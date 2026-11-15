عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:6 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

كيف تحول حفل وداع كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال إلى كابوس؟

جماهير البرتغال تحتفي بكريستيانو رونالدو في الدقيقة السابعة من مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)
جماهير البرتغال تحتفي بكريستيانو رونالدو في الدقيقة السابعة من مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)
TT
TT

كيف تحول حفل وداع كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال إلى كابوس؟

جماهير البرتغال تحتفي بكريستيانو رونالدو في الدقيقة السابعة من مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)
جماهير البرتغال تحتفي بكريستيانو رونالدو في الدقيقة السابعة من مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

في ليلة كان يُفترض أن تكون احتفالاً بمسيرة كريستيانو رونالدو الدولية، تحوّل ملعب براغا إلى مسرح لهزيمة تاريخية للمنتخب البرتغالي أمام الدنمارك بنتيجة 1-4، في أول مباراة يخوضها الفريق منذ اعتزال قائده السابق اللعب دولياً، لتنتهي الأمسية التي بدأت بتكريم أحد أعظم الهدافين في تاريخ كرة القدم بصافرات استهجان من الجماهير.

وحسب «The Athletic» لم يكن رونالدو حاضراً في الملعب لتلقِّي التكريم، ولكنه ظل الشخصية الأبرز طوال الأمسية، سواء من خلال القمصان التي حملت رقمه، أو الهتافات والصور التي ملأت المدرجات، وصولاً إلى النتيجة التي أعادت طرح التساؤلات بشأن تأثير غيابه عن المنتخب.

لاعبو منتخب البرتغال يصطفون إلى جانب الأطفال المرافقين لهم مرتدين قمصاناً تحمل الرقم 7 تكريماً لكريستيانو رونالدو (رويترز)

وقبل انطلاق المباراة، خرج لاعبو البرتغال مرتدين قمصاناً تحمل الرقم 7، وكذلك الأطفال الـ23 المرافقون لهم، بينما رُفعت لافتة ضخمة كُتب عليها «شكراً أيها القائد». وفي الدقيقة السابعة، وقفت الجماهير لتحية رونالدو وسط ظهور صورته على الشاشة العملاقة وهو يؤدي احتفاله الشهير بالأهداف.

ولم يقتصر التكريم على ذلك؛ إذ أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اعتماد تصميم جديد للرقم 7، يتضمن خطاً أفقياً صغيراً في منتصفه، في إشارة رمزية إلى المكانة الاستثنائية التي يحتفظ بها رونالدو، موضحاً أن الوقت حان لظهور رقم 7 جديد؛ لأن هناك رقماً سيبقى خالداً.

لكن غياب رونالدو عن مراسم تكريمه أثار الاستغراب؛ خصوصاً أن اللاعب، الذي يواصل مسيرته مع النصر السعودي، لم يحضر رغم تخصيص الأمسية للاحتفاء بمشواره الدولي الممتد 23 عاماً.

وعندما سُئل مدرب البرتغال خورخي خيسوس عن سبب غياب رونالدو، أجاب: «لا أعرف، الأمر يعود إليه»، بينما اكتفى المسؤولون بالإشارة إلى وجود اللاعب في السعودية.

مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس خلال مواجهة الدنمارك (أ.ف.ب)

وكان رونالدو قد بدأ مسيرته الدولية عام 2003، عندما كان يبلغ 18 عاماً، قبل أن يتحول إلى الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 146 هدفاً خلال 234 مباراة، وهي أرقام تعكس حجم الإنجاز الذي حققه على امتداد أكثر من عقدين.

وللمقارنة، سجل ليونيل ميسي 126 هدفاً في 208 مباريات مع الأرجنتين، بينما يملك هاري كين 92 هدفاً مع إنجلترا، وكيليان مبابي 67 هدفاً مع فرنسا، بينما أنهى الألماني ميروسلاف كلوزه مسيرته الدولية برصيد 71 هدفاً.

وفي شوارع براغا، بدت شعبية رونالدو واضحة قبل المباراة، مع انتشار المشجعين الذين ارتدوا قمصانه، وظهور أشخاص يقلدون هيئته في الساحة الرئيسية للمدينة، في مشهد عكس استمرار حضوره رغم نهاية مشواره مع المنتخب.

