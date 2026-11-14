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دوري الأمم: النرويج تفوز على ويلز بثلاثية

فرحة نرويجية بالهدف الثاني (رويترز)
فرحة نرويجية بالهدف الثاني (رويترز)
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دوري الأمم: النرويج تفوز على ويلز بثلاثية

فرحة نرويجية بالهدف الثاني (رويترز)
فرحة نرويجية بالهدف الثاني (رويترز)

فاز منتخب النرويج بنتيجة 3 - 1 على ضيفه ويلز، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأحرز أنطونيو نوسا الهدف الأول للنرويج في الدقيقة 59، من تسديدة أرضية قوية، ثم أضاف أندرياس شيلدروب هدفاً ثانياً في الدقيقة 68 من تمريرة إيرلينغ هالاند، الذي اختتم الثلاثية من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

في المقابل، جاء هدف ويلز الوحيد في الدقيقة 79 عن طريق ديفيد بروكس من انفراد بالمرمى.

رفع هذا الفوز رصيد النرويج إلى 6 نقاط في المركز الثاني، أما منتخب ويلز فيتذيل الترتيب وله 3 نقاط.

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موسم الرياض: أداميس بطلاً لأمسية «زوفا بوكسينغ 13»

أداميس بعد فوزه بالنزال (موسم الرياض)
أداميس بعد فوزه بالنزال (موسم الرياض)
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موسم الرياض: أداميس بطلاً لأمسية «زوفا بوكسينغ 13»

أداميس بعد فوزه بالنزال (موسم الرياض)
أداميس بعد فوزه بالنزال (موسم الرياض)

تغلّب الدومينيكاني كارلوس أداميس على الويلزي جيروم واربورتون بقرار الحكام بالإجماع، عقب مواجهة امتدت عشر جولات، في أمسية «زوفا بوكسينغ 13» التي أقيمت، السبت، في منطقة «ذا فينيو» بالعاصمة الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وفرض أداميس تفوقه، خصوصاً في النصف الثاني من النزال، لينال الفوز بنتائج 100 - 90 و98 - 92 و99 - 91.

وسجّل الملاكمان السعوديان ريان عواجي وعبد العزيز العتيبي بداية ناجحة في مسيرتيهما الاحترافيتين، بعدما حققا انتصارين على منافسين من أوغندا.

ونجح عواجي في حسم مواجهته أمام الأوغندي سوديس لوبيغا بالضربة القاضية الفنية عند الدقيقة الثانية و15 ثانية من الجولة الثالثة، بعدما فرض تفوقه على منافسه وأسقطه مرتين خلال الجولة الثانية، قبل أن ينهي النزال في الجولة التالية.

وفي المواجهة السعودية الثانية، تفوق عبد العزيز العتيبي على الأوغندي إزرا سايلي بقرار الحكام بالإجماع، بعدما أسقط منافسه في الجولة الأولى، وواصل أفضليته حتى نهاية النزال، ليحسم المواجهة بنتيجة 40 - 35 في أول اختبار احترافي له.

من النزال الرئيسي للأمسية (موسم الرياض)

وشهدت بقية المواجهات فوز الأسترالي جيسون مولوني على المكسيكي أندريس تيران بقرار الحكام بالإجماع بعد عشر جولات في وزن الديك، فيما تغلّب الفرنسي برونو سوراس على البولندي كاميل بيدناريك بقرار الحكام بالإجماع في وزن فوق المتوسط.

وفي المواجهات الأخرى، حسم الأوزبكي جاخونغير زوكيروف نزاله أمام الكندي براندون كولانتونيو بالضربة القاضية مع نهاية الجولة الأولى، بينما احتاج مواطنه تولو بويماتوف إلى دقيقة و29 ثانية فقط من الجولة الأولى لإنهاء مواجهته أمام الغاني مورو كانلا بالضربة القاضية.

كما تغلّب الكولومبي ألكسندر كاسترو على الروسي رادجاب بوتاييف بقرار أغلبية الحكام، فيما انتزع الروسي داريال كوتشمينوف الفوز على المكسيكي إيفان أورتيز بقرار منقسم من الحكام.

