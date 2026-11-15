رايس يدافع عن بن وايت بعد صافرات الاستهجان: له مستقبل مع منتخب إنجلترا

دافع ديكلان رايس، لاعب وسط منتخب إنجلترا لكرة القدم، عن زميله المدافع بن وايت، بعدما تعرض الأخير لصافرات استهجان من بعض الجماهير خلال فوز «الأسود الثلاثة» على كرواتيا 2-1، الخميس، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، مؤكداً أن اللاعب تجاوز أحداث الماضي ويستحق مواصلة مشواره الدولي.

وتعود جذور القضية إلى كأس العالم 2022 في قطر، عندما غادر وايت معسكر المنتخب الإنجليزي وعاد إلى بلاده لأسباب شخصية، قبل أن يعلن لاحقاً عدم استعداده للانضمام إلى المنتخب طوال فترة تولي غاريث ساوثغيت مهمة التدريب.

ورغم عودته إلى التشكيلة تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخل، لم يسلم مدافع آرسنال من ردود الفعل السلبية، إذ سبق أن تعرض لصافرات استهجان خلال التعادل مع أوكرانيا في مارس (آذار) الماضي، قبل أن يتكرر المشهد لدى مشاركته بديلاً أمام كرواتيا.

وقال رايس، في تصريحات لإذاعة «بي بي سي 5 لايف»: «الحادثة المتعلقة ببن تعود إلى أكثر من خمس سنوات، ولا أعرف بصراحة لماذا لا تزال موضع حديث».

وأضاف: «بمعرفتي ببن وبشخصيته، فقد تجاوز كل ذلك تماماً. دائماً ما يرتدي قميص المنتخب بفخر، وفي كل مرة يرتديه يقدم 100 في المائة من جهده».

وأشاد رايس بالقوة الذهنية التي أظهرها زميله في التعامل مع الموقف، قائلاً: «هذا يظهر شخصيته. ليس من السهل أن تتعرض لصافرات استهجان عند دخولك إلى ملعب ويمبلي، لكن إظهار هذه القوة الذهنية لخوض المباراة وتقديم أداء جيد، كما فعل في الأشهر الماضية، دليل حقيقي على شخصيته».

وشدد لاعب الوسط الإنجليزي على أن زملاء وايت في المنتخب طووا صفحة الخلافات السابقة، مؤكداً أن القضية لم تعد موضع نقاش داخل غرفة الملابس، وأن المدافع لا يزال يملك «مستقبلاً مع منتخب إنجلترا».

من جانبه، أكد وايت قبل مواجهة كرواتيا أن الجمهور لا يعرف «القصة كاملة» وراء مغادرته معسكر المنتخب في قطر، مشيراً إلى أنه لا يزال متمسكاً بالقرار الذي اتخذه آنذاك.