غير أن الاحتفالات سرعان ما تراجعت أمام ما حدث على أرض الملعب.

فقد افتتح قائد الدنمارك بيير إميل هويبيرغ التسجيل من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، ثم أضاف راسموس هويلوند هدفين، قبل أن يرفع يواكيم أندرسن النتيجة إلى 4 أهداف في الدقيقة 75، وسط صافرات استهجان حادة من الجماهير البرتغالية.

ولم يتمكن أصحاب الأرض سوى من تسجيل هدف شرفي بواسطة برناردو سيلفا في اللحظات الأخيرة، لتنتهي المباراة بأثقل هزيمة يتعرض لها المنتخب البرتغالي على أرضه في مواجهة رسمية، خلال تاريخه الممتد 105 أعوام.

وكانت آخر مرة تأخرت فيها البرتغال بأربعة أهداف على أرضها عام 1983، خلال خسارتها ودياً أمام البرازيل بنتيجة صفر-4.

ولم يفوّت المشجعون الدنماركيون فرصة السخرية من أصحاب الأرض؛ إذ رددوا اسم «ميسي» من المدرجات، في إشارة إلى المنافس التاريخي لرونالدو.

كما أثارت الهزيمة ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بينها تعليق البرازيلي جواو فيكتور، لاعب بنفيكا السابق، الذي كتب: «هذا ما يحدث عندما لا تحترمون قدوتكم».

وأعادت النتيجة النقاش بشأن قدرة البرتغال على تجاوز مرحلة رونالدو؛ خصوصاً أن الخط الهجومي الجديد، الذي ضم برونو فرنانديز وبيدرو نيتو وجواو فيليكس وغونزالو راموس، لم يقدم الأداء المنتظر.

مشجعو منتخب البرتغال يرفعون لافتة تحمل صور كريستيانو رونالدو قبل مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

ومع ذلك، أشار تقرير الصحيفة إلى أن تحميل غياب رونالدو مسؤولية الهزيمة قد يكون حكماً متسرعاً، لا سيما أن المنتخب البرتغالي فاز في مبارياته الثلاث السابقة من دونه، بينها انتصار على الدنمارك بنتيجة 4-2 الشهر الماضي.

وكان برناردو سيلفا، الذي ورث شارة القيادة من رونالدو، قد عبّر قبل المباراة عن صعوبة التأقلم مع غياب زميله السابق، قائلاً: «إنها لحظة حزينة بالتأكيد. أمضى كريستيانو 23 عاماً مع المنتخب، وأنا هنا منذ 12 عاماً، ولذلك لم أعرف المنتخب من دونه. كنا نعلم أن هذا اليوم سيأتي عاجلاً أم آجلاً؛ لكنني أشعر بالحزن؛ لأنه كان مصدر فخر وشرف بالنسبة لي أن أشاركه غرفة الملابس».

وبعد المباراة، بدا الذهول واضحاً على وجوه اللاعبين أثناء مغادرتهم الملعب، بينما أقر خيسوس بتفهمه غضب الجماهير وصافرات الاستهجان التي رافقت الأداء.

ولم يكن مفاجئاً أن يُسأل المدرب مجدداً عن رونالدو؛ خصوصاً بعدما ارتبط اسمه بالخلاف الذي سبق اعتزال اللاعب دولياً.

ورد خيسوس، البالغ 72 عاماً: «أفتقد ماذا؟ إنه لم يعد هنا. نفتقد وجوده معنا؛ لكنه لم يعد يلعب، ولم يعد موجوداً، وقد اتخذ قراره بشأن مستقبله».

ورغم محاولة المدرب التأكيد على أن المنتخب دخل مرحلة جديدة، فإن النتيجة جعلت مهمته أكثر صعوبة، بعدما تلقّت البرتغال هزيمة لم تعرف مثلها طوال السنوات التي دافع فيها رونالدو عن ألوانها.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن رونالدو، المعروف بثقته الكبيرة بنفسه واعتزازه بإنجازاته، ربما تابع ما جرى من منزله في السعودية بابتسامة رضا، بعدما تحولت ليلة تكريمه إلى تذكير صارخ بحجم الفراغ الذي تركه وراءه.

