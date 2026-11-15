عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:6 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

جرودا يخطف الأضواء في ظهوره الأول مع ألمانيا... وكلوب يراهن على جيل جديد

الألماني برايان جرودا يحتفل بتسجيل الهدف الثالث لمنتخب بلاده في مرمى صربيا (رويترز)
الألماني برايان جرودا يحتفل بتسجيل الهدف الثالث لمنتخب بلاده في مرمى صربيا (رويترز)
TT
TT

جرودا يخطف الأضواء في ظهوره الأول مع ألمانيا... وكلوب يراهن على جيل جديد

الألماني برايان جرودا يحتفل بتسجيل الهدف الثالث لمنتخب بلاده في مرمى صربيا (رويترز)
الألماني برايان جرودا يحتفل بتسجيل الهدف الثالث لمنتخب بلاده في مرمى صربيا (رويترز)

خطف برايان جرودا الأضواء في ظهوره الأول مع المنتخب الألماني لكرة القدم، بعدما سجّل هدفاً رائعاً خلال الفوز على صربيا 3-1، ليؤكد صواب رهان المدرب يورغن كلوب على المواهب الشابة في مشروعه لإعادة بناء «المانشافت» استعداداً للاستحقاقات الكبرى المقبلة.

ولم يحتج جرودا، لاعب لايبزيغ البالغ من العمر 22 عاماً، سوى 12 ثانية لصناعة لقطة استثنائية، بعدما استحوذ على الكرة في نصف ملعب منتخب بلاده، وانطلق بها نحو 50 متراً، متجاوزاً عدداً من لاعبي المنافس، قبل أن يسدد كرة أرضية استقرت في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعقب المباراة التي أقيمت في بلغراد، اختصر جرودا سر انطلاقته المميزة بقوله: «كان الأمر غريزياً».

وأثار الأداء إعجاب كلوب، الذي يفضّل اللاعبين القادرين على اتخاذ قراراتهم بصورة تلقائية داخل الملعب؛ إذ أشاد بلاعبه الشاب قائلاً: «لقد وضع سقفاً مرتفعاً نسبياً. كان ظهوره الأول استثنائياً».

ولا يقتصر اهتمام المدرب الألماني على جرودا؛ بل يمتد إلى مجموعة من المواهب الصاعدة، أبرزهم ديري شيرهانت (24 عاماً)، ولينارت كارل (18 عاماً)، وسعيد الملا (20 عاماً)، إلى جانب فايل موهيا، لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ البالغ من العمر 17 عاماً.

ويعكس هذا التوجه رغبة كلوب في بناء منتخب قادر على المنافسة خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على كأس أوروبا 2028 وكأس العالم 2030، من خلال منح اللاعبين الشباب فرصاً مبكرة لاكتساب الخبرة الدولية.

ويرى كلوب، البالغ من العمر 59 عاماً، أن لاعبي الأجنحة أصبحوا «صنّاع اللعب في الوقت الحالي»، في ظل الضغط المتزايد الذي تفرضه المنتخبات المنافسة على منطقة وسط الملعب، ما يمنح الأطراف دوراً أكبر في صناعة الفرص وتطوير الهجمات.

وفي هذا السياق، يبدو أن المدرب الألماني يتجه إلى البحث عن خيارات جديدة بدلاً من الاعتماد على ليروي ساني، الذي شارك أساسياً في الجناح الأيمن خلال مباريات ألمانيا الأربع في كأس العالم 2026، عندما ودّع المنتخب البطولة تحت قيادة مدربه السابق يوليان ناغلسمان.

ورغم التألق اللافت لجرودا أمام صربيا، فضّل كلوب تسليط الضوء على موهبة أخرى، هو لينارت كارل، مشيداً بالمستويات التي قدمها خلال التدريبات.

وقال المدرب السابق لليفربول وبوروسيا دورتموند: «سأختار لينارت كارل مرة أخرى، ببساطة لأنه موهبة استثنائية».

