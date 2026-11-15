إيطاليا أمام بلجيكا لاستعادة مكانتها بين كبار أوروبا

يتطلع المنتخب الإيطالي إلى استكمال صحوته، وحجز مقعده في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، عندما يحل ضيفاً على بلجيكا، مساء الأحد، في بروكسل، بعدما أعاد انتصاره الأخير على فرنسا الثقة إلى صفوفه وأشعل حماسة جماهيره.

وحسب صحيفة «لاغازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، يدخل منتخب «الأتزوري» المواجهة بأفضلية واضحة؛ إذ يكفيه التعادل لضمان التأهل إلى دور الثمانية، ولكنه يسعى إلى تحقيق الفوز وتجنب تكرار سيناريو النسخة الماضية، عندما انعكست الخسارة أمام فرنسا سلباً على مسيرته رغم بلوغه الأدوار الإقصائية.

وتستحضر إيطاليا ذكريات مشاركتها قبل عامين، حين استهلت مشوارها بانتصار لافت على فرنسا 3-1 في باريس، قبل أن تتراجع في الجولة الأخيرة وتخسر أمام المنتخب الفرنسي بالنتيجة نفسها في ميلانو، لتفقد صدارة المجموعة بفارق الأهداف.

ورغم اختلاف الظروف، فإن المواجهة الحالية تحمل أهمية مماثلة؛ خصوصاً أن المنتخب الإيطالي أظهر تطوراً ملحوظاً في أدائه وقدرته على التعامل مع المباريات الصعبة.

مدرب منتخب إيطاليا روبرتو مانشيني يقود حصة تدريبية في كوفيرتشانو قرب فلورنسا (إ.ب.أ)

ويواجه الإيطاليون منتخباً بلجيكياً يضم أسماء بارزة، في مقدمتها كيفن دي بروين وجيريمي دوكو وشارل دي كيتيلاري، سبق له أن كشف نقاط ضعفهم في لقاء الذهاب، قبل أن يتعرض لهزيمتين أمام فرنسا ويحقق فوزاً صعباً على تركيا الخميس الماضي.

وتشير الأرقام إلى تقارب أسلوب المنتخبين؛ إذ يبلغ متوسط استحواذ بلجيكا 44.4 في المائة، مقابل 45.4 في المائة لإيطاليا، بينما يسجل البلجيكيون نحو 440 لمسة للكرة في المباراة، مقابل 460 للإيطاليين.

وتعكس هذه الأرقام التحول الذي طرأ على هوية المنتخب الإيطالي مقارنة بفترة تتويجه بكأس أوروبا عام 2021 تحت قيادة روبرتو مانشيني، عندما بلغت نسبة استحواذه نحو 60 في المائة، واعتمد بصورة أكبر على التحكم بإيقاع اللعب.

أما المنتخب الحالي بقيادة لوتشيانو سباليتي، فيتميز بأسلوب أكثر مباشرة وسرعة، مع الاعتماد على التحولات الهجومية والتمريرات العمودية، بدلاً من الاستحواذ المطول.

ويطمح «الأتزوري» إلى العودة بين أفضل 8 منتخبات في أوروبا، إلى جانب منتخبات بارزة مثل إسبانيا وإنجلترا والبرتغال وفرنسا، بينما يُنتظر أن تنضم ألمانيا وهولندا وأحد منتخبي النرويج والدنمارك إلى المتأهلين.

ويستمد المنتخب الإيطالي زخماً إضافياً من انتصاره الأخير على فرنسا في سان سيرو، الذي تابعه نحو 8 ملايين ونصف مليون مشاهد، وشهد تألق المهاجم الشاب فرانشيسكو بيو إسبوزيتو.

وفرض إسبوزيتو نفسه أحد أبرز عناصر المنتخب بعدما سجل 9 أهداف في 14 مباراة دولية، رغم أنه لم يخض أياً منها كاملة، ونجح في هز شباك تركيا والنرويج وفرنسا.

ويعكس تألق المهاجم الشاب التحسن الهجومي لإيطاليا، التي أظهرت شخصية مختلفة في مواجهة فرنسا، بعدما نجحت في العودة بالنتيجة رغم تأخرها مرتين، في مؤشر إلى قدرتها على تجاوز اللحظات الصعبة.

وعلى صعيد التشكيلة، يُتوقع أن يعوّض دومبيا غياب ديفيدي فراتيسي المصاب في خط الوسط، بما يمنح الفريق قوة بدنية إضافية أمام دي بروين ورفاقه.

وفي الهجوم، قد يلجأ سباليتي إلى إشراك فيديريكو ديماركو على الجهة اليسرى لتعويض غياب نيكولو كامبياجي المصاب، إلى جانب بيو إسبوزيتو في قلب الهجوم، وفيرغارا على الجهة اليمنى، في تكرار للثلاثي الذي تسبب في مشكلات كبيرة للدفاع الفرنسي خلال النصف ساعة الأخيرة من المواجهة السابقة.

ولا تزال خيارات المدرب مفتوحة أمام سيباستيانو إسبوزيتو، رغم إهداره ركلة جزاء أمام فرنسا، وكذلك كوليوشو، في ظل تعدد الحلول الهجومية المتاحة.

ويبدو العمود الفقري للمنتخب أكثر استقراراً، بوجود الحارس جانلويجي دوناروما، وثنائي الدفاع جورجيو سكالفيني وأليساندرو باستوني، وساندرو تونالي في الوسط، وبيو إسبوزيتو في الهجوم.

كما يتمسك سباليتي بخطة 4-3-3، في خطوة تعكس ثقته بقدرات لاعبيه، بخلاف مراحل سابقة شهدت التحول إلى 3 مدافعين أمام المنافسين الأقوى.

وبين أفضلية التعادل وطموح الانتصار، يخوض المنتخب الإيطالي اختباراً حاسماً لإثبات أن عودته القوية ليست مجرد انتفاضة مؤقتة، وأنه بات مستعداً لاستعادة مكانته بين كبار القارة الأوروبية.