مواضيع
دوري الأمم الأوروبية البرتغال السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الصحافة الأوروبية: الدنمارك دهست البرتغال في غياب رونالدو

رياضة عالمية لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

الصحافة الأوروبية: الدنمارك دهست البرتغال في غياب رونالدو

أثارت الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها المنتخب البرتغالي أمام الدنمارك بنتيجة 1 - 4، السبت، على أرضه في مدينة براغا، موجة واسعة من الانتقادات في الصحافة الأوروبية

«الشرق الأوسط» (لشبونة)
رياضة عالمية مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)
رياضة عالمية

بيرس مورغان يهاجم خيسوس: هذا المهرج سيغادر منتخب البرتغال

شن الإعلامي البريطاني بيرس مورغان هجوماً حاداً على البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب منتخب البرتغال، عقب تصريحاته بشأن غياب كريستيانو رونالدو...

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية لاعب وسط منتخب إنجلترا ديكلان رايس خلال مؤتمر صحافي في مركز تدريبات «سيوداد ديل فوتبول» (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

رايس يدافع عن بن وايت بعد صافرات الاستهجان: له مستقبل مع منتخب إنجلترا

دافع ديكلان رايس، لاعب وسط منتخب إنجلترا لكرة القدم، عن زميله المدافع بن وايت، بعدما تعرض الأخير لصافرات استهجان من بعض الجماهير.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية الألماني برايان جرودا يحتفل بتسجيل الهدف الثالث لمنتخب بلاده في مرمى صربيا (رويترز)
رياضة عالمية

جرودا يخطف الأضواء في ظهوره الأول مع ألمانيا... وكلوب يراهن على جيل جديد

خطف برايان جرودا الأضواء في ظهوره الأول مع المنتخب الألماني لكرة القدم، بعدما سجّل هدفاً رائعاً خلال الفوز على صربيا 3-1.

«الشرق الأوسط» (برلين)
رياضة عالمية مباراة اليوم ستكشف ما إذا كانت إنجلترا قد تجاوزت المشكلات الذهنية والفنية التي ظهرت في مواجهة الأرجنتين (د.ب.أ)
رياضة عالمية

مواجهة إسبانيا الاختبار الأصعب لتوخيل بعد دروس إخفاق المونديال

تضع مواجهة إسبانيا، حاملة لقب كأس العالم، المنتخب الإنجليزي ومدربه الألماني توماس توخيل أمام اختبار بالغ الصعوبة، للكشف عن مدى استفادتهما من دروس الخروج المؤلم.

شوق الغامدي (الرياض)
الرياضة رياضة عالمية

الصحافة الأوروبية: الدنمارك دهست البرتغال في غياب رونالدو

لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)
لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)
TT
TT

الصحافة الأوروبية: الدنمارك دهست البرتغال في غياب رونالدو

لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)
لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

أثارت الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها المنتخب البرتغالي أمام الدنمارك بنتيجة 1 - 4، السبت، على أرضه في مدينة براغا، موجة واسعة من الانتقادات في الصحافة الأوروبية، بعدما سجل أسوأ خسارة رسمية على ملعبه في تاريخه، في أول ظهور له منذ اعتزال قائده السابق كريستيانو رونالدو اللعب دولياً.

وسلطت صحيفة «أبولا» البرتغالية الضوء على ردود فعل الصحافة الإسبانية والإيطالية والفرنسية والدنماركية، التي ربطت بين الانهيار أمام الدنمارك وغياب رونالدو، خصوصاً أن المباراة شهدت تكريمه قبل انطلاقها، رغم عدم حضوره إلى الملعب.

ووصفت صحيفة «ماركا» الإسبانية ما حدث بأنه «دهس» دنماركي للبرتغاليين، واختارت عنواناً يشير إلى أن «البرتغال ليست في وضع يسمح لها بإقامة التكريمات»، معتبرة أن الفريق قدم مباراة للنسيان في ليلة كان يفترض أن تكون احتفالية.

