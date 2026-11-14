دوري الأمم: السويد تهزم البوسنة وتضمن الصعود للمستوى الأول

ضمن منتخب السويد صعوده إلى المستوى الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية الموسم المقبل، وذلك بعد فوزه على منتخب البوسنة والهرسك 3/2، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة للمستوى الثاني.

ورفع منتخب السويد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، ليضمن صدارة المجموعة قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات، فيما تجمد رصيد منتخب البوسنة عند ثماني نقاط في المركز الثاني.

وتقدم المنتخب السويدي عن طريق دانيال سفينسون في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف فيكتور جيوكيريس الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، سجل جيوكيريس الهدف الثاني له والثالث للسويد.

وسجل منتخب البوسنة هدف تقليص الفارق عن طريق أرمين جيجيوفيتش في الدقيقة 47، ثم سجل زميله سياد كولاسيناك الهدف الثاني في الدقيقة 62.

من جانبه فاز المنتخب الروماني على ضيفه البولندي 2/1.

ورفع منتخب رومانيا رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الرابع والأخير، فيما تجمد رصيد بولندا عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وتقدم منتخب رومانيا عن طريق ألكساندرو تشيكالداو في الدقيقة 68، ثم أضاف دينيس مان الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 82 سجل مارسيل ريجولا الهدف الوحيد لمنتخب بولندا.