عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:6 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

رايس يدافع عن بن وايت بعد صافرات الاستهجان: له مستقبل مع منتخب إنجلترا

لاعب وسط منتخب إنجلترا ديكلان رايس خلال مؤتمر صحافي في مركز تدريبات «سيوداد ديل فوتبول» (إ.ب.أ)
لاعب وسط منتخب إنجلترا ديكلان رايس خلال مؤتمر صحافي في مركز تدريبات «سيوداد ديل فوتبول» (إ.ب.أ)
TT
TT

رايس يدافع عن بن وايت بعد صافرات الاستهجان: له مستقبل مع منتخب إنجلترا

لاعب وسط منتخب إنجلترا ديكلان رايس خلال مؤتمر صحافي في مركز تدريبات «سيوداد ديل فوتبول» (إ.ب.أ)
لاعب وسط منتخب إنجلترا ديكلان رايس خلال مؤتمر صحافي في مركز تدريبات «سيوداد ديل فوتبول» (إ.ب.أ)

دافع ديكلان رايس، لاعب وسط منتخب إنجلترا لكرة القدم، عن زميله المدافع بن وايت، بعدما تعرض الأخير لصافرات استهجان من بعض الجماهير خلال فوز «الأسود الثلاثة» على كرواتيا 2-1، الخميس، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، مؤكداً أن اللاعب تجاوز أحداث الماضي ويستحق مواصلة مشواره الدولي.

وتعود جذور القضية إلى كأس العالم 2022 في قطر، عندما غادر وايت معسكر المنتخب الإنجليزي وعاد إلى بلاده لأسباب شخصية، قبل أن يعلن لاحقاً عدم استعداده للانضمام إلى المنتخب طوال فترة تولي غاريث ساوثغيت مهمة التدريب.

ورغم عودته إلى التشكيلة تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخل، لم يسلم مدافع آرسنال من ردود الفعل السلبية، إذ سبق أن تعرض لصافرات استهجان خلال التعادل مع أوكرانيا في مارس (آذار) الماضي، قبل أن يتكرر المشهد لدى مشاركته بديلاً أمام كرواتيا.

وقال رايس، في تصريحات لإذاعة «بي بي سي 5 لايف»: «الحادثة المتعلقة ببن تعود إلى أكثر من خمس سنوات، ولا أعرف بصراحة لماذا لا تزال موضع حديث».

وأضاف: «بمعرفتي ببن وبشخصيته، فقد تجاوز كل ذلك تماماً. دائماً ما يرتدي قميص المنتخب بفخر، وفي كل مرة يرتديه يقدم 100 في المائة من جهده».

وأشاد رايس بالقوة الذهنية التي أظهرها زميله في التعامل مع الموقف، قائلاً: «هذا يظهر شخصيته. ليس من السهل أن تتعرض لصافرات استهجان عند دخولك إلى ملعب ويمبلي، لكن إظهار هذه القوة الذهنية لخوض المباراة وتقديم أداء جيد، كما فعل في الأشهر الماضية، دليل حقيقي على شخصيته».

وشدد لاعب الوسط الإنجليزي على أن زملاء وايت في المنتخب طووا صفحة الخلافات السابقة، مؤكداً أن القضية لم تعد موضع نقاش داخل غرفة الملابس، وأن المدافع لا يزال يملك «مستقبلاً مع منتخب إنجلترا».

من جانبه، أكد وايت قبل مواجهة كرواتيا أن الجمهور لا يعرف «القصة كاملة» وراء مغادرته معسكر المنتخب في قطر، مشيراً إلى أنه لا يزال متمسكاً بالقرار الذي اتخذه آنذاك.