خيبة الأمل على مهاجم منتخب البرتغال جواو فيليكس بعد الخسارة أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (أ.ف.ب)

أما صحيفة «آس» الإسبانية، فكانت أكثر حدة؛ إذ عنونت تغطيتها بعبارة «كريستيانو رونالدو لم يكن يستحق هذا»، منتقدة ما وصفته ببرود التكريم وفتور تفاعل اللاعبين والجماهير مع المناسبة.

وذهبت إلى أن البرتغال ظهرت بصورة مثيرة للسخرية أمام الدنمارك في يوم تكريم رونالدو، معتبرة أن ما حدث كان «مهزلة تكاد تصل إلى حد عدم الاحترام»، مع الإشارة إلى حالة من الاكتئاب الداخلي المحدود التي يعيشها المنتخب بعد رحيل قائده التاريخي.

وفي إيطاليا، وصفت «لاغازيتا ديلو سبورت» المنتخب البرتغالي بأنه بدا كالسفينة الغارقة في براغا، مستخدمة وصف «الإذلال» لتلخيص الهزيمة التاريخية.

ووجهت انتقادات خاصة إلى غونزالو راموس، مهاجم ميلان الذي تولى قيادة الهجوم بدلاً من رونالدو، معتبرة أنه كان أحد أسوأ لاعبي المباراة، وأنه غاب تماماً عن مجرياتها.

البرتغالي جواو بالينيا يعانق الدنماركي مورتن هيولماند عقب مواجهة المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

وفي فرنسا، ركزت شبكة «آر إم سي سبورت» على الهيمنة الدنماركية، مشيرة إلى أن الهزيمة القاسية تركت تساؤلات كثيرة بشأن مستقبل المنتخب البرتغالي وقدرته على تجاوز المرحلة الانتقالية.

أما صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فوصفت النتيجة بأنها «سحق للبرتغال بأبعاد تاريخية»، معتبرة أن المنتخب لم يكن بوسعه أن يبدأ حقبة ما بعد رونالدو بصورة أسوأ.

وفي الدنمارك، سادت أجواء الاحتفال بالانتصار الذي وُصف بأنه «تاريخي لكرة القدم الدنماركية»، ودليل على قدرة المنتخب على منافسة أفضل الفرق في العالم.

مدرب منتخب البرتغال جورجي خيسوس خلال مواجهة الدنمارك في دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

وجاءت الخسارة بعدما سجل بيير إميل هويبيرغ هدف التقدم للدنمارك من ركلة جزاء في الدقيقة الـ43، قبل أن يضيف راسموس هويلوند هدفين في الدقيقتين الـ50 والـ57، ثم أحرز يواكيم أندرسن الهدف الرابع في الدقيقة الـ75، فيما سجل برناردو سيلفا هدف البرتغال الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبذلك تحولت الليلة التي خُصصت لتكريم رونالدو إلى واحدة من أقسى الهزائم في تاريخ المنتخب البرتغالي، وسط تساؤلات متزايدة بشأن مستقبل الفريق بعد رحيل أبرز نجومه.

مواضيع
دوري الأمم الأوروبية البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

بيرس مورغان يهاجم خيسوس: هذا المهرج سيغادر منتخب البرتغال

مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)
مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)
TT
TT

بيرس مورغان يهاجم خيسوس: هذا المهرج سيغادر منتخب البرتغال

مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)
مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)

شن الإعلامي البريطاني بيرس مورغان هجوماً حاداً على البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب منتخب البرتغال، عقب تصريحاته بشأن غياب كريستيانو رونالدو، وذلك بعد الهزيمة الثقيلة أمام الدنمارك 1 - 4، السبت، في مدينة براغا البرتغالية ضمن «دوري الأمم الأوروبية».

ووفق صحيفة «ريكورد» البرتغالية، فقد أثار خيسوس جدلاً واسعاً عندما سُئل عقب المباراة عن افتقاده رونالدو، مهاجم النصر السعودي، ليرد قائلاً: «أفتقده؟ كيف؟ إنه لم يعد موجوداً في المنتخب، إلا إذا كنت أريده أن يؤنس وحدتي».

