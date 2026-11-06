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الرياضة رياضة عالمية

مدير فيراري يضع حداً لصراع الـ«أنا» بين هاميلتون ولوكلير

فريديريك فاسور (رويترز)
فريديريك فاسور (رويترز)
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مدير فيراري يضع حداً لصراع الـ«أنا» بين هاميلتون ولوكلير

فريديريك فاسور (رويترز)
فريديريك فاسور (رويترز)

وضع المدير الفرنسي للفريق الإيطالي فيراري للفورمولا واحد، فريديريك فاسور الجمعة حداً للتصعيد بين سائقيه البريطاني لويس هاميلتون وشارل لوكلير من موناكو في خضم صراع للأنا خرج إلى العلن بعد حادثة جمعتهما خلال سباق جائزة المكسيك الكبرى الأحد الماضي.

وقال فاسور إن اجتماعا عاجلا عُقد على هامش جائزة البرازيل الكبرى في ساو باولو لتخفيف التوتر بين هاميلتون ولوكلير، أتاح "مناقشة الأمر وتوضيح موقفي وموقفيهما. كان ذلك أمرا جيدا، والآن لنطوِ الصفحة".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في إنترلاغوس: "لا أطلب منهما أن يكونا أفضل صديقين، أطلب منهما أن يتصرفا ويعملا باحترافية، التوجيهات تبقى نفسها، يجب أن يحترم كل منهما الآخر" خلال السباقات.

وتابع المهندس الفرنسي الذي انضم إلى فيراري عام 2023 ويواجه باستمرار انتقادات من الصحافة الإيطالية: عليهما أيضا احترام الفريق والعاملين فيه، فذلك يأتي في المقام الأول.

وكانت المنافسة التقليدية بين سائقي فريق من الطراز الأول مثل "الحصان الجامح" الأسطوري تحت السيطرة إلى حد كبير، قبل أن يدخل هاميلتون ولوكلير في صراع مباشر منذ المنعطفات الأولى لسباق جائزة المكسيك الكبرى الأحد.

وانطلق هاميلتون ولوكلير من المركزين الأول والثالث على التوالي، وكادا أن يصطدما وخرجا لفترة وجيزة عن المسار، وأنهيا السباق في المركزين الثاني والرابع بدلاً من تحقيق ثنائية محتملة، تاركين الفوز لسائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن.

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الفورمولا 1 البرازيل

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الرياضة رياضة عالمية

دورة باريس: ألكاراس إلى نصف النهائي بفوز درامي على فريتز

ألكاراس محتفلا بالفوز (أ.ب)
ألكاراس محتفلا بالفوز (أ.ب)
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دورة باريس: ألكاراس إلى نصف النهائي بفوز درامي على فريتز

ألكاراس محتفلا بالفوز (أ.ب)
ألكاراس محتفلا بالفوز (أ.ب)

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف الثالث عالميا، إلى الدور نصف النهائي من بطولة باريس لأساتذة التنس، بفوز مثير ودرامي على الأميركي تايلور فريتز بمجموعتين لواحدة.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة حيث جاءت نتائج الأشواط 6 / 7 (11 / 12)، و7 / 5 و 6 / 3، ليصعد ألكاراس لنصف النهائي بانتظار الفائز من المواجهة التي تجمع بين النرويجي كاسبور رود والبرتغالي نونو بورجيس.

ويصل ألكاراس بهذا الفوز للدور نصف النهائي من بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، للمرة الخامسة عشرة.

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تنس فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

«الكاريبي» يلحق بالآسيوي ويعلن دعم إنفانتينو لولاية جديدة

انفانتينو (د.ب.أ)
انفانتينو (د.ب.أ)
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«الكاريبي» يلحق بالآسيوي ويعلن دعم إنفانتينو لولاية جديدة

انفانتينو (د.ب.أ)
انفانتينو (د.ب.أ)

أعلن اتحاد كرة القدم الكاريبي، الجمعة، عن تأييده لجياني إنفانتينو لولاية أخرى في منصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وذلك في الانتخابات المقررة في شهر مارس /آذار المقبل.