وقد يحصل كارل على فرصة المشاركة أساسياً، الاثنين، عندما يستضيف المنتخب الألماني نظيره الهولندي على الملعب الأولمبي في برلين، في المواجهة الخمسين بين المنتخبين.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة لألمانيا، التي تحتاج إلى الفوز من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري الأمم الأوروبية، في اختبار جديد لمشروع كلوب القائم على تجديد دماء المنتخب ومنح الجيل الصاعد دوراً أكبر.

مواضيع
دوري الأمم الأوروبية ألمانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الصحافة الأوروبية: الدنمارك دهست البرتغال في غياب رونالدو

رياضة عالمية لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

الصحافة الأوروبية: الدنمارك دهست البرتغال في غياب رونالدو

أثارت الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها المنتخب البرتغالي أمام الدنمارك بنتيجة 1 - 4، السبت، على أرضه في مدينة براغا، موجة واسعة من الانتقادات في الصحافة الأوروبية

«الشرق الأوسط» (لشبونة)
رياضة عالمية مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)
رياضة عالمية

بيرس مورغان يهاجم خيسوس: هذا المهرج سيغادر منتخب البرتغال

شن الإعلامي البريطاني بيرس مورغان هجوماً حاداً على البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب منتخب البرتغال، عقب تصريحاته بشأن غياب كريستيانو رونالدو...

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية لاعب وسط منتخب إنجلترا ديكلان رايس خلال مؤتمر صحافي في مركز تدريبات «سيوداد ديل فوتبول» (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

رايس يدافع عن بن وايت بعد صافرات الاستهجان: له مستقبل مع منتخب إنجلترا

دافع ديكلان رايس، لاعب وسط منتخب إنجلترا لكرة القدم، عن زميله المدافع بن وايت، بعدما تعرض الأخير لصافرات استهجان من بعض الجماهير.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية مباراة اليوم ستكشف ما إذا كانت إنجلترا قد تجاوزت المشكلات الذهنية والفنية التي ظهرت في مواجهة الأرجنتين (د.ب.أ)
رياضة عالمية

مواجهة إسبانيا الاختبار الأصعب لتوخيل بعد دروس إخفاق المونديال

تضع مواجهة إسبانيا، حاملة لقب كأس العالم، المنتخب الإنجليزي ومدربه الألماني توماس توخيل أمام اختبار بالغ الصعوبة، للكشف عن مدى استفادتهما من دروس الخروج المؤلم.

شوق الغامدي (الرياض)
رياضة عالمية الخسارة الثقيلة أعادت طرح الأسئلة بشأن تأثير رحيل رونالدو في المنتخب (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

البرتغال تسقط في «ظلام ما بعد رونالدو» برباعية دنماركية

لم تكن بداية المنتخب البرتغالي في مرحلة ما بعد كريستيانو رونالدو موفقة، بعدما تلقى خسارة ثقيلة أمام الدنمارك بنتيجة 1 - 4، في دوري الأمم الأوروبية.

شوق الغامدي (الرياض)
الرياضة رياضة عالمية

الصحافة الأوروبية: الدنمارك دهست البرتغال في غياب رونالدو

لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)
لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)
TT
TT

الصحافة الأوروبية: الدنمارك دهست البرتغال في غياب رونالدو

لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)
لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

أثارت الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها المنتخب البرتغالي أمام الدنمارك بنتيجة 1 - 4، السبت، على أرضه في مدينة براغا، موجة واسعة من الانتقادات في الصحافة الأوروبية، بعدما سجل أسوأ خسارة رسمية على ملعبه في تاريخه، في أول ظهور له منذ اعتزال قائده السابق كريستيانو رونالدو اللعب دولياً.

وسلطت صحيفة «أبولا» البرتغالية الضوء على ردود فعل الصحافة الإسبانية والإيطالية والفرنسية والدنماركية، التي ربطت بين الانهيار أمام الدنمارك وغياب رونالدو، خصوصاً أن المباراة شهدت تكريمه قبل انطلاقها، رغم عدم حضوره إلى الملعب.

ووصفت صحيفة «ماركا» الإسبانية ما حدث بأنه «دهس» دنماركي للبرتغاليين، واختارت عنواناً يشير إلى أن «البرتغال ليست في وضع يسمح لها بإقامة التكريمات»، معتبرة أن الفريق قدم مباراة للنسيان في ليلة كان يفترض أن تكون احتفالية.

