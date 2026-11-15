كيف تحول حفل وداع كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال إلى كابوس؟

في ليلة كان يُفترض أن تكون احتفالاً بمسيرة كريستيانو رونالدو الدولية، تحوّل ملعب براغا إلى مسرح لهزيمة تاريخية للمنتخب البرتغالي أمام الدنمارك بنتيجة 1-4، في أول مباراة يخوضها الفريق منذ اعتزال قائده السابق اللعب دولياً، لتنتهي الأمسية التي بدأت بتكريم أحد أعظم الهدافين في تاريخ كرة القدم بصافرات استهجان من الجماهير.

وحسب «The Athletic» لم يكن رونالدو حاضراً في الملعب لتلقِّي التكريم، ولكنه ظل الشخصية الأبرز طوال الأمسية، سواء من خلال القمصان التي حملت رقمه، أو الهتافات والصور التي ملأت المدرجات، وصولاً إلى النتيجة التي أعادت طرح التساؤلات بشأن تأثير غيابه عن المنتخب.

لاعبو منتخب البرتغال يصطفون إلى جانب الأطفال المرافقين لهم مرتدين قمصاناً تحمل الرقم 7 تكريماً لكريستيانو رونالدو (رويترز)

وقبل انطلاق المباراة، خرج لاعبو البرتغال مرتدين قمصاناً تحمل الرقم 7، وكذلك الأطفال الـ23 المرافقون لهم، بينما رُفعت لافتة ضخمة كُتب عليها «شكراً أيها القائد». وفي الدقيقة السابعة، وقفت الجماهير لتحية رونالدو وسط ظهور صورته على الشاشة العملاقة وهو يؤدي احتفاله الشهير بالأهداف.

ولم يقتصر التكريم على ذلك؛ إذ أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اعتماد تصميم جديد للرقم 7، يتضمن خطاً أفقياً صغيراً في منتصفه، في إشارة رمزية إلى المكانة الاستثنائية التي يحتفظ بها رونالدو، موضحاً أن الوقت حان لظهور رقم 7 جديد؛ لأن هناك رقماً سيبقى خالداً.

لكن غياب رونالدو عن مراسم تكريمه أثار الاستغراب؛ خصوصاً أن اللاعب، الذي يواصل مسيرته مع النصر السعودي، لم يحضر رغم تخصيص الأمسية للاحتفاء بمشواره الدولي الممتد 23 عاماً.

وعندما سُئل مدرب البرتغال خورخي خيسوس عن سبب غياب رونالدو، أجاب: «لا أعرف، الأمر يعود إليه»، بينما اكتفى المسؤولون بالإشارة إلى وجود اللاعب في السعودية.

مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس خلال مواجهة الدنمارك (أ.ف.ب)

وكان رونالدو قد بدأ مسيرته الدولية عام 2003، عندما كان يبلغ 18 عاماً، قبل أن يتحول إلى الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 146 هدفاً خلال 234 مباراة، وهي أرقام تعكس حجم الإنجاز الذي حققه على امتداد أكثر من عقدين.

وللمقارنة، سجل ليونيل ميسي 126 هدفاً في 208 مباريات مع الأرجنتين، بينما يملك هاري كين 92 هدفاً مع إنجلترا، وكيليان مبابي 67 هدفاً مع فرنسا، بينما أنهى الألماني ميروسلاف كلوزه مسيرته الدولية برصيد 71 هدفاً.

وفي شوارع براغا، بدت شعبية رونالدو واضحة قبل المباراة، مع انتشار المشجعين الذين ارتدوا قمصانه، وظهور أشخاص يقلدون هيئته في الساحة الرئيسية للمدينة، في مشهد عكس استمرار حضوره رغم نهاية مشواره مع المنتخب.

غير أن الاحتفالات سرعان ما تراجعت أمام ما حدث على أرض الملعب.