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الرياضة رياضة عالمية

مانشيني: فخور بأداء إيطاليا... وصدارة المجموعة هدفنا

مانشيني يوجه لاعبيه خال مباراة فرنسا الأخيرة (أ.ف.ب)
مانشيني يوجه لاعبيه خال مباراة فرنسا الأخيرة (أ.ف.ب)
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مانشيني: فخور بأداء إيطاليا... وصدارة المجموعة هدفنا

مانشيني يوجه لاعبيه خال مباراة فرنسا الأخيرة (أ.ف.ب)
مانشيني يوجه لاعبيه خال مباراة فرنسا الأخيرة (أ.ف.ب)

يرى روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، أن فريقه يستحق الفخر بما قدمه حتى الآن، حيث بات على أعتاب التأهل إلى دور الثمانية من دوري الأمم الأوروبية، وذلك قبل خوض المباراة الأخيرة في المجموعة الأولى، بالتصنيف الأول للبطولة، أمام بلجيكا.

ويتوجه المنتخب الإيطالي، الذي خسر مباراته الافتتاحية في البطولة على أرضه أمام بلجيكا، إلى بروكسل منتشياً بفوزٍ لافت بنتيجة 3 - 1 على فرنسا في ملعب «سان سيرو«؛ وهي الهزيمة الأولى لـلفرنسيين تحت قيادة مدربهم الجديد زين الدين زيدان.

وستضمن إيطاليا تأهلها إلى دور الثمانية إذا تجنبت الهزيمة أمام بلجيكا، أو في حال تعرضت فرنسا لخسارة مفاجئة على أرضها أمام تركيا، التي لم تحصد أي نقطة، وتأكد هبوطها بالفعل.

ورغم الإشادات الواسعة التي نالها الفريق عقب الفوز على فرنسا، يشدد مانشيني، الذي عاد لتولي المهمة لولاية ثانية، هذا الصيف، على ضرورة تركيز لاعبيه بالكامل في ملعب «الملك بودوان»، سعياً لحسم صدارة المجموعة.

وقال مانشيني في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت» الإيطالية: «مجرد وجودنا هنا، والمنافسة على التأهل في هذه المجموعة التي تضم فرنسا وبلجيكا، هو في حد ذاته مصدر فخر».

وأضاف: «منذ عودتي، لمست دائماً أموراً إيجابية. كنت أتوقع هذا المستوى، وظللت متفائلاً رغم الهزيمة أمام بلجيكا في المباراة الأولى. أعجبتني ردة فعل اللاعبين، فقد كانت هناك مؤشرات منحتني الثقة».

وتابع: «ندرك أن المهمة لن تكون سهلة، فبلجيكا فريق رائع يضم لاعبين يتمتعون بمهارات فنية عالية، لكننا سنلعب بأسلوبنا المعتاد، ونسعى لتحقيق الفوز لإنهاء دور المجموعات في المركز الأول».

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دوري الأمم الأوروبية كرة القدم الأوربية إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

دوري الأمم: النرويج تفوز على ويلز بثلاثية

فرحة نرويجية بالهدف الثاني (رويترز)
فرحة نرويجية بالهدف الثاني (رويترز)
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دوري الأمم: النرويج تفوز على ويلز بثلاثية

فرحة نرويجية بالهدف الثاني (رويترز)
فرحة نرويجية بالهدف الثاني (رويترز)

فاز منتخب النرويج بنتيجة 3 - 1 على ضيفه ويلز، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأحرز أنطونيو نوسا الهدف الأول للنرويج في الدقيقة 59، من تسديدة أرضية قوية، ثم أضاف أندرياس شيلدروب هدفاً ثانياً في الدقيقة 68 من تمريرة إيرلينغ هالاند، الذي اختتم الثلاثية من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

في المقابل، جاء هدف ويلز الوحيد في الدقيقة 79 عن طريق ديفيد بروكس من انفراد بالمرمى.

رفع هذا الفوز رصيد النرويج إلى 6 نقاط في المركز الثاني، أما منتخب ويلز فيتذيل الترتيب وله 3 نقاط.

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