خيبة الأمل على مهاجم منتخب البرتغال جواو فيليكس بعد الخسارة أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (أ.ف.ب)

أما صحيفة «آس» الإسبانية، فكانت أكثر حدة؛ إذ عنونت تغطيتها بعبارة «كريستيانو رونالدو لم يكن يستحق هذا»، منتقدة ما وصفته ببرود التكريم وفتور تفاعل اللاعبين والجماهير مع المناسبة.

وذهبت إلى أن البرتغال ظهرت بصورة مثيرة للسخرية أمام الدنمارك في يوم تكريم رونالدو، معتبرة أن ما حدث كان «مهزلة تكاد تصل إلى حد عدم الاحترام»، مع الإشارة إلى حالة من الاكتئاب الداخلي المحدود التي يعيشها المنتخب بعد رحيل قائده التاريخي.

وفي إيطاليا، وصفت «لاغازيتا ديلو سبورت» المنتخب البرتغالي بأنه بدا كالسفينة الغارقة في براغا، مستخدمة وصف «الإذلال» لتلخيص الهزيمة التاريخية.

ووجهت انتقادات خاصة إلى غونزالو راموس، مهاجم ميلان الذي تولى قيادة الهجوم بدلاً من رونالدو، معتبرة أنه كان أحد أسوأ لاعبي المباراة، وأنه غاب تماماً عن مجرياتها.

البرتغالي جواو بالينيا يعانق الدنماركي مورتن هيولماند عقب مواجهة المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

وفي فرنسا، ركزت شبكة «آر إم سي سبورت» على الهيمنة الدنماركية، مشيرة إلى أن الهزيمة القاسية تركت تساؤلات كثيرة بشأن مستقبل المنتخب البرتغالي وقدرته على تجاوز المرحلة الانتقالية.

أما صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فوصفت النتيجة بأنها «سحق للبرتغال بأبعاد تاريخية»، معتبرة أن المنتخب لم يكن بوسعه أن يبدأ حقبة ما بعد رونالدو بصورة أسوأ.

وفي الدنمارك، سادت أجواء الاحتفال بالانتصار الذي وُصف بأنه «تاريخي لكرة القدم الدنماركية»، ودليل على قدرة المنتخب على منافسة أفضل الفرق في العالم.

مدرب منتخب البرتغال جورجي خيسوس خلال مواجهة الدنمارك في دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

وجاءت الخسارة بعدما سجل بيير إميل هويبيرغ هدف التقدم للدنمارك من ركلة جزاء في الدقيقة الـ43، قبل أن يضيف راسموس هويلوند هدفين في الدقيقتين الـ50 والـ57، ثم أحرز يواكيم أندرسن الهدف الرابع في الدقيقة الـ75، فيما سجل برناردو سيلفا هدف البرتغال الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبذلك تحولت الليلة التي خُصصت لتكريم رونالدو إلى واحدة من أقسى الهزائم في تاريخ المنتخب البرتغالي، وسط تساؤلات متزايدة بشأن مستقبل الفريق بعد رحيل أبرز نجومه.

مواضيع
دوري الأمم الأوروبية البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

بيرس مورغان يهاجم خيسوس: هذا المهرج سيغادر منتخب البرتغال

مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)
مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)
TT
TT

بيرس مورغان يهاجم خيسوس: هذا المهرج سيغادر منتخب البرتغال

مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)
مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)

شن الإعلامي البريطاني بيرس مورغان هجوماً حاداً على البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب منتخب البرتغال، عقب تصريحاته بشأن غياب كريستيانو رونالدو، وذلك بعد الهزيمة الثقيلة أمام الدنمارك 1 - 4، السبت، في مدينة براغا البرتغالية ضمن «دوري الأمم الأوروبية».

ووفق صحيفة «ريكورد» البرتغالية، فقد أثار خيسوس جدلاً واسعاً عندما سُئل عقب المباراة عن افتقاده رونالدو، مهاجم النصر السعودي، ليرد قائلاً: «أفتقده؟ كيف؟ إنه لم يعد موجوداً في المنتخب، إلا إذا كنت أريده أن يؤنس وحدتي».

