البريطاني سلاتر يستعد لظهوره الأول في «فورمولا 1» مع أودي

يستعدّ السائق البريطاني الشاب فريدي سلاتر لخوض أولى تجاربه في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، بعدما أعلن فريق أودي، الخميس، مشاركته في التجارب الحرة لجائزة المكسيك الكبرى، المقررة نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وسيشارك سلاتر، البالغ من العمر 18 عاماً، في حصة التجارب الحرة الأولى بالمكسيك، قبل أن يخوض تجربة مماثلة في جائزة البرازيل الكبرى، خلال الأسبوع التالي، في خطوة تهدف إلى منحه فرصة اكتساب الخبرة على أعلى مستوى في سباقات السيارات.

ويُعد السائق البريطاني أول المنضمّين إلى برنامج أودي لتطوير سائقي «فورمولا 1»، بعدما قدّم مستويات لافتة، خلال موسمه الأول في بطولة «فورمولا 3»، التي أنهاها في المركز الثاني، في حين يستعد للانتقال إلى «فورمولا 2»، العام المقبل، وهي المرحلة الأخيرة قبل الوصول إلى الفئة الأولى.

وقال ألان ماكنيش، مدير سباقات أودي: «إنه الوقت المناسب لينتقل فريدي إلى المستوى الأعلى. ستمنحه مشاركتاه في المكسيك والبرازيل خبرة قيّمة في (فورمولا 1)، وفرصة إضافية لمواصلة تطوير مستواه قبل انتقاله إلى (فورمولا 2)».

وكان سلاتر قريباً من التتويج بلقب «فورمولا 3»، الشهر الماضي، بعدما دخل الجولة الختامية في إسبانيا متقدماً بفارق 15 نقطة على مُنافسه الأميركي أوجو أوجوتشوكو، سائق مكلارين، قبل أن يخسر اللقب لمصلحته في نهاية الموسم.

وتُشكل مشاركته المرتقبة مع أودي خطوة جديدة في مسيرته، وفرصة لاختبار قدراته خلف مقود سيارة «فورمولا 1»، قبل خوض تحدّيه المقبل في بطولة «فورمولا 2».