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الرياضة رياضة عالمية

إيطاليا أمام بلجيكا لاستعادة مكانتها بين كبار أوروبا

مدافع منتخب إيطاليا ريكاردو كالافيوري يحيي الجماهير عقب مواجهة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية (رويترز)
مدافع منتخب إيطاليا ريكاردو كالافيوري يحيي الجماهير عقب مواجهة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية (رويترز)
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إيطاليا أمام بلجيكا لاستعادة مكانتها بين كبار أوروبا

مدافع منتخب إيطاليا ريكاردو كالافيوري يحيي الجماهير عقب مواجهة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية (رويترز)
مدافع منتخب إيطاليا ريكاردو كالافيوري يحيي الجماهير عقب مواجهة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية (رويترز)

يتطلع المنتخب الإيطالي إلى استكمال صحوته، وحجز مقعده في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، عندما يحل ضيفاً على بلجيكا، مساء الأحد، في بروكسل، بعدما أعاد انتصاره الأخير على فرنسا الثقة إلى صفوفه وأشعل حماسة جماهيره.

وحسب صحيفة «لاغازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، يدخل منتخب «الأتزوري» المواجهة بأفضلية واضحة؛ إذ يكفيه التعادل لضمان التأهل إلى دور الثمانية، ولكنه يسعى إلى تحقيق الفوز وتجنب تكرار سيناريو النسخة الماضية، عندما انعكست الخسارة أمام فرنسا سلباً على مسيرته رغم بلوغه الأدوار الإقصائية.

وتستحضر إيطاليا ذكريات مشاركتها قبل عامين، حين استهلت مشوارها بانتصار لافت على فرنسا 3-1 في باريس، قبل أن تتراجع في الجولة الأخيرة وتخسر أمام المنتخب الفرنسي بالنتيجة نفسها في ميلانو، لتفقد صدارة المجموعة بفارق الأهداف.

ورغم اختلاف الظروف، فإن المواجهة الحالية تحمل أهمية مماثلة؛ خصوصاً أن المنتخب الإيطالي أظهر تطوراً ملحوظاً في أدائه وقدرته على التعامل مع المباريات الصعبة.

مدرب منتخب إيطاليا روبرتو مانشيني يقود حصة تدريبية في كوفيرتشانو قرب فلورنسا (إ.ب.أ)

ويواجه الإيطاليون منتخباً بلجيكياً يضم أسماء بارزة، في مقدمتها كيفن دي بروين وجيريمي دوكو وشارل دي كيتيلاري، سبق له أن كشف نقاط ضعفهم في لقاء الذهاب، قبل أن يتعرض لهزيمتين أمام فرنسا ويحقق فوزاً صعباً على تركيا الخميس الماضي.

وتشير الأرقام إلى تقارب أسلوب المنتخبين؛ إذ يبلغ متوسط استحواذ بلجيكا 44.4 في المائة، مقابل 45.4 في المائة لإيطاليا، بينما يسجل البلجيكيون نحو 440 لمسة للكرة في المباراة، مقابل 460 للإيطاليين.

وتعكس هذه الأرقام التحول الذي طرأ على هوية المنتخب الإيطالي مقارنة بفترة تتويجه بكأس أوروبا عام 2021 تحت قيادة روبرتو مانشيني، عندما بلغت نسبة استحواذه نحو 60 في المائة، واعتمد بصورة أكبر على التحكم بإيقاع اللعب.

أما المنتخب الحالي بقيادة لوتشيانو سباليتي، فيتميز بأسلوب أكثر مباشرة وسرعة، مع الاعتماد على التحولات الهجومية والتمريرات العمودية، بدلاً من الاستحواذ المطول.

ويطمح «الأتزوري» إلى العودة بين أفضل 8 منتخبات في أوروبا، إلى جانب منتخبات بارزة مثل إسبانيا وإنجلترا والبرتغال وفرنسا، بينما يُنتظر أن تنضم ألمانيا وهولندا وأحد منتخبي النرويج والدنمارك إلى المتأهلين.

