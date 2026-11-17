رأى المدرب يورغن كلوب أنه «لن يشكك أحد في منتخب ألمانيا» بعد اكتساحه ضيفه الهولندي 5 - 0، الاثنين، في الجولة السادسة الأخيرة ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ودخل الألمان المباراة في برلين وهم في المركز الثالث بالمجموعة، لكنهم أنهوا المنافسات في الصدارة بعد الفوز الكبير، ليبلغوا ربع النهائي رفقة هولندا نفسها.

وتولى المدرب السابق لليفربول الإنجليزي تدريب المنتخب الألماني خلال الصيف، بعد خروج أبطال العالم 4 مرات من كأس العالم للمرة الثالثة توالياً من الأدوار المبكرة.

وكُلّف كلوب بتحسين نتائج ألمانيا المتراجعة، وحصل على عقد يمتد حتى كأس العالم 2030، وقال إن فريقه قادر على تحقيق إنجاز كبير.

وصرّح كلوب لقناة «إيه آر دي»: «سيعود الجميع إلى منازلهم وهم يبتسمون، وعلى مدى الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة على الأقل، لن يشكك أحد في المنتخب الألماني».

وأضاف: «بدلاً من ذلك، سيفكرون: هذا قد يتحول فعلاً إلى شيء كبير».

وتابع كلوب: «لدينا لاعبون رائعون وشخصيات مميزة»، مضيفاً: «اللاعبون أنفسهم يفاجئون أنفسهم».

وبدا المنتخب الألماني في بعض فترات المباراة خارج المتناول؛ إذ اخترق دفاعات هولندا بسهولة، علماً بأن المنتخب الهولندي لم يتعرض لأي هزيمة في دوري الأمم هذا الموسم.

وسجل فلوريان فيرتز هدفين، فيما أحرز ديري شيرهانت ونيكو شلوتربيك وبرايان غرودا الأهداف الأخرى، كما صنع الأخير هدفين.

وجاءت مباراة الاثنين بعد 150 يوماً من خسارة ألمانيا أمام باراغواي في دور الـ32 من كأس العالم.

وأشاد كلوب باللاعبين الحاضرين كما بمستقبل تشكيلته، قائلاً: «لدينا هنا بعض اللاعبين المذهلين، كما أن الجيل المقبل في طريقه للانضمام».

وخصّ كلوب بالثناء غرودا وشيرهانت اللذين منحهما المشاركة الدولية الأولى مع المنتخب.

وقال: «يا لهما من لاعبين. لكن حجم العمل الذي يبذلانه هائل. هذا ما يحدد هوية الفريق، والكثيرون غيرهم يستطيعون اللعب أيضاً».

ولا يزال منافس ألمانيا المقبل غير معروف؛ إذ ستسحب القرعة في سويسرا الجمعة، لكن قد يواجه أبطال العالم إسبانيا، أو البرتغال، أو بلجيكا.

وعلّق كلوب: «ألقيت نظرة على الأمر. إنه مسار صعب جداً. أنا أتطلع إليه».

بدوره، قال فيرتز: «نأمل في أن نجعل الأمر ممتعاً للجماهير. لقد كان ممتعاً بالتأكيد بالنسبة لنا، خصوصاً في الشوط الثاني».

وأضاف: «لا يهمنا من سنواجه. نريد أن نلعب كرة قدم هجومية. نريد تسجيل الأهداف وفرض سيطرتنا على المنافس. وأعتقد أننا فعلنا ذلك بشكل مثالي».

وأردف قائلاً: «نريد مواصلة التقدم العام المقبل. نريد أن نصبح أفضل. أعتقد أننا حققنا خطوات كبيرة في تطورنا بصفتنا فريقاً».

وقال شيرهانت: «لا أعتقد أن الأمور كان يمكن أن تسير بشكل أفضل. أن أسجل الهدف الافتتاحي هنا في مدينتي. لا أعتقد أنني كان يمكن أن أحلم بما هو أفضل، إنه أمر لا يصدق».

وكانت الهزيمة الأولى لهولندا منذ تولي مدربها تشافي هرنانديز المهمة، لكن المنتخب الهولندي تأهل أيضاً إلى دور الثمانية رغم فوز اليونان 1 - 0 على صربيا.

ولم يقدم المنتخب الهولندي الكثير هجومياً بعد الهدف الألماني الثاني، كما افتقد قائده المصاب فيرجيل فان دايك في الخط الخلفي، فيما اخترق أصحاب الأرض دفاعاً هشاً بسهولة.

وقال تشافي للصحافيين: «أنا حزين جداً، لأنني كنت فخوراً للغاية قبل المباراة»، مضيفاً: «اليوم لم يكن الأمر متعلقاً بكرة القدم؛ بل بالسرعة وقيمنا».

وتابع: «أريد أن أعتذر لمشجعينا، لأننا أظهرنا اليوم أسوأ ما لدينا. هذا جزء من المسار... علينا أن نواصل العمل وأن نتمسك بقيمنا».