مواضيع
دوري الأمم الأوروبية بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الصحافة الأوروبية: الدنمارك دهست البرتغال في غياب رونالدو

رياضة عالمية لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

الصحافة الأوروبية: الدنمارك دهست البرتغال في غياب رونالدو

أثارت الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها المنتخب البرتغالي أمام الدنمارك بنتيجة 1 - 4، السبت، على أرضه في مدينة براغا، موجة واسعة من الانتقادات في الصحافة الأوروبية

«الشرق الأوسط» (لشبونة)
رياضة عالمية مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)
رياضة عالمية

بيرس مورغان يهاجم خيسوس: هذا المهرج سيغادر منتخب البرتغال

شن الإعلامي البريطاني بيرس مورغان هجوماً حاداً على البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب منتخب البرتغال، عقب تصريحاته بشأن غياب كريستيانو رونالدو...

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية الألماني برايان جرودا يحتفل بتسجيل الهدف الثالث لمنتخب بلاده في مرمى صربيا (رويترز)
رياضة عالمية

جرودا يخطف الأضواء في ظهوره الأول مع ألمانيا... وكلوب يراهن على جيل جديد

خطف برايان جرودا الأضواء في ظهوره الأول مع المنتخب الألماني لكرة القدم، بعدما سجّل هدفاً رائعاً خلال الفوز على صربيا 3-1.

«الشرق الأوسط» (برلين)
رياضة عالمية مباراة اليوم ستكشف ما إذا كانت إنجلترا قد تجاوزت المشكلات الذهنية والفنية التي ظهرت في مواجهة الأرجنتين (د.ب.أ)
رياضة عالمية

مواجهة إسبانيا الاختبار الأصعب لتوخيل بعد دروس إخفاق المونديال

تضع مواجهة إسبانيا، حاملة لقب كأس العالم، المنتخب الإنجليزي ومدربه الألماني توماس توخيل أمام اختبار بالغ الصعوبة، للكشف عن مدى استفادتهما من دروس الخروج المؤلم.

شوق الغامدي (الرياض)
رياضة عالمية الخسارة الثقيلة أعادت طرح الأسئلة بشأن تأثير رحيل رونالدو في المنتخب (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

البرتغال تسقط في «ظلام ما بعد رونالدو» برباعية دنماركية

لم تكن بداية المنتخب البرتغالي في مرحلة ما بعد كريستيانو رونالدو موفقة، بعدما تلقى خسارة ثقيلة أمام الدنمارك بنتيجة 1 - 4، في دوري الأمم الأوروبية.

شوق الغامدي (الرياض)
الرياضة رياضة عالمية

الصحافة الأوروبية: الدنمارك دهست البرتغال في غياب رونالدو

لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)
لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)
TT
TT

الصحافة الأوروبية: الدنمارك دهست البرتغال في غياب رونالدو

لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)
لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

أثارت الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها المنتخب البرتغالي أمام الدنمارك بنتيجة 1 - 4، السبت، على أرضه في مدينة براغا، موجة واسعة من الانتقادات في الصحافة الأوروبية، بعدما سجل أسوأ خسارة رسمية على ملعبه في تاريخه، في أول ظهور له منذ اعتزال قائده السابق كريستيانو رونالدو اللعب دولياً.

وسلطت صحيفة «أبولا» البرتغالية الضوء على ردود فعل الصحافة الإسبانية والإيطالية والفرنسية والدنماركية، التي ربطت بين الانهيار أمام الدنمارك وغياب رونالدو، خصوصاً أن المباراة شهدت تكريمه قبل انطلاقها، رغم عدم حضوره إلى الملعب.

ووصفت صحيفة «ماركا» الإسبانية ما حدث بأنه «دهس» دنماركي للبرتغاليين، واختارت عنواناً يشير إلى أن «البرتغال ليست في وضع يسمح لها بإقامة التكريمات»، معتبرة أن الفريق قدم مباراة للنسيان في ليلة كان يفترض أن تكون احتفالية.

خيبة الأمل على مهاجم منتخب البرتغال جواو فيليكس بعد الخسارة أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (أ.ف.ب)

أما صحيفة «آس» الإسبانية، فكانت أكثر حدة؛ إذ عنونت تغطيتها بعبارة «كريستيانو رونالدو لم يكن يستحق هذا»، منتقدة ما وصفته ببرود التكريم وفتور تفاعل اللاعبين والجماهير مع المناسبة.