فقد افتتح قائد الدنمارك بيير إميل هويبيرغ التسجيل من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، ثم أضاف راسموس هويلوند هدفين، قبل أن يرفع يواكيم أندرسن النتيجة إلى 4 أهداف في الدقيقة 75، وسط صافرات استهجان حادة من الجماهير البرتغالية.

ولم يتمكن أصحاب الأرض سوى من تسجيل هدف شرفي بواسطة برناردو سيلفا في اللحظات الأخيرة، لتنتهي المباراة بأثقل هزيمة يتعرض لها المنتخب البرتغالي على أرضه في مواجهة رسمية، خلال تاريخه الممتد 105 أعوام.

وكانت آخر مرة تأخرت فيها البرتغال بأربعة أهداف على أرضها عام 1983، خلال خسارتها ودياً أمام البرازيل بنتيجة صفر-4.

ولم يفوّت المشجعون الدنماركيون فرصة السخرية من أصحاب الأرض؛ إذ رددوا اسم «ميسي» من المدرجات، في إشارة إلى المنافس التاريخي لرونالدو.

كما أثارت الهزيمة ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بينها تعليق البرازيلي جواو فيكتور، لاعب بنفيكا السابق، الذي كتب: «هذا ما يحدث عندما لا تحترمون قدوتكم».

وأعادت النتيجة النقاش بشأن قدرة البرتغال على تجاوز مرحلة رونالدو؛ خصوصاً أن الخط الهجومي الجديد، الذي ضم برونو فرنانديز وبيدرو نيتو وجواو فيليكس وغونزالو راموس، لم يقدم الأداء المنتظر.

مشجعو منتخب البرتغال يرفعون لافتة تحمل صور كريستيانو رونالدو قبل مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

ومع ذلك، أشار تقرير الصحيفة إلى أن تحميل غياب رونالدو مسؤولية الهزيمة قد يكون حكماً متسرعاً، لا سيما أن المنتخب البرتغالي فاز في مبارياته الثلاث السابقة من دونه، بينها انتصار على الدنمارك بنتيجة 4-2 الشهر الماضي.

وكان برناردو سيلفا، الذي ورث شارة القيادة من رونالدو، قد عبّر قبل المباراة عن صعوبة التأقلم مع غياب زميله السابق، قائلاً: «إنها لحظة حزينة بالتأكيد. أمضى كريستيانو 23 عاماً مع المنتخب، وأنا هنا منذ 12 عاماً، ولذلك لم أعرف المنتخب من دونه. كنا نعلم أن هذا اليوم سيأتي عاجلاً أم آجلاً؛ لكنني أشعر بالحزن؛ لأنه كان مصدر فخر وشرف بالنسبة لي أن أشاركه غرفة الملابس».

وبعد المباراة، بدا الذهول واضحاً على وجوه اللاعبين أثناء مغادرتهم الملعب، بينما أقر خيسوس بتفهمه غضب الجماهير وصافرات الاستهجان التي رافقت الأداء.

ولم يكن مفاجئاً أن يُسأل المدرب مجدداً عن رونالدو؛ خصوصاً بعدما ارتبط اسمه بالخلاف الذي سبق اعتزال اللاعب دولياً.

ورد خيسوس، البالغ 72 عاماً: «أفتقد ماذا؟ إنه لم يعد هنا. نفتقد وجوده معنا؛ لكنه لم يعد يلعب، ولم يعد موجوداً، وقد اتخذ قراره بشأن مستقبله».

ورغم محاولة المدرب التأكيد على أن المنتخب دخل مرحلة جديدة، فإن النتيجة جعلت مهمته أكثر صعوبة، بعدما تلقّت البرتغال هزيمة لم تعرف مثلها طوال السنوات التي دافع فيها رونالدو عن ألوانها.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن رونالدو، المعروف بثقته الكبيرة بنفسه واعتزازه بإنجازاته، ربما تابع ما جرى من منزله في السعودية بابتسامة رضا، بعدما تحولت ليلة تكريمه إلى تذكير صارخ بحجم الفراغ الذي تركه وراءه.