دوري الأمم: النرويج تفوز على ويلز بثلاثية

فاز منتخب النرويج بنتيجة 3 - 1 على ضيفه ويلز، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأحرز أنطونيو نوسا الهدف الأول للنرويج في الدقيقة 59، من تسديدة أرضية قوية، ثم أضاف أندرياس شيلدروب هدفاً ثانياً في الدقيقة 68 من تمريرة إيرلينغ هالاند، الذي اختتم الثلاثية من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

في المقابل، جاء هدف ويلز الوحيد في الدقيقة 79 عن طريق ديفيد بروكس من انفراد بالمرمى.

رفع هذا الفوز رصيد النرويج إلى 6 نقاط في المركز الثاني، أما منتخب ويلز فيتذيل الترتيب وله 3 نقاط.