وذهبت إلى أن البرتغال ظهرت بصورة مثيرة للسخرية أمام الدنمارك في يوم تكريم رونالدو، معتبرة أن ما حدث كان «مهزلة تكاد تصل إلى حد عدم الاحترام»، مع الإشارة إلى حالة من الاكتئاب الداخلي المحدود التي يعيشها المنتخب بعد رحيل قائده التاريخي.

وفي إيطاليا، وصفت «لاغازيتا ديلو سبورت» المنتخب البرتغالي بأنه بدا كالسفينة الغارقة في براغا، مستخدمة وصف «الإذلال» لتلخيص الهزيمة التاريخية.

ووجهت انتقادات خاصة إلى غونزالو راموس، مهاجم ميلان الذي تولى قيادة الهجوم بدلاً من رونالدو، معتبرة أنه كان أحد أسوأ لاعبي المباراة، وأنه غاب تماماً عن مجرياتها.

البرتغالي جواو بالينيا يعانق الدنماركي مورتن هيولماند عقب مواجهة المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

وفي فرنسا، ركزت شبكة «آر إم سي سبورت» على الهيمنة الدنماركية، مشيرة إلى أن الهزيمة القاسية تركت تساؤلات كثيرة بشأن مستقبل المنتخب البرتغالي وقدرته على تجاوز المرحلة الانتقالية.

أما صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فوصفت النتيجة بأنها «سحق للبرتغال بأبعاد تاريخية»، معتبرة أن المنتخب لم يكن بوسعه أن يبدأ حقبة ما بعد رونالدو بصورة أسوأ.

وفي الدنمارك، سادت أجواء الاحتفال بالانتصار الذي وُصف بأنه «تاريخي لكرة القدم الدنماركية»، ودليل على قدرة المنتخب على منافسة أفضل الفرق في العالم.

مدرب منتخب البرتغال جورجي خيسوس خلال مواجهة الدنمارك في دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

وجاءت الخسارة بعدما سجل بيير إميل هويبيرغ هدف التقدم للدنمارك من ركلة جزاء في الدقيقة الـ43، قبل أن يضيف راسموس هويلوند هدفين في الدقيقتين الـ50 والـ57، ثم أحرز يواكيم أندرسن الهدف الرابع في الدقيقة الـ75، فيما سجل برناردو سيلفا هدف البرتغال الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبذلك تحولت الليلة التي خُصصت لتكريم رونالدو إلى واحدة من أقسى الهزائم في تاريخ المنتخب البرتغالي، وسط تساؤلات متزايدة بشأن مستقبل الفريق بعد رحيل أبرز نجومه.

مواضيع
دوري الأمم الأوروبية البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

بيرس مورغان يهاجم خيسوس: هذا المهرج سيغادر منتخب البرتغال

مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)
مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)
TT
TT

بيرس مورغان يهاجم خيسوس: هذا المهرج سيغادر منتخب البرتغال

مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)
مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)

شن الإعلامي البريطاني بيرس مورغان هجوماً حاداً على البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب منتخب البرتغال، عقب تصريحاته بشأن غياب كريستيانو رونالدو، وذلك بعد الهزيمة الثقيلة أمام الدنمارك 1 - 4، السبت، في مدينة براغا البرتغالية ضمن «دوري الأمم الأوروبية».

ووفق صحيفة «ريكورد» البرتغالية، فقد أثار خيسوس جدلاً واسعاً عندما سُئل عقب المباراة عن افتقاده رونالدو، مهاجم النصر السعودي، ليرد قائلاً: «أفتقده؟ كيف؟ إنه لم يعد موجوداً في المنتخب، إلا إذا كنت أريده أن يؤنس وحدتي».

وأثارت تصريحات المدرب البالغ من العمر 72 عاماً غضب مورغان، الذي رد عبر منصة «إكس» قائلاً: «هذا المهرج أيضاً لن يكون موجوداً في المنتخب إذا واصلت البرتغال التعرض للتدمير كما حدث اليوم».