وأثارت تصريحات المدرب البالغ من العمر 72 عاماً غضب مورغان، الذي رد عبر منصة «إكس» قائلاً: «هذا المهرج أيضاً لن يكون موجوداً في المنتخب إذا واصلت البرتغال التعرض للتدمير كما حدث اليوم».

ويُعد مورغان من أبرز المدافعين عن رونالدو، وقد وجّه خلال الأسابيع الماضية انتقادات متكررة إلى خيسوس بسبب تعامله مع النجم البرتغالي، على خلفية الأحداث التي سبقت اعتزاله اللعب دولياً.

وجاء الهجوم الجديد في أعقاب أول مباراة تخوضها البرتغال بعد اعتزال قائدها التاريخي، والتي انتهت بأكبر هزيمة رسمية للمنتخب على أرضه، لتتصاعد الانتقادات الموجهة إلى الجهاز الفني بشأن مستقبل الفريق في مرحلة ما بعد رونالدو.

مواضيع
دوري الأمم الأوروبية كريستيانو رونالدو أميركا البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

وولف يستبعد انتقال أنتونيلي إلى «فيراري»: لا أشعر بأي قلق بشأن مستقبله

توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)
توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)
TT
TT

وولف يستبعد انتقال أنتونيلي إلى «فيراري»: لا أشعر بأي قلق بشأن مستقبله

توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)
توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)

أبدى توتو وولف، رئيس فريق «مرسيدس» المنافس في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1»، ثقته باستمرار السائق الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي مع الفريق، مستبعداً أن يشكل احتمال انتقاله إلى «فيراري» في المستقبل مصدر قلق، رغم المكانة الخاصة التي يحظى بها الفريق الإيطالي في بلاده.

وقال وولف (54 عاماً)، في تصريحات لصحيفة «بيلد آم سونتاغ» الألمانية، الأحد: «لا أشعر بأي قلق على الإطلاق؛ لأن كيمي وعائلته أشخاص أوفياء».

وجاءت تصريحات رئيس «مرسيدس» بعدما دخل أنتونيلي تاريخ «فورمولا 1» هذا الموسم، بتتويجه بلقب بطولة العالم للسائقين قبل 4 جولات من نهايتها، بعمر 20 عاماً و68 يوماً، ليصبح أصغر بطل في تاريخ البطولة، وأول إيطالي يحرز اللقب منذ ألبرتو أسكاري عام 1953.

واكتمل نجاح «مرسيدس» بتتويجه بلقب بطولة العالم للصانعين في سباق جائزة البرازيل الكبرى، الأسبوع الماضي، بعد أسبوع واحد من حسم أنتونيلي لقب السائقين في المكسيك.

وأكد وولف أن السائق الإيطالي لا يفكر في مغادرة «مرسيدس»، مستشهداً بتصريحاته عقب التتويج باللقب، قائلاً: «لقد قال بعد فوزه ببطولة العالم إنه لا يستطيع على الإطلاق تخيل قيادة سيارة أي فريق آخر غير (مرسيدس)».

وتطرق رئيس الفريق الألماني إلى الشعبية المتزايدة التي يتمتع بها أنتونيلي في إيطاليا؛ خصوصاً في ظل المقارنات مع الأسطورة الألماني مايكل شوماخر، بطل العالم 7 مرات، والذي حقق 5 من ألقابه مع «فيراري».

وعندما سُئل عما إذا كانت شعبية أنتونيلي في إيطاليا تفوق تلك التي حظي بها شوماخر خلال سنواته مع «فيراري»، أجاب وولف: «بالتأكيد، فهو إيطالي في نهاية المطاف».

واستعاد وولف مشاهد احتفاء جماهير «فيراري» بأنتونيلي عقب فوزه بسباق «مونزا» على أرضه هذا العام، في مشهد يعكس حجم الشعبية التي اكتسبها السائق الشاب بين أبناء بلاده، رغم قيادته سيارة الفريق المنافس.

واختتم وولف حديثه مازحاً: «مشجعو (فيراري) يرتدون الآن قميص الفريق، ولكنهم يضعون قبعة (مرسيدس)».

مواضيع
الفورمولا 1 إيطاليا