ويستمد المنتخب الإيطالي زخماً إضافياً من انتصاره الأخير على فرنسا في سان سيرو، الذي تابعه نحو 8 ملايين ونصف مليون مشاهد، وشهد تألق المهاجم الشاب فرانشيسكو بيو إسبوزيتو.

وفرض إسبوزيتو نفسه أحد أبرز عناصر المنتخب بعدما سجل 9 أهداف في 14 مباراة دولية، رغم أنه لم يخض أياً منها كاملة، ونجح في هز شباك تركيا والنرويج وفرنسا.

ويعكس تألق المهاجم الشاب التحسن الهجومي لإيطاليا، التي أظهرت شخصية مختلفة في مواجهة فرنسا، بعدما نجحت في العودة بالنتيجة رغم تأخرها مرتين، في مؤشر إلى قدرتها على تجاوز اللحظات الصعبة.

وعلى صعيد التشكيلة، يُتوقع أن يعوّض دومبيا غياب ديفيدي فراتيسي المصاب في خط الوسط، بما يمنح الفريق قوة بدنية إضافية أمام دي بروين ورفاقه.

وفي الهجوم، قد يلجأ سباليتي إلى إشراك فيديريكو ديماركو على الجهة اليسرى لتعويض غياب نيكولو كامبياجي المصاب، إلى جانب بيو إسبوزيتو في قلب الهجوم، وفيرغارا على الجهة اليمنى، في تكرار للثلاثي الذي تسبب في مشكلات كبيرة للدفاع الفرنسي خلال النصف ساعة الأخيرة من المواجهة السابقة.

ولا تزال خيارات المدرب مفتوحة أمام سيباستيانو إسبوزيتو، رغم إهداره ركلة جزاء أمام فرنسا، وكذلك كوليوشو، في ظل تعدد الحلول الهجومية المتاحة.

ويبدو العمود الفقري للمنتخب أكثر استقراراً، بوجود الحارس جانلويجي دوناروما، وثنائي الدفاع جورجيو سكالفيني وأليساندرو باستوني، وساندرو تونالي في الوسط، وبيو إسبوزيتو في الهجوم.

كما يتمسك سباليتي بخطة 4-3-3، في خطوة تعكس ثقته بقدرات لاعبيه، بخلاف مراحل سابقة شهدت التحول إلى 3 مدافعين أمام المنافسين الأقوى.

وبين أفضلية التعادل وطموح الانتصار، يخوض المنتخب الإيطالي اختباراً حاسماً لإثبات أن عودته القوية ليست مجرد انتفاضة مؤقتة، وأنه بات مستعداً لاستعادة مكانته بين كبار القارة الأوروبية.

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الصحافة الأوروبية: الدنمارك دهست البرتغال في غياب رونالدو

لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)
لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)
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الصحافة الأوروبية: الدنمارك دهست البرتغال في غياب رونالدو

لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)
لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

أثارت الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها المنتخب البرتغالي أمام الدنمارك بنتيجة 1 - 4، السبت، على أرضه في مدينة براغا، موجة واسعة من الانتقادات في الصحافة الأوروبية، بعدما سجل أسوأ خسارة رسمية على ملعبه في تاريخه، في أول ظهور له منذ اعتزال قائده السابق كريستيانو رونالدو اللعب دولياً.

وسلطت صحيفة «أبولا» البرتغالية الضوء على ردود فعل الصحافة الإسبانية والإيطالية والفرنسية والدنماركية، التي ربطت بين الانهيار أمام الدنمارك وغياب رونالدو، خصوصاً أن المباراة شهدت تكريمه قبل انطلاقها، رغم عدم حضوره إلى الملعب.

ووصفت صحيفة «ماركا» الإسبانية ما حدث بأنه «دهس» دنماركي للبرتغاليين، واختارت عنواناً يشير إلى أن «البرتغال ليست في وضع يسمح لها بإقامة التكريمات»، معتبرة أن الفريق قدم مباراة للنسيان في ليلة كان يفترض أن تكون احتفالية.

