جرودا يخطف الأضواء في ظهوره الأول مع ألمانيا... وكلوب يراهن على جيل جديد

خطف برايان جرودا الأضواء في ظهوره الأول مع المنتخب الألماني لكرة القدم، بعدما سجّل هدفاً رائعاً خلال الفوز على صربيا 3-1، ليؤكد صواب رهان المدرب يورغن كلوب على المواهب الشابة في مشروعه لإعادة بناء «المانشافت» استعداداً للاستحقاقات الكبرى المقبلة.

ولم يحتج جرودا، لاعب لايبزيغ البالغ من العمر 22 عاماً، سوى 12 ثانية لصناعة لقطة استثنائية، بعدما استحوذ على الكرة في نصف ملعب منتخب بلاده، وانطلق بها نحو 50 متراً، متجاوزاً عدداً من لاعبي المنافس، قبل أن يسدد كرة أرضية استقرت في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعقب المباراة التي أقيمت في بلغراد، اختصر جرودا سر انطلاقته المميزة بقوله: «كان الأمر غريزياً».

وأثار الأداء إعجاب كلوب، الذي يفضّل اللاعبين القادرين على اتخاذ قراراتهم بصورة تلقائية داخل الملعب؛ إذ أشاد بلاعبه الشاب قائلاً: «لقد وضع سقفاً مرتفعاً نسبياً. كان ظهوره الأول استثنائياً».

ولا يقتصر اهتمام المدرب الألماني على جرودا؛ بل يمتد إلى مجموعة من المواهب الصاعدة، أبرزهم ديري شيرهانت (24 عاماً)، ولينارت كارل (18 عاماً)، وسعيد الملا (20 عاماً)، إلى جانب فايل موهيا، لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ البالغ من العمر 17 عاماً.

ويعكس هذا التوجه رغبة كلوب في بناء منتخب قادر على المنافسة خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على كأس أوروبا 2028 وكأس العالم 2030، من خلال منح اللاعبين الشباب فرصاً مبكرة لاكتساب الخبرة الدولية.

ويرى كلوب، البالغ من العمر 59 عاماً، أن لاعبي الأجنحة أصبحوا «صنّاع اللعب في الوقت الحالي»، في ظل الضغط المتزايد الذي تفرضه المنتخبات المنافسة على منطقة وسط الملعب، ما يمنح الأطراف دوراً أكبر في صناعة الفرص وتطوير الهجمات.

وفي هذا السياق، يبدو أن المدرب الألماني يتجه إلى البحث عن خيارات جديدة بدلاً من الاعتماد على ليروي ساني، الذي شارك أساسياً في الجناح الأيمن خلال مباريات ألمانيا الأربع في كأس العالم 2026، عندما ودّع المنتخب البطولة تحت قيادة مدربه السابق يوليان ناغلسمان.

ورغم التألق اللافت لجرودا أمام صربيا، فضّل كلوب تسليط الضوء على موهبة أخرى، هو لينارت كارل، مشيداً بالمستويات التي قدمها خلال التدريبات.

وقال المدرب السابق لليفربول وبوروسيا دورتموند: «سأختار لينارت كارل مرة أخرى، ببساطة لأنه موهبة استثنائية».

وقد يحصل كارل على فرصة المشاركة أساسياً، الاثنين، عندما يستضيف المنتخب الألماني نظيره الهولندي على الملعب الأولمبي في برلين، في المواجهة الخمسين بين المنتخبين.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة لألمانيا، التي تحتاج إلى الفوز من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري الأمم الأوروبية، في اختبار جديد لمشروع كلوب القائم على تجديد دماء المنتخب ومنح الجيل الصاعد دوراً أكبر.