وأجرى إنفانتينو مؤخراً زيارتين إلى منطقة الكاريبي، إحداهما هذا الأسبوع، بهدف ضمان دعم هذا التكتل، رغم استمرار الجدل حول خطته الاستثمارية لكأس العالم التي لم يكتب لها النجاح.

وذكر الاتحاد في بيان له: "يؤكد اتحاد كرة القدم الكاريبي أنه توصل إلى موقفه الجماعي من خلال التشاور مع الاتحادات الأعضاء فيه. وانطلاقاً من الروح ذاتها، يواصل الاتحاد الدعوة إلى تعزيز الشفافية، والحوكمة الرشيدة، وإجراء إصلاحات جوهرية داخل أسرة كرة القدم".

ويضم اتحاد كرة القدم الكاريبي 31 دولة عضواً، تمتلك 25 منها حق التصويت.

ويُعد هذا ثاني تكتل تصويت رئيسي يعلن علناً عن دعمه لإنفانتينو، ففي الشهر الماضي، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يمثل 47 اتحاداً عضواً، تأييده له لولاية أخرى.

يُذكر أن الموعد النهائي لتقديم ترشيحات المرشحين هو 18 نوفمبر/تشرين الثاني. وقد ظهر أول منافس لإنفانتينو الخميس، حيث أعلن كوزو تاشيما، عضو مجلس "فيفا"، والذي عمل إلى جانب إنفانتينو لنحو 11 عاماً، عن نيته الترشح لرئاسة الاتحاد.

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فيفا سويسرا
الرياضة رياضة عالمية

مدير فيراري يضع حداً لصراع الـ«أنا» بين هاميلتون ولوكلير

فريديريك فاسور (رويترز)
فريديريك فاسور (رويترز)
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TT

مدير فيراري يضع حداً لصراع الـ«أنا» بين هاميلتون ولوكلير

فريديريك فاسور (رويترز)
فريديريك فاسور (رويترز)

وضع المدير الفرنسي للفريق الإيطالي فيراري للفورمولا واحد، فريديريك فاسور الجمعة حداً للتصعيد بين سائقيه البريطاني لويس هاميلتون وشارل لوكلير من موناكو في خضم صراع للأنا خرج إلى العلن بعد حادثة جمعتهما خلال سباق جائزة المكسيك الكبرى الأحد الماضي.

وقال فاسور إن اجتماعا عاجلا عُقد على هامش جائزة البرازيل الكبرى في ساو باولو لتخفيف التوتر بين هاميلتون ولوكلير، أتاح "مناقشة الأمر وتوضيح موقفي وموقفيهما. كان ذلك أمرا جيدا، والآن لنطوِ الصفحة".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في إنترلاغوس: "لا أطلب منهما أن يكونا أفضل صديقين، أطلب منهما أن يتصرفا ويعملا باحترافية، التوجيهات تبقى نفسها، يجب أن يحترم كل منهما الآخر" خلال السباقات.

وتابع المهندس الفرنسي الذي انضم إلى فيراري عام 2023 ويواجه باستمرار انتقادات من الصحافة الإيطالية: عليهما أيضا احترام الفريق والعاملين فيه، فذلك يأتي في المقام الأول.

وكانت المنافسة التقليدية بين سائقي فريق من الطراز الأول مثل "الحصان الجامح" الأسطوري تحت السيطرة إلى حد كبير، قبل أن يدخل هاميلتون ولوكلير في صراع مباشر منذ المنعطفات الأولى لسباق جائزة المكسيك الكبرى الأحد.

وانطلق هاميلتون ولوكلير من المركزين الأول والثالث على التوالي، وكادا أن يصطدما وخرجا لفترة وجيزة عن المسار، وأنهيا السباق في المركزين الثاني والرابع بدلاً من تحقيق ثنائية محتملة، تاركين الفوز لسائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن.

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الفورمولا 1 البرازيل