خيبة الأمل على مهاجم منتخب البرتغال جواو فيليكس بعد الخسارة أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (أ.ف.ب)

أما صحيفة «آس» الإسبانية، فكانت أكثر حدة؛ إذ عنونت تغطيتها بعبارة «كريستيانو رونالدو لم يكن يستحق هذا»، منتقدة ما وصفته ببرود التكريم وفتور تفاعل اللاعبين والجماهير مع المناسبة.

وذهبت إلى أن البرتغال ظهرت بصورة مثيرة للسخرية أمام الدنمارك في يوم تكريم رونالدو، معتبرة أن ما حدث كان «مهزلة تكاد تصل إلى حد عدم الاحترام»، مع الإشارة إلى حالة من الاكتئاب الداخلي المحدود التي يعيشها المنتخب بعد رحيل قائده التاريخي.

وفي إيطاليا، وصفت «لاغازيتا ديلو سبورت» المنتخب البرتغالي بأنه بدا كالسفينة الغارقة في براغا، مستخدمة وصف «الإذلال» لتلخيص الهزيمة التاريخية.

ووجهت انتقادات خاصة إلى غونزالو راموس، مهاجم ميلان الذي تولى قيادة الهجوم بدلاً من رونالدو، معتبرة أنه كان أحد أسوأ لاعبي المباراة، وأنه غاب تماماً عن مجرياتها.

البرتغالي جواو بالينيا يعانق الدنماركي مورتن هيولماند عقب مواجهة المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

وفي فرنسا، ركزت شبكة «آر إم سي سبورت» على الهيمنة الدنماركية، مشيرة إلى أن الهزيمة القاسية تركت تساؤلات كثيرة بشأن مستقبل المنتخب البرتغالي وقدرته على تجاوز المرحلة الانتقالية.

أما صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فوصفت النتيجة بأنها «سحق للبرتغال بأبعاد تاريخية»، معتبرة أن المنتخب لم يكن بوسعه أن يبدأ حقبة ما بعد رونالدو بصورة أسوأ.

وفي الدنمارك، سادت أجواء الاحتفال بالانتصار الذي وُصف بأنه «تاريخي لكرة القدم الدنماركية»، ودليل على قدرة المنتخب على منافسة أفضل الفرق في العالم.

مدرب منتخب البرتغال جورجي خيسوس خلال مواجهة الدنمارك في دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

وجاءت الخسارة بعدما سجل بيير إميل هويبيرغ هدف التقدم للدنمارك من ركلة جزاء في الدقيقة الـ43، قبل أن يضيف راسموس هويلوند هدفين في الدقيقتين الـ50 والـ57، ثم أحرز يواكيم أندرسن الهدف الرابع في الدقيقة الـ75، فيما سجل برناردو سيلفا هدف البرتغال الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبذلك تحولت الليلة التي خُصصت لتكريم رونالدو إلى واحدة من أقسى الهزائم في تاريخ المنتخب البرتغالي، وسط تساؤلات متزايدة بشأن مستقبل الفريق بعد رحيل أبرز نجومه.

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دوري الأمم الأوروبية البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

بيرس مورغان يهاجم خيسوس: هذا المهرج سيغادر منتخب البرتغال

مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)
مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)
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بيرس مورغان يهاجم خيسوس: هذا المهرج سيغادر منتخب البرتغال

مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)
مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)

شن الإعلامي البريطاني بيرس مورغان هجوماً حاداً على البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب منتخب البرتغال، عقب تصريحاته بشأن غياب كريستيانو رونالدو، وذلك بعد الهزيمة الثقيلة أمام الدنمارك 1 - 4، السبت، في مدينة براغا البرتغالية ضمن «دوري الأمم الأوروبية».

ووفق صحيفة «ريكورد» البرتغالية، فقد أثار خيسوس جدلاً واسعاً عندما سُئل عقب المباراة عن افتقاده رونالدو، مهاجم النصر السعودي، ليرد قائلاً: «أفتقده؟ كيف؟ إنه لم يعد موجوداً في المنتخب، إلا إذا كنت أريده أن يؤنس وحدتي».

