هاميلتون يدعو إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات لغزة بعد زيارته معبر رفح

قال سائق «فورمولا 1» البريطاني لويس هاميلتون، أمس (الأربعاء)، إن على إسرائيل السماح بدخول ​شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد يوم من زيارته معبر رفح الحدودي في مصر.

ووصل هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، إلى مدينة العريش يوم الثلاثاء، حيث اطلع على آليات تجهيز المساعدات الإنسانية وتنسيقها قبل إرسالها إلى غزة، خلال جولة شملت معبر ‌رفح ومستودعات الهلال الأحمر ‌المصري.

وكتب سائق «فيراري» ​عبر ‌حسابه ⁠على «إنستغرام»: «ما ​تشهده ⁠غزة منذ ثلاثة أعوام من إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل أمر مروِّع. ومن الظلم أن يُحرم الناس من حريتهم وأمنهم وكرامتهم. ولا ينبغي أن يعامَل أي إنسان كأن حياته أقل قيمة».

وقال هاميلتون ‌إنه شاهد شاحنات محمَّلة ​بالمواد الغذائية مصطفَّة عند ‌الحدود وجاهزة للدخول، لكنها كانت تتعرض باستمرار ‌للتعطيل أو لتأخيرات طويلة.

وأضاف أن أحد المراكز اللوجستية القريبة رفض تسلم بعض المواد «لأسباب غير معقولة»، من بينها حقائب إسعافات أولية، ومعدات طبية، وكراسي متحركة، ‌وحتى كرات القدم المخصصة للأطفال.

وقال: «على إسرائيل أن تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق ⁠وقف ⁠إطلاق النار، وأن تسمح بدخول شاحنات المساعدات. لا يوجد أي مبرر لذلك». وأضاف: «لا أريد أن نعتاد معاناتهم، ولا أن نصرف أنظارنا عمَّا يحدث».

ويُعرف هاميلتون، البالغ من العمر 41 عاماً، بدعمه القضايا الإنسانية. ففي عام 2021 أسَّس مؤسسة (ميشن 44) الخيرية، التي تُعنى بدعم الشباب وتعزيز فرص حصولهم على التعليم والعمل.

ويحتل سائق «فيراري» حالياً المركز الرابع في ​ترتيب بطولة العالم للسائقين، ​فيما حسم سائق «مرسيدس» الإيطالي كيمي أنتونيلي اللقب قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.