هولندا تشافي هيرنانديز يبدي انفعاله خلال مواجهة ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية (رويترز)

وتناولت الانتقادات كذلك النهج الفني الذي يعتمده تشافي، والقائم على الاستحواذ والتمركز، بعدما فشل اللاعبون في تطبيقه أمام الضغط الألماني، لتتحول المباراة إلى اختبار قاسٍ لمدى جاهزية المنتخب أمام المنافسين الأقوياء.

وفي تغطيتها للمواجهة، اختارت هيئة الإذاعة الهولندية «إن أو إس» عنوانا لافتاً مفاده أن «ألمانيا أعادت هولندا بعنف إلى أرض الواقع»، مشيرة إلى أن الخماسية تمثل أكبر خسارة للمنتخب منذ عام 1959.

وأبرزت الهيئة أن المنتخب الهولندي خسر صدارة مجموعته لصالح ألمانيا، رغم ضمانه التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية، ما جعل الخسارة تتجاوز الحسابات الرقمية لتترك أثراً معنوياً وفنياً كبيراً.

ولم يسلم تشافي من الانتقادات الشخصية؛ إذ حمَّله الصحافي فالنتاين دريسن، رئيس قسم كرة القدم في «دي تلغراف»، مسؤولية أساسية عن النتيجة، منتقداً بعض خياراته في التشكيلة، ولا سيما الدفع بكوينتن تيمبر بدلاً من فرينكي دي يونغ المصاب، في وقت رأى فيه أن تيون كوبماينرز كان خياراً أكثر ملاءمة.

وبينما احتفت الصحافة الألمانية بخماسية منتخبها وثنائية فلوريان فيرتز، انشغلت نظيرتها الهولندية بالبحث عن أسباب الانهيار، وبالسؤال عما إذا كانت هذه الخسارة مجرد كبوة عابرة أم مؤشراً إلى مشكلات أعمق.

وفي المحصلة، كشفت ردود الفعل الصحافية عن حجم الفجوة بين التوقعات والواقع. فبعد أيام قليلة من سباعية اليونان، وجدت هولندا نفسها أمام أسئلة صعبة تتعلق بهويتها الفنية وصلابة دفاعها ومستقبل مشروع تشافي، في انتظار الرد داخل الملعب؛ حيث وحده الأداء قادر على تبديد آثار واحدة من أقسى الهزائم في تاريخ المنتخب.