ويُعد مورغان من أبرز المدافعين عن رونالدو، وقد وجّه خلال الأسابيع الماضية انتقادات متكررة إلى خيسوس بسبب تعامله مع النجم البرتغالي، على خلفية الأحداث التي سبقت اعتزاله اللعب دولياً.

وجاء الهجوم الجديد في أعقاب أول مباراة تخوضها البرتغال بعد اعتزال قائدها التاريخي، والتي انتهت بأكبر هزيمة رسمية للمنتخب على أرضه، لتتصاعد الانتقادات الموجهة إلى الجهاز الفني بشأن مستقبل الفريق في مرحلة ما بعد رونالدو.

مواضيع
دوري الأمم الأوروبية كريستيانو رونالدو أميركا البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

وولف يستبعد انتقال أنتونيلي إلى «فيراري»: لا أشعر بأي قلق بشأن مستقبله

توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)
توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)
TT
TT

وولف يستبعد انتقال أنتونيلي إلى «فيراري»: لا أشعر بأي قلق بشأن مستقبله

توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)
توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)

أبدى توتو وولف، رئيس فريق «مرسيدس» المنافس في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1»، ثقته باستمرار السائق الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي مع الفريق، مستبعداً أن يشكل احتمال انتقاله إلى «فيراري» في المستقبل مصدر قلق، رغم المكانة الخاصة التي يحظى بها الفريق الإيطالي في بلاده.

وقال وولف (54 عاماً)، في تصريحات لصحيفة «بيلد آم سونتاغ» الألمانية، الأحد: «لا أشعر بأي قلق على الإطلاق؛ لأن كيمي وعائلته أشخاص أوفياء».

وجاءت تصريحات رئيس «مرسيدس» بعدما دخل أنتونيلي تاريخ «فورمولا 1» هذا الموسم، بتتويجه بلقب بطولة العالم للسائقين قبل 4 جولات من نهايتها، بعمر 20 عاماً و68 يوماً، ليصبح أصغر بطل في تاريخ البطولة، وأول إيطالي يحرز اللقب منذ ألبرتو أسكاري عام 1953.

واكتمل نجاح «مرسيدس» بتتويجه بلقب بطولة العالم للصانعين في سباق جائزة البرازيل الكبرى، الأسبوع الماضي، بعد أسبوع واحد من حسم أنتونيلي لقب السائقين في المكسيك.

وأكد وولف أن السائق الإيطالي لا يفكر في مغادرة «مرسيدس»، مستشهداً بتصريحاته عقب التتويج باللقب، قائلاً: «لقد قال بعد فوزه ببطولة العالم إنه لا يستطيع على الإطلاق تخيل قيادة سيارة أي فريق آخر غير (مرسيدس)».

وتطرق رئيس الفريق الألماني إلى الشعبية المتزايدة التي يتمتع بها أنتونيلي في إيطاليا؛ خصوصاً في ظل المقارنات مع الأسطورة الألماني مايكل شوماخر، بطل العالم 7 مرات، والذي حقق 5 من ألقابه مع «فيراري».

وعندما سُئل عما إذا كانت شعبية أنتونيلي في إيطاليا تفوق تلك التي حظي بها شوماخر خلال سنواته مع «فيراري»، أجاب وولف: «بالتأكيد، فهو إيطالي في نهاية المطاف».

واستعاد وولف مشاهد احتفاء جماهير «فيراري» بأنتونيلي عقب فوزه بسباق «مونزا» على أرضه هذا العام، في مشهد يعكس حجم الشعبية التي اكتسبها السائق الشاب بين أبناء بلاده، رغم قيادته سيارة الفريق المنافس.

واختتم وولف حديثه مازحاً: «مشجعو (فيراري) يرتدون الآن قميص الفريق، ولكنهم يضعون قبعة (مرسيدس)».

مواضيع
الفورمولا 1 إيطاليا