وأثارت تصريحات المدرب البالغ من العمر 72 عاماً غضب مورغان، الذي رد عبر منصة «إكس» قائلاً: «هذا المهرج أيضاً لن يكون موجوداً في المنتخب إذا واصلت البرتغال التعرض للتدمير كما حدث اليوم».

ويُعد مورغان من أبرز المدافعين عن رونالدو، وقد وجّه خلال الأسابيع الماضية انتقادات متكررة إلى خيسوس بسبب تعامله مع النجم البرتغالي، على خلفية الأحداث التي سبقت اعتزاله اللعب دولياً.

وجاء الهجوم الجديد في أعقاب أول مباراة تخوضها البرتغال بعد اعتزال قائدها التاريخي، والتي انتهت بأكبر هزيمة رسمية للمنتخب على أرضه، لتتصاعد الانتقادات الموجهة إلى الجهاز الفني بشأن مستقبل الفريق في مرحلة ما بعد رونالدو.

مواضيع
دوري الأمم الأوروبية كريستيانو رونالدو أميركا البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

وولف يستبعد انتقال أنتونيلي إلى «فيراري»: لا أشعر بأي قلق بشأن مستقبله

توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)
توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)
TT
TT

وولف يستبعد انتقال أنتونيلي إلى «فيراري»: لا أشعر بأي قلق بشأن مستقبله

توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)
توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)

أبدى توتو وولف، رئيس فريق «مرسيدس» المنافس في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1»، ثقته باستمرار السائق الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي مع الفريق، مستبعداً أن يشكل احتمال انتقاله إلى «فيراري» في المستقبل مصدر قلق، رغم المكانة الخاصة التي يحظى بها الفريق الإيطالي في بلاده.

وقال وولف (54 عاماً)، في تصريحات لصحيفة «بيلد آم سونتاغ» الألمانية، الأحد: «لا أشعر بأي قلق على الإطلاق؛ لأن كيمي وعائلته أشخاص أوفياء».

وجاءت تصريحات رئيس «مرسيدس» بعدما دخل أنتونيلي تاريخ «فورمولا 1» هذا الموسم، بتتويجه بلقب بطولة العالم للسائقين قبل 4 جولات من نهايتها، بعمر 20 عاماً و68 يوماً، ليصبح أصغر بطل في تاريخ البطولة، وأول إيطالي يحرز اللقب منذ ألبرتو أسكاري عام 1953.

واكتمل نجاح «مرسيدس» بتتويجه بلقب بطولة العالم للصانعين في سباق جائزة البرازيل الكبرى، الأسبوع الماضي، بعد أسبوع واحد من حسم أنتونيلي لقب السائقين في المكسيك.

وأكد وولف أن السائق الإيطالي لا يفكر في مغادرة «مرسيدس»، مستشهداً بتصريحاته عقب التتويج باللقب، قائلاً: «لقد قال بعد فوزه ببطولة العالم إنه لا يستطيع على الإطلاق تخيل قيادة سيارة أي فريق آخر غير (مرسيدس)».

وتطرق رئيس الفريق الألماني إلى الشعبية المتزايدة التي يتمتع بها أنتونيلي في إيطاليا؛ خصوصاً في ظل المقارنات مع الأسطورة الألماني مايكل شوماخر، بطل العالم 7 مرات، والذي حقق 5 من ألقابه مع «فيراري».

وعندما سُئل عما إذا كانت شعبية أنتونيلي في إيطاليا تفوق تلك التي حظي بها شوماخر خلال سنواته مع «فيراري»، أجاب وولف: «بالتأكيد، فهو إيطالي في نهاية المطاف».

واستعاد وولف مشاهد احتفاء جماهير «فيراري» بأنتونيلي عقب فوزه بسباق «مونزا» على أرضه هذا العام، في مشهد يعكس حجم الشعبية التي اكتسبها السائق الشاب بين أبناء بلاده، رغم قيادته سيارة الفريق المنافس.

واختتم وولف حديثه مازحاً: «مشجعو (فيراري) يرتدون الآن قميص الفريق، ولكنهم يضعون قبعة (مرسيدس)».

مواضيع
الفورمولا 1 إيطاليا