وأثارت تصريحات المدرب البالغ من العمر 72 عاماً غضب مورغان، الذي رد عبر منصة «إكس» قائلاً: «هذا المهرج أيضاً لن يكون موجوداً في المنتخب إذا واصلت البرتغال التعرض للتدمير كما حدث اليوم».

ويُعد مورغان من أبرز المدافعين عن رونالدو، وقد وجّه خلال الأسابيع الماضية انتقادات متكررة إلى خيسوس بسبب تعامله مع النجم البرتغالي، على خلفية الأحداث التي سبقت اعتزاله اللعب دولياً.

وجاء الهجوم الجديد في أعقاب أول مباراة تخوضها البرتغال بعد اعتزال قائدها التاريخي، والتي انتهت بأكبر هزيمة رسمية للمنتخب على أرضه، لتتصاعد الانتقادات الموجهة إلى الجهاز الفني بشأن مستقبل الفريق في مرحلة ما بعد رونالدو.

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الرياضة رياضة عالمية

وولف يستبعد انتقال أنتونيلي إلى «فيراري»: لا أشعر بأي قلق بشأن مستقبله

توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)
توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)
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وولف يستبعد انتقال أنتونيلي إلى «فيراري»: لا أشعر بأي قلق بشأن مستقبله

توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)
توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)

أبدى توتو وولف، رئيس فريق «مرسيدس» المنافس في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1»، ثقته باستمرار السائق الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي مع الفريق، مستبعداً أن يشكل احتمال انتقاله إلى «فيراري» في المستقبل مصدر قلق، رغم المكانة الخاصة التي يحظى بها الفريق الإيطالي في بلاده.

وقال وولف (54 عاماً)، في تصريحات لصحيفة «بيلد آم سونتاغ» الألمانية، الأحد: «لا أشعر بأي قلق على الإطلاق؛ لأن كيمي وعائلته أشخاص أوفياء».

وجاءت تصريحات رئيس «مرسيدس» بعدما دخل أنتونيلي تاريخ «فورمولا 1» هذا الموسم، بتتويجه بلقب بطولة العالم للسائقين قبل 4 جولات من نهايتها، بعمر 20 عاماً و68 يوماً، ليصبح أصغر بطل في تاريخ البطولة، وأول إيطالي يحرز اللقب منذ ألبرتو أسكاري عام 1953.

واكتمل نجاح «مرسيدس» بتتويجه بلقب بطولة العالم للصانعين في سباق جائزة البرازيل الكبرى، الأسبوع الماضي، بعد أسبوع واحد من حسم أنتونيلي لقب السائقين في المكسيك.

وأكد وولف أن السائق الإيطالي لا يفكر في مغادرة «مرسيدس»، مستشهداً بتصريحاته عقب التتويج باللقب، قائلاً: «لقد قال بعد فوزه ببطولة العالم إنه لا يستطيع على الإطلاق تخيل قيادة سيارة أي فريق آخر غير (مرسيدس)».

وتطرق رئيس الفريق الألماني إلى الشعبية المتزايدة التي يتمتع بها أنتونيلي في إيطاليا؛ خصوصاً في ظل المقارنات مع الأسطورة الألماني مايكل شوماخر، بطل العالم 7 مرات، والذي حقق 5 من ألقابه مع «فيراري».

وعندما سُئل عما إذا كانت شعبية أنتونيلي في إيطاليا تفوق تلك التي حظي بها شوماخر خلال سنواته مع «فيراري»، أجاب وولف: «بالتأكيد، فهو إيطالي في نهاية المطاف».

واستعاد وولف مشاهد احتفاء جماهير «فيراري» بأنتونيلي عقب فوزه بسباق «مونزا» على أرضه هذا العام، في مشهد يعكس حجم الشعبية التي اكتسبها السائق الشاب بين أبناء بلاده، رغم قيادته سيارة الفريق المنافس.

واختتم وولف حديثه مازحاً: «مشجعو (فيراري) يرتدون الآن قميص الفريق، ولكنهم يضعون قبعة